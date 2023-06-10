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  •   XRP Yatırımcılarını Savunan İsimden Yeni Dava Açıklaması: Binance ve Coinbase Konuşuluyor

XRP Yatırımcılarını Savunan İsimden Yeni Dava Açıklaması: Binance ve Coinbase Konuşuluyor

Özet

  • John Deaton, XRP yatırımcılarının yakından tanıdığı bir isim.
  • Deaton şimdi ise Binance ve Coinbase borsalarının davalarına bakmayı istiyor.
  • Deaton, mağdur olan müşterilerden bilgi toplamaya başlıyor.
15:08
10 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP yatırımcılarının çok yakından tanıdığı ünlü avukat ve blockchain uzmanı John Deaton, kripto para sektörünü ilgilendiren yeni bir açıklamada bulundu. Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davada XRP yatırımcılarını temsil etmek adına harekete geçen ünlü avukat, şimdi Binance ve Coinbase davaları için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Binance ve Coinbase Davalarında Neler Oluyor?

Deaton, Binance ve Coinbase ile ilgili davalarda bu durumdan etkilenen kullanıcıların bilgilerini toplamak adına bir Google formu paylaştı. Deaton, SEC’nin, yatırımcıların iyiliğini düşünmediğini ve umursamadığını vurgularken, bunu kanıtlayacağını iddia etti. Deaton, en büyük iki kripto para borsasının sadece kendilerini savunacağını ve kullanıcıların umursanmayacağını ifade etti. Deaton’ın buradaki amacı da tahmin edilebileceği gibi kullanıcı çıkarlarını korumak.

İki kripto para borsasının kullanıcılarını temsil etmek isteyen ünlü avukat, SEC davasında kendisi tarafından temsil edilmek istenen kullanıcıların doldurması gereken bir form paylaştı.

Deaton konu hakkında şunları belirtti:

“Ripple davasında yaptığım gibi burada da müşterilerle ilgili detayları toplamak için bir Google formu paylaştım. Bu formu, ilgili platformlardaki müşteriler dolduracak. Eğer burada bir ilgi ve talep görürsek, kullanıcılara seslerini duyurmalarına yardım edebileceğimizi söyleyebiliriz.”

Deeton, birçok insanın şu an SEC tarafından rahatsız edildiğini ve insanların bu davalardan yorulduğunu aktardı. SEC’nin, kripto para borsalarına ve işletmelerine karşı bilerek hareket ettiğini belirten Deaton, yatırımcıların yalnız olmadığını hatırlattı.

Ünlü avukat, bu konuda talebi olan kişilerin kendi ofisi veya kendisi ile iletişime geçebileceğini vurguladı.

Yeni Dava, Yıllar Sürebilir

Binance ve Coinbase davasının sonucu henüz belli değil ve bunun yıllar alacağı tahmin ediliyor. Yıllar önce açılan Ripple davasında bile sonuç belli değil ve XRP yatırımcıları panik ve merak içerisinde mahkeme kararını bekliyor. XRP’nin çakılmasına neden olan bu davada şu an işler XRP ve Ripple lehine ilerliyor olsa da davanın sonucu henüz belli değil.

Deaton da bu davada sesini duyuran ve yüzlerce yatırımcının sesinin duyulmasını sağlayan bir avukat oldu ve yeni davalarda da benzer bir şey görebiliriz.

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