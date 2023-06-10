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Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle sabah saatlerinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’lik bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 25.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’lik bir değer kaybı kaydederek 25.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki (BTC.D) yükseliş ile birlikte de altcoin’lerde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CMC verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir

Kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi ve Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki yükselişin etkisiyle altcoin‘lerde oldukça yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi. SHIB de son dönemlerde olduğu gibi yine büyük ölçekli değer kayıpları kaydetti. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %25’lik bir değer kaybı kaydeden Shiba Inu (SHIB), son 24 saatte de %20’ye yakın bir düşüş kaydederek 0,0000065 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

SHIB’teki yüksek oranlı değer kayıplarının yanı sıra portföyünde oldukça yüksek oranlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler de güncel verilere göre yeniden satış eğilimi göstermeye başladı. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran bir adres, güncel fiyatlar ile transferi gerçekleştirdiği zaman dilimi içerisindeki fiyat seviyeleri ile yaklaşık 32 milyon dolar değerinde 4,000,379,151,023 adet SHIB’ı Shiba Staking’ten kripto para borsası Binance’e transfer etti. Borsalardaki kripto varlık girişlerindeki artışa dikkat çeken çok sayıda analist, BTC’deki değer kaybının da devam etmesi durumunda piyasada yeni bir satış baskısı oluşabileceğini ifade ederek yatırımcıları uyardı.