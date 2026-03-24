Tether, İlk Kapsamlı Denetimi İçin Dünyaca Ünlü Denetim Şirketiyle Anlaşma Yaptı

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin arkasındaki Tether, şirket tarihindeki ilk kapsamlı finansal denetimin yapılacağını açıkladı. Şirketin finans direktörü Simon McWilliams, büyük denetim firmalarından biriyle anlaşmaya varıldığını ve denetimin ilerleyen dönemde tamamlanacağını belirtti. Tether, bugüne kadar bağımsız denetçiler aracılığıyla periyodik olarak rezerv raporları yayımlamış olsa da, kapsamlı bir denetim ilk kez yapılacak.

Tether Hakkında Uzun Süredir Devam Eden Eleştiriler

Tether, kripto piyasasında USDT adlı stabilcoiniyle biliniyor ve toplam piyasa değeriyle sektörün lideri konumunda bulunuyor. Şirket daha önce sadece varlıklarına yönelik kısa raporlar paylaşırken, rezervlerin tam olarak açıklanmadığı ve şeffaflığın yetersiz olduğu yönünde sık sık eleştirilmişti. Denetimin kapsamlı şekilde yürütülecek olması, uzun süredir dile getirilen bu şeffaflık taleplerine bir yanıt olarak görülüyor.

Yapılan açıklamaya göre Tether’in anlaşmaya vardığı denetim firması, Deloitte, EY, KPMG ve PwC gibi dünya çapında bilinen dört büyük muhasebe şirketinden biri. Ancak şirket, denetimi üstlenecek kuruluşun adını açıklamadı. Yine de, finans direktörünün açıklamasında seçilen firmanın uluslararası denetim standartlarında çalıştığına vurgu yapıldığı aktarıldı.

Denetim Sonrası Beklentiler ve Sektöre Etkileri

Tether bugüne dek USDT’nin tamamen rezervlerle desteklendiğini savundu. Şirket, elindeki nakit ve nakit benzerlerinin büyük bölümünü ABD Hazine tahvillerine yatırırken, kalan bölümünü altın, bitcoin ve çeşitli kredilere ayırdı. Bu varlık dağılımı ve bazı kalemlerin likiditesi, özellikle dalgalı piyasa koşullarında uzmanlar tarafından sorgulandı.

Tam kapsamlı bağımsız denetim sürecinin başlaması, USDT’nin rezerv yapısına ilişkin endişelerin giderilmesi ve yatırımcı güveninin artırılması potansiyelini taşıyor. Kripto sektöründe şeffaflık ve güvence arayışının arttığı bir dönemde, Tether’in bu adımının benzer şirketlerin de uygulamalarını gözden geçirmesine yol açabileceği düşünülüyor.

Tether’in bugüne kadar düzenli olarak açıkladığı rezerv raporlarının ötesine geçen bu adım, şirketin finansal tablolarını tam anlamıyla mercek altına alacak. Denetimin varlık, borç ve şirketin genel raporlama süreçlerini içerecek şekilde kapsamlı olacağı belirtildi.

Denetim sonucunun sektörde yankı bulup bulmayacağı ve Tether’in rezerv yönetimine olan yaklaşımında değişikliklere yol açıp açmayacağı ise sürecin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Simon McWilliams, denetim firmasının titiz bir değerlendirmenin ardından seçildiğini ve şirketin mevcut denetim standartlarına uygun çalıştığını ifade etti.

Kripto paralar üzerindeki regülasyon baskısının arttığı bir dönemde Tether’in attığı bu adım, yatırımcıların güveni açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Sektörde Tether’in açıklamalarının ardından benzer hamlelerin gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayabilir.