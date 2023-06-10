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Gelen Son Dava Haberleri, Tam Olarak Bu Projelere Yaradı!

Özet

  • Binance ve Coinbase davası, sektörde şok etkisi yarattı.
  • Buna rağmen aslında söz konusu davalardan olumlu etkilenenler de oldu.
  • Lido, Curve Finance ve Aave gibi DeFi platformlarının hacmi, artışa geçti.
17:30
10 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance ve Coinbase gibi alanında en büyük kripto para borsalarına açılan menkul kıymet davaları kripto para sektörünü ciddi anlamda sarstı. Buna rağmen kripto para sektöründe bu davalardan çok olumlu etkilenen kripto para projeleri de yok değil.

Binance ve Coinbase Davaları, DeFi Platformlarına Yaradı

Binance ve Coinbase kripto para borsaları, şoke edici bir menkul kıymet davası ile sarsıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iki kripto para borsasını da menkul kıymet yasalarını ihlal etmek ile suçladı. Bunun yanı sıra bazı kripto para birimlerinin de menkul kıymet olduğu ve bunların listelenerek menkul kıymet yasalarının ihlal edildiği aktarıldı. Burada adı geçen kripto para birimleri ciddi anlamda sarsılırken, merkeziyetsiz finans sektörü ise bundan olumlu etkilendi.

DefiLlama tarafından aktarılan bilgilere göre, DeFi tabanlı ticari hacim %444 artış yaşadı.  Geçen haftaya göre yaşanan bu hacim artışı, kesinlikle davaların ve merkezi borsalara yönelik bakış açısının önemli bir sinyali.

Genel tabloya bakıldığında ise 1 Ocak 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan süreçte DeFi platformlarında kilitli olan tokenların toplam değeri, 163 milyar dolardan 38,57 milyar dolara geriledi ve %76 düşüş yaşadı. 2023 yılında ise durum çok daha farklı.

DeFi Hacmi Artıyor

2023 yılı ile artış yaşayan TVL, Web3 trendi ile ciddi bir ivme yakaladı. 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana TVL %19 artış yaşadı ve 38 milyar dolardan 45 milyar dolara kadar yükseldi. Hem 2023 boyunca hem de son dava haberleri sonrası ciddi artış yaşayan protokoller arasında ise Lido, MakerDAO, Aave, Curve Finance ve Uniswap yer alıyor.

Kripto para sektörü ise düşüşünü devam ettiriyor. Bitcoin (BTC) bu sabaha sert düşüşle başladı ve 24 saat içerisinde %3,6 gerileme görüldü. ETH fiyatı da 24 saat içerisinde %5 değer kaybederken, BNB bundan çok daha sert etkilendi. BNB, 24 sat içerisinde %9,42 düşüş yaşadı ve 200 dolar bandının dip noktasına kadar geriliyor.

Top 10 içerisinde en sert düşüş yaşayan ise Cardano (ADA) oldu. Menkul kıymet olduğu iddia edilen ADA, %22 düşüş ile kızıla boyandı.

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