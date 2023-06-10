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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) iki popüler kripto para borsası olan Binance ve Coinbase’e karşı açtığı davaların etkileri hissedilmeye devam ederken, birçok altcoin sert şekilde düşerek belirli destek seviyelerinin üzerine oturdular. Bunların arasında tanesi hala 0,10 doların altında fiyatlananlar var. Sizin için kripto para piyasasını tarayarak 0,10 doların altında işlem gören ve yükselme potansiyeli yüksek 5 altcoin‘i derledik.

TRON (TRX)

Kripto para piyasasının en büyük 10 varlığı arasında 9’ncu sırada yer alan TRON (TRX), kısa süre önce 51.66 milyonu aşan Blockchain yüksekliği, 164 milyona yaklaşan hesap sayısı, 5.72 milyarı aşan işlem sayısı ve 12.6 milyar dolara ulaşan toplam kilitli değer (TVL) dahil olmak üzere birçok önemli kilometre taşına ulaştı.. Aynı zamanda TRON, aktif hale getirilen BitTorrent (BTT) köprüsünün yardımıyla Ethereum (ETH) ağında kullanılmaya başlanmasıyla erişim alanını genişletti. Altcoin’in bu genişlemeden faydalanarak zaman içinde değerini artırabileceği değerlendiriliyor.

TRX, bu yazının hazırlandığı sırada 0,06771 dolardan işlem görüyor.

XDC Network (XDC)

En büyük 100 kripto para arasında 72’ncü sırada yer alan XDC Network (XDC), Japonya merkezli finansal servisler grubu SBI ‘nin bir kripto para ticaret platformu iştiraki olan SBI VC Trade ile ortaklık kurarak Japonya’daki varlığını genişletti. Bu, XDC’nin son dönemdeki düzenleyici kargaşanın ortasında dikkat çeken altcoinler arasında yer almasını sağladı.

XDC, yazım sırasında 0,0348 dolardan el değiştiriyor.

Dogecoin (DOGE)

Son dönemde birçok altcoin’e kıyasla kötü bir performans ortaya koyan Dogecoin (DOGE), yine de iiyi bir yatırım fırsatı olarak öne çıkmaya devam ediyor. 9 Haziran’da 5 milyon yatırımcı sayısını aşan Dogecoin, ağda gerçekleştirilen 135 milyon işlem sayısı ile önemli bir büyüme noktasına ulaştı. Bunun da ötesinde, Elon Musk kısa süre önce Coinbase’in Bitcoin’e (BTC) öncelik vermesi gerektiğini vurgulayan Riot Platforms araştırma başkan yardımcısı Pierre Rochard ve Twitter kurucusu Jack Dorsey’e yanıt vererek bir kez daha en büyük memecoin’e olan desteğini gösterdi.

DOGE, bu yazının hazırlandığı sırada 0,05954 dolardan işlem görüyor.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB), Shibarium ağının ve merkeziyetsiz borsa (DEX) ShibaSwap’in geliştirilmesine ve 333 milyar token biriktirmesine ek olarak, Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından Hindistan odaklı koronavirüsle mücadele girişimi CryptoRelief’e 10 milyon dolar değerinde bir bağış için tercih edilen kripto paralardan birisi olarak öne çıktı.

55 endüstri uzmanından oluşan değerlendirme masasına göre yazım sırasında 0,000006532 dolardan işlem gören SHIB, önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 500’ün üzerinde yükselme potansiyeline sahip.

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) ağı kısa bir süre önce Quarter HPI hizmet token’inin piyasaya sürülmesiyle, ilk kısmi öz sermaye finansman platformu Quarter ve TOKO varlık token’leştirme motoru ile ortaklaşa öz sermaye varlıklarını token’leştirme programının bir parçası haline geldi. Hedera Blockchain’i ayrıca kısa süre önce 10 milyar işlemlik önemli bir kilometre taşına ulaştı ve bu, yukarıdaki programa ek olarak token’in geleceği için sağlam temellerin söz konusu olduğunu ortaya koyuyor.

HBAR bu yazının hazırlandığı sırada 0,04428 dolardan işlem görüyor.