Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir: Büyük Bir Satış Dalgası mı Geliyor?

Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir: Büyük Bir Satış Dalgası mı Geliyor?

Özet

  • Kripto para piyasası güne güçlü bir düşüş ile başladı.
  • Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle son 1 haftada %25'lik bir değer kaybı kaydeden SHIB, 0,0000065 dolar seviyelerine geriledi.
  • Whale Alert'in paylaştığı güncel verilere göre bir adres, Cuma günü Binance'e 4.000.379.151.023 adet SHIB transferi gerçekleştirdi.
15:40
10 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle sabah saatlerinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’lik bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 25.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’lik bir değer kaybı kaydederek 25.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki (BTC.D) yükseliş ile birlikte de altcoin’lerde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CMC verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir

Kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi ve Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki yükselişin etkisiyle altcoin‘lerde oldukça yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi. SHIB de son dönemlerde olduğu gibi yine büyük ölçekli değer kayıpları kaydetti. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %25’lik bir değer kaybı kaydeden Shiba Inu (SHIB), son 24 saatte de %20’ye yakın bir düşüş kaydederek 0,0000065 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

SHIB’teki yüksek oranlı değer kayıplarının yanı sıra portföyünde oldukça yüksek oranlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler de güncel verilere göre yeniden satış eğilimi göstermeye başladı. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran bir adres, güncel fiyatlar ile transferi gerçekleştirdiği zaman dilimi içerisindeki fiyat seviyeleri ile yaklaşık 32 milyon dolar değerinde 4,000,379,151,023 adet SHIB’ı Shiba Staking’ten kripto para borsası Binance’e transfer etti. Borsalardaki kripto varlık girişlerindeki artışa dikkat çeken çok sayıda analist, BTC’deki değer kaybının da devam etmesi durumunda piyasada yeni bir satış baskısı oluşabileceğini ifade ederek yatırımcıları uyardı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Halving Nedir? Bitcoin (BTC) Halving ve Avantajları Nelerdir?
Halving Nedir? Bitcoin (BTC) Halving ve Avantajları Nelerdir?
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC), Güne Güçlü Bir Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Bitcoin (BTC), Güne Güçlü Bir Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
USDC İhraççı Circle, SEC’e Rağmen Halka Arz Hazırlığında Gaza Bastı!
USDC İhraççı Circle, SEC’e Rağmen Halka Arz Hazırlığında Gaza Bastı!
Düzenleyici Kargaşa O Altcoin’leri de Vurdu! Adeta Çöktüler!
Düzenleyici Kargaşa O Altcoin’leri de Vurdu! Adeta Çöktüler!
Bu Altcoin Felaketi Yaşıyor! Milyonlarcası Binance ve Coinbase’e Aktarıldı!
Bu Altcoin Felaketi Yaşıyor! Milyonlarcası Binance ve Coinbase’e Aktarıldı!
ADA, SOL ve MATIC İle Başladı! Altcoin Yatırımcıları Tedirgin! Delist Dalgası mı Geliyor?
ADA, SOL ve MATIC İle Başladı! Altcoin Yatırımcıları Tedirgin! Delist Dalgası mı Geliyor?
Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor? Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor? Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Düşüşe Meydan Okudular: FLEX Coin (FLEX), Beldex (BDX) ve Terra (LUNC)! Sıradaki Hedefleri?
Düşüşe Meydan Okudular: FLEX Coin (FLEX), Beldex (BDX) ve Terra (LUNC)! Sıradaki Hedefleri?
Popüler Kripto Para Üçlü Dip Oluşturuyor! Bu Fiyattan Alınır Mı?
Popüler Kripto Para Üçlü Dip Oluşturuyor! Bu Fiyattan Alınır Mı?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023