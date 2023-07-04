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Ekonomist ve kripto para analisti Alex Krüger, Bitcoin‘in (BTC) yükselerek değerini artırmasını beklediğimi ve piyasa değeri ile en büyük kripto paranın yakın gelecekte güçlü ralliler yapabileceğini söyledi. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu ralli öngörüsü.

Bitcoin’de Güçlü Ralli Beklentisi

Yeni bir Wolf of All Streets yayınına konuk olan Alex Krüger, varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yaptığı spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) uygulamasının önemini açıkladı. Ayrıca teknik olarak Bitcoin’in geçen yıl yaşanan Terra ekosisteminin çöküşü sırasında 31 bin dolar ile 37 bin dolar arasında önemli likidite bölgesine sahip olduğunu ve ikna edici bir şekilde bu aralığa girmesi halinde oldukça güçlü bir rallinin fitilinin ateşlenebileceğini belirtti:

BlackRock‘ın yaptığı spot Bitcoin ETF’sinin muhtemelen onaylanacağına dair çok güçlü haberlerimiz var. Onaylanıp onaylanmayacağı tartışmalı olsa da asıl mesele şu anda bu haberlerin sadece yüzde 20’sini duyduk ve onaylanma ihtimali yüzde 75 civarında olmasa da yaklaşık yüzde 50 civarında. Yani bir yandan piyasa bunun için doğru konumlandırılmamış durumda. Diğer bir nokta ise haberin çok büyük olması ve henüz doğru şekilde fiyatlandırılmamış olması. Teknik olarak 31 bin dolar ile 37 bin dolar arasındaki direnç bölgesinin tam sınırındayız. 37 bin dolar 18 Mayıs 2023’deki ay seviyesi. Bazılarımızın kalp krizi geçirdiği, bazılarımızın dışarı çıkıp neşelenmek için dans ettiğinde görülen seviye. Şu anda önemli bir kırılımın eşiğindeyiz ve bir kez kırılacak olursa koşmaya devam edecektir.

“Düzenleyici Baskılar BTC’de Ayrışmaya Neden Oldu”

Krüger ayrıca Bitcoin‘in düzenleyici baskılar nedeniyle diğer riskli varlıklarından geçici olarak ayrıştığını, ancak BTC‘nin ve kripto para piyasasının hisse senetleri gibi diğer varlıklarla daha uyumlu hareket etmeye başlamasını beklediğini de belirterek şunları söyledi: