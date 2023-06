Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto para piyasası kabus gibi bir hafta sonuna uyandı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) sabahtan bu yana %2,5 değer kaybetti. BTC 26.000 dolar altına gerilerken altcoinlerin ise bundan çok daha kötü etkilendiği ortaya çıktı. Altcoinlerin genelinde %5 ve üzeri düşüş görülürken önde gelen bazı altcoinler %10 ve üzeri düşüşler ile tamamen kızıla boyandı.

Altcoin Fiyatları Sert Çakıldı

Top 10 içerisindeki son duruma bakıldığında en sert düşenlerin Tron(TRX),Dogecoin(DOGE), Cardano (ADA), XRP, Binance Coin (BNB) ve son olarak Ethereum(ETH) olduğu görülüyor. En sert değer kaybedenlerin ise Solana (SOL), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB) ve Polygon (MATIC) olması ise yatırımcıları şaşırtmıyor. Bu düşüşün arkasında birden fazla olası sebep var ancak tahmin edilebileceği gibi ilk sebep, ABD olarak biliniyor.

SEC ve CFTC Baskısı, Altcoinleri Zorluyor

SEC, MATIC, BNB, ADA, SOL ve bunun gibi önde gelen birçok altcoini menkul kıymet olarak nitelendirdi ve önde gelen birçok borsa bunlara karşı adım attı. Robinhood da yakın zamanda yaptığı duyuru ile bu altcoinlerin birçoğunu delist edeceğini vurguladı.

Aslında tek baskı SEC cephesinden gelmiyor. ABD’li bir başka regülatör CFTC de benzer bir açıklama ile kripto para sektörüne yöneldi. CFTC, daha önce mahkemeye taşıdığı Ooki DAO olayında olumlu bir haber aldı ve dava edilemeyeceği iddia edilen merkeziyetsiz otonom organizasyon, resmen dava edildi ve haksız bulundu. CFTC, bu kapsamda 643.500 dolarlık ceza kestiği DAO ile aslında emsal bir karar oluşturmuş olabilir. Bu durum, birçok DAO ve bunlara bağlı kripto para için tehdit oluşturuyor. Ethereum bazlı tokenlarda görülen sert düşüşün bir diğer nedeni bu olabilir.

CFTC de konu hakkında yaptığı açıklamada şuna dikkat çekti:

“Mahkeme, emsal teşkil eden bir kararla, Ooki DAO’nun Emtia Borsası Kanunu kapsamında bir “kişi” olduğuna ve dolayısıyla kanun ihlallerinden sorumlu tutulabileceğine hükmetti. Mahkeme daha sonra Ooki DAO’nun aslında suçlandığı gibi yasayı ihlal ettiğine karar verdi.”

Binance US’in dondurulan fonları, artan baskısı ve bunun yaratacağı zincirleme etkiler de sektörü etkiliyor olabilir. Binance US’e beklenen fon dondurma emrinin gelmesinden hemen önce BTC fiyatında sert yükseliş görülmesi de aslında kullanıcıların fonlarını BTC’ye dönüştürüp piyasada suni bir yükseliş yaratmış olabilecekleri iddiasını güçlendiriyor. Bunun devamında ise sert bir düşüş yaşandı ve piyasa çakıldı.

Senatör Elizabeth Warren önderliğinde ABD Adalet Bakanlığı mercilerine gönderilen ve Binance’e karşı soruşturma açılmasını teklif eden bildiri de sektörde içsel bir etkiye sebep olmuş olabilir. ABD Adalet Bakanlığı henüz kripto para sektöründe böyle bir adım atmadı ve bunun atılması Binance için her şeyi değiştirebilir. Sektörün en büyük borsası için her şeyin değişmesi, sektörün de değişmesi anlamına geliyor.

Kripto Para Piyasasında Likidite Azalıyor

Bütün bunlar, kripto para sektörüne yönelik genel bir endişe ve çekinceyi doğuruyor. Kripto para sektörünün en büyük piyasa yapıcılarından olan Jump Trading ve Jane Street, kısa süre önce sektörden çekilmeye başlayacaklarının sinyallerini vermişti. Özellikle ABD içerisindeki piyasa yapma eylemlerinde azalmaya gideceğini belirten iki şirket sebep olarak ise ABD’deki düzenlemeleri gösterdi. Görünüşe göre iki şirket de geleceği tahmin etmiş gibi duruyor.

Kripto para piyasasında likiditenin azaldığı şu günlerde kurumsal yatırımcılar da sektöre temkinli yaklaşıyor. Avrupa’nın en büyük kurumsal yatırım şirketlerinden CoinShares de kayda değer bir süreden beri kurumsal yatırımcının sektörden fon çıkışı yaptığını vurguluyor. Bu da aslında sektöre giren yatırımın, çıkan yatırımdan daha az olduğuna işaret ediyor. Kurumsal yatırımcı ya beklenen regülasyon haberi ile ya da FED faiz beklentisi ile temkinli davranmayı tercih etmiş olabilir.

Kripto para sektörü ve genel olarak bütün makro ekonomi, Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararını bekliyor ve aslında düşüş bu tarihe kadar sürebilir. Piyasanın bunu fiyatlayıp fiyatlamadığı ise ancak Çarşamba günü karar açıklanınca belli olacaktır.

Sell in May, Go Away

Bir diğer popüler olasılık ise “sell in may, go away” ifadesi. Genellikle hisse senedi piyasasında yaz dönemi yaklaşınca ciddi satışların gelip insanların fiyat hareketlerini takip etmeden “kafa dinlemeye” odaklandığını vurgulayan bu ifade, kripto para sektöründe gecikmeli yaşanıyor olabilir. Önceki verilere bakıldığında da üçüncü çeyrekte genel bir düşüş eğilimi gösteren kripto para piyasası için bu durum, genellikle boğa habercisi olarak da biliniyor.