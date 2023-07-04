Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Ünlü Ekonomist “Bitcoin Önemli Bir Kırılmanın Eşiğinde” Diyerek Bu Fiyat Aralığına İşaret Etti!

Ünlü Ekonomist “Bitcoin Önemli Bir Kırılmanın Eşiğinde” Diyerek Bu Fiyat Aralığına İşaret Etti!

Özet

  • Ünlü kripto para analisti Alex Krüger, Bitcoin'in güçlü bir ralli yapmasını bekliyor.
  • Analiste göre BTC 31 bin ile 37 bin dolar arasındaki likidite bölgesini geçmesi halinde güçlü bir yükseliş yapabilir.
  • Krüger, düzenleyici baskılarıların Bitcoin'in diğer varlıklardan ayrışmasına neden olduğunu ancak bu ayrışmanın yakında normale dönmesini bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
08:22
4 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ekonomist ve kripto para analisti Alex Krüger, Bitcoin‘in (BTC) yükselerek değerini artırmasını beklediğimi ve piyasa değeri ile en büyük kripto paranın yakın gelecekte güçlü ralliler yapabileceğini söyledi. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu ralli öngörüsü.

Bitcoin’de Güçlü Ralli Beklentisi

Yeni bir Wolf of All Streets yayınına konuk olan Alex Krüger, varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yaptığı spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) uygulamasının önemini açıkladı. Ayrıca teknik olarak Bitcoin’in geçen yıl yaşanan Terra ekosisteminin çöküşü sırasında 31 bin dolar ile 37 bin dolar arasında önemli likidite bölgesine sahip olduğunu ve ikna edici bir şekilde bu aralığa girmesi halinde oldukça güçlü bir rallinin fitilinin ateşlenebileceğini belirtti:

BlackRock‘ın yaptığı spot Bitcoin ETF’sinin muhtemelen onaylanacağına dair çok güçlü haberlerimiz var. Onaylanıp onaylanmayacağı tartışmalı olsa da asıl mesele şu anda bu haberlerin sadece yüzde 20’sini duyduk ve onaylanma ihtimali yüzde 75 civarında olmasa da yaklaşık yüzde 50 civarında. Yani bir yandan piyasa bunun için doğru konumlandırılmamış durumda. Diğer bir nokta ise haberin çok büyük olması ve henüz doğru şekilde fiyatlandırılmamış olması.

Teknik olarak 31 bin dolar ile 37 bin dolar arasındaki direnç bölgesinin tam sınırındayız. 37 bin dolar 18 Mayıs 2023’deki ay seviyesi. Bazılarımızın kalp krizi geçirdiği, bazılarımızın dışarı çıkıp neşelenmek için dans ettiğinde görülen seviye. Şu anda önemli bir kırılımın eşiğindeyiz ve bir kez kırılacak olursa koşmaya devam edecektir.

“Düzenleyici Baskılar BTC’de Ayrışmaya Neden Oldu”

Krüger ayrıca Bitcoin‘in düzenleyici baskılar nedeniyle diğer riskli varlıklarından geçici olarak ayrıştığını, ancak BTC‘nin ve kripto para piyasasının hisse senetleri gibi diğer varlıklarla daha uyumlu hareket etmeye başlamasını beklediğini de belirterek şunları söyledi:

Korelasyon tarafında, ABD’deki düzenleyicilerin bu yıl Nisan başından itibaren çok agresifleştiğini söylemek istiyorum. Birçok büyük piyasa yapıcı piyasa dışına adım atmaya başladı. Bu da korelasyonların Bitcoin’in makro bir varlık olmadan önceki 2020 seviyelerine inmesine neden oldu. Bu geçici bir durum.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) Son Durum! Grafiklerle Analiz!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) Son Durum! Grafiklerle Analiz!
Kaçıran Çok Üzülür! Bu 3 Altcoin Büyük Fırsat Sunuyor!
Kaçıran Çok Üzülür! Bu 3 Altcoin Büyük Fırsat Sunuyor!
CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?
CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?
Pendle Finance (PENDLE) Coin Nasıl Alınır?
Pendle Finance (PENDLE) Coin Nasıl Alınır?
Herkes Bitcoin’de Bu Sorunun Yanıtını Arıyordu! Bernstein’den “Oldukça Yüksek” Yanıtı Geldi!
Herkes Bitcoin’de Bu Sorunun Yanıtını Arıyordu! Bernstein’den “Oldukça Yüksek” Yanıtı Geldi!
XRP Ne Kadar? 2023, 2024 ve 2025 İçin XRP Coin Yorum!
XRP Ne Kadar? 2023, 2024 ve 2025 İçin XRP Coin Yorum!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Singapur Para Otoritesi’nden Bireysel Yatırımcılara 2 Kripto Para Yasağı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Singapur Para Otoritesi’nden Bireysel Yatırımcılara 2 Kripto Para Yasağı!
Belarus Kararını Resmen Verdi! Sürpriz Kripto Para Adımı!
Belarus Kararını Resmen Verdi! Sürpriz Kripto Para Adımı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023