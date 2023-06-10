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  •   FCA Raporu: İngiltere’de Yeni Kripto Düzenlemelerinin Yürürlüğe Girmesi Adına Geri Sayım Başladı

FCA Raporu: İngiltere’de Yeni Kripto Düzenlemelerinin Yürürlüğe Girmesi Adına Geri Sayım Başladı

Özet

  • FCA'nın Perşembe günü yayınladığı bir rapora göre, İngiltere'nin yeni kripto düzenlemeleri 8 Ekim'de yürürlüğe girecek.
  • Kripto ile ilgili tüm reklamlar açık risk uyarılarına sahip olması gerekecek.
  • Vatandaşı kripto para veya NFT satın almaya teşvik eden her türlü ücretsiz token ve NFT dağıtımları yasaklanacak.
20:00
10 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA: Financial Conduct Authority) Ödemeler ve Dijital Varlıklar Direktörü Matthew Long, yatırımcıları satın almaya teşvik etmek amacıyla yapılan ücretsiz token ve NFT dağıtımlarının ve airdrop’ların Birleşik Krallık’ta yasakalanacağına yönelik bir demeç verdi. Matthew Long’un ifadelerine göre kripto para birimlerine ve NFT’lere yönelik herhangi bir yasak olmasa da tanıtım içeren etkinlikler kısıtlanacak ve ücretsiz token dağıtımları yasaklanacak.

Birleşik Krallık’ın Kripto Düzenlemeleri Netlik Kazanıyor

FTX iflası başta olmak üzere son dönemlerde kripto ekosisteminde yaşanan olumsuz gelişmeler, dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların daha kapsamlı kripto düzenlemelerini hayata geçirmeye başlamasına neden oldu. Regülatörler daha kripto para düzenlemelerinde daha sert önlemler almaya başlarken aynı zamanda SEC‘nin Binance ve Coinbase‘e ardı ardına açtığı davalarla birlikte kripto şirketleri ile düzenleyiciler arasındaki gerilim tırmandı. Öte yandan Birleşik Krallık regülatörleri de yayınlanan son raporlara göre kripto düzenlemelerinde katı kuralları yürürlüğe koymak adına süreci başlattı.

FCA’nın Perşembe günü yayınladığı bir rapora göre, İngiltere’nin yeni kripto düzenlemeleri 8 Ekim’de yürürlüğe girecek. Bu kurallara göre, kripto para birimleri “kısıtlı kitlesel pazar yatırımı” olarak kategorize edilecek ve kripto ile ilgili reklamların açık risk uyarılarına sahip olmasını gerektirecek. Ayrıca kripto şirketlerinin vatandaşları satın almaya teşvik eden her türlü reklamların ve kripto para etkinlikleri de yasaklanacak.

FCA Yetkilisinden Açıklamalar

Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA: Financial Conduct Authority) Ödemeler ve Dijital Varlıklar Direktörü Matthew Long, CoinDesk’e verdiği demeçte kripto para birimlerine veya NFT’lere yönelik herhangi bir kısıtlama ya da yasağın söz konusu olmadığını ancak kripto para veya NFT satın almaya teşvik eden pazarlama faaliyetlerinin tamamen yasaklanacağını ifade etti.

Matthew Long, ücretsiz dağıtılan token veya NFT’lerin ve airdrop etkinliklerinin vatandaşları token ve NFT satın almaya teşvik ettiğini ve dolayısıyla bu bağlamda değerlendirilerek bu tür uygulamalara yasak getirileceğini dile getirdi.

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