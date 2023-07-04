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Son dönemlerde birçok ülkede mali düzenleyici kurumlar tarafından kripto regülasyonlarına ilişkin bir dizi yeni adım atıldı ve kripto regülasyonlarında önemli aşamalar kaydedildi. Bir yeni hamle de Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesinden (FCA) geldi. Birleşik Krallık’ta yeni kripto düzenlemelerin yürürlüğe girmesi adına geri sayım başladı.

Yeni Kripto Düzenlemeleri İçin Geri Sayım Başladı

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin dünya çapında daha büyük bir popülariteye ulaşmasıyla birlikte mali düzenleyici kurumlar da kripto endüstrisini düzenlemek adına son dönemlerde yoğun çalışmalar yürüttü. Bu süreçte SEC başta olmak üzere bazı düzenleyici kurumlar kripto düzenlemelerinde daha sert önlemler alırken kimi kurumlar ise daha özgürlükçü bir yaklaşımı benimsedi.

Bu bağlamda kripto regülasyonlarına yönelik çalışmalar hız kazanırken aynı zamanda son dönemlerde SEC‘nin Binance ve Coinbase‘e açtığı davalar başta olmak üzere birçok önemli gelişme de yaşandı. Öte yandan son dönemlerde kripto ekosistemine yönelik birçok önemli gelişme yaşanırken Birleşik Krallık’ta da yeni kripto düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi adına geri sayım başladı.

FCA’dan Kripto Şirketlerine Çağrı

Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), özellikle kripto şirketlerinin reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin yeni standartlar getiren yeni kripto düzenlemelerinin, 8 Ekim’den itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Duyuru üzerine FCA, İngiltere’deki müşterilere kripto varlıkları pazarlayan yerli ve yabancı firmalara, gelen kripto reklam uyumluluk yönergelerine uymaları gerektiğini ifade eden bir yazı yazdı.

FCA Kripto Finansal Promosyonlar Lideri Jayson Probin, bir LinkedIn gönderisinde yeni düzenlemelere uyulmadığı takdirde yapılacak yaptırımların altını çizerken yeni düzenlemeleri “sektör için kritik bir değişiklik” olarak nitelendirdi. Ayrıca, FCA İcra Direktörü Sheldon Mills, kripto satın almak isteyip istemediklerine karar vermenin insanlara bağlı olduğunu belirtirken, araştırmaların sonunda aceleci bir karar verdiklerini ve bunun da onlara pahalıya mal olduğunu gösterdiğini belirtti. Ancak Mills, yeni kripto promosyon kurallarının yatırımcılara hesaplanmış kararlar vermeleri için yeterli zaman ve uygun bilgi sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Piyasa Müdahaleleri Departmanı Dijital Varlıklar Denetim, Politika ve Rekabet Başkanı Victoria McLoughlin ve Tüketici Yatırımları Denetim, Politika ve Rekabet Direktörü Lucy Castledine tarafından imzalanan mektuba göre, kripto firmalarının promosyonu ‘yetkili bir kişi’ aracılığıyla yayınlamaları gerekecek.