Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum‘un (ETH) kurucu ortağı ve kripto para sektörünün en önemli isimlerinden birisi olan Vitalik Buterin, Ethereum’a dair önemli bir açıklamada bulundu. Buterin, Ethereum kullanıcılarını önemli bir güncelleme konusunda uyardı.

Ethereum Ağında Kritik Gelişmeler

Yeni bir blog gönderisi yayınlayan ünlü isim, Ethereum ağının ölçeklenebilirliği konusunda atılması gereken önemli bir adımı hatırlattı. Ethereum’un genç ve deneysel bir teknolojiden, daha olgunlaşmış bir teknolojiye geçiş yapmakta olduğunu hatırlatan yatırımcı, her bir kullanıcı için bunun kolay kullanılabilir olması gerektiğini belirtti. Ünlü kurucu, şu an Ethereum ağında yapılması gereken üç önemli ve teknik geçiş olduğunu hatırlattı. Ünlü isim bunları şu şekilde sıraladı:

“L2 ölçeklenme geçişi – herkesin rollup’lara geçiş yapması gerekiyor.

Cüzdan güvenlik geçişi – herkesin akıllı kontrat cüzdanlarına geçiş yapması gerekiyor.

Gizlilik geçişi – herkesin gizliliği koruyan fon transferlerinin mevcut olduğundan emin olması ve şu an geliştirilmekte olan (sosyal yedekleme, kimlik, bilinirlik) diğer özelliklerin de gizliliğe önem verdiğini garanti altına alması gerekiyor.”

Buterin, rollup’ların şu an Ethereum ölçeklenebilirliği için eşsiz bir teknoloji olduğunu düşünüyor. Ünlü isim, bunların yüksek işlem ücretlerine alternatif olduğunu vurgulayarak, merkezi çözümlerin yavaş yavaş unutulacağını aktardı. Buterin’e göre eğer Ethereum bu ölçeklenebilirlik sınavını geçemezse, kullanıcıların yine yüksek işlem ücretlerine kurban gidebileceğini belirtti.

Ethereum “Üçgeni” Nedir?

Buterin’in vurguladığı bir diğer nokta ise cüzdan güvenliği oldu. Cüzdan güvenliği olmadan kullanıcıların merkezi borsalara geçiş yapmak zorunda kalacağını belirten Buterin, bunun tek yol olmadığını düşünüyor. Buterin buna ek olarak ETH’nin gizlilik ,L2 ölçeklenme ve akıllı kontrat cüzdanları üçgenini oluşturması gerektiğini belirtti.

Özellikle son dönemde kripto para borsalarının yaşadığı sorunlar ve açılan menkul kıymet davaları, merkezi borsalara yönelik bakış açısını iyice değiştirdi. Buterin’in bu açıklamaları da benzer paralelde gözüküyor. Ethereum ağı her geçen gün daha da büyüyor ve şu an en büyük merkeziyetsiz ağ konumunda. Ethereum’un rakiplerinden Binance Smart Chain’in şu an Binance davasından dolayı hacim kaybı yaşadığı da görülüyor ve Ethereum, zorlu sınavları geçerek birinciliğini tekrar tekrar tasdikleyebilir.

Ethereum son 24 saat içerisinde ise %6 değer kaybetti ve yeniden 1.800 dolar altına çekildi.