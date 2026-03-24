New York Borsası, Menkul Kıymet Tokenizasyonunda Yeni Dönemi Başlatıyor

New York Borsası’nın sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE), menkul kıymetlerin dijitalleştirilmesi alanında uzmanlık sahibi Securitize ile stratejik bir ortaklık kurdu. İki şirket, menkul kıymetlerin blokzinciri üzerinde işlem görmesini mümkün kılacak altyapının oluşturulması için ilk adımı attı.

Tokenizasyon Altyapısı İçin Ortaklık

Intercontinental Exchange; Securitize ile yaptığı ön anlaşma kapsamında, New York Borsası’nın dijital işlem platformunu hayata geçirmek için çalışmalar başlatıldığını duyurdu. Securitize, bu proje kapsamında tasarım ortağı unvanıyla transfer yetkililerinin – yani şirket hisselerinin sahiplik bilgilerini tutan, şirket işlemlerinde önemli rol oynayan kurumların – blokzinciri ortamında nasıl çalışacağını yeniden şekillendirmeye odaklanacak. Securitize’in kurumsal yatırımcılar BlackRock ve Ark Invest’in de aralarında bulunduğu önemli finans kuruluşlarından destek aldığı ve Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıtlı bir transfer acentesi olarak faaliyet yürüttüğü biliniyor.

Şirket, bu platformda hisse senetleriyle borsa yatırım fonlarının (ETF) dijitalleştirilmiş, yani tokenleştirilmiş versiyonlarını piyasaya sunmaya uygun ilk kurumlar arasında yer alacak. Ancak bu adımın, ilgili yasal düzenleyici onayların ardından atılması planlanıyor.

Geleneksel Borsalardan Blokzincire Geçiş

Dijital platformun tam anlamıyla devreye alınması hâlinde Securitize’in aracılık hizmetleri sunan birimi de bu yeni tip menkul kıymetlerin alım-satım işlemlerinde etkin rol oynayabilecek. Böylece şirket, hem ihraç hem de piyasadaki işlem tarafında güçlü bir varlık gösterebilecek.

Geleneksel borsaların, özellikle New York Borsası ve Nasdaq’ın, menkul kıymet tokenizasyonuna verdiği önem son dönemde giderek artıyor. Şirketler bu adımla, pay piyasasında blokzinciri altyapısını devreye alarak kripto piyasalarındaki gibi 7/24 işlem imkânı ve neredeyse anlık takas gibi yenilikçi uygulamaları geleneksel finans sistemine taşımayı hedefliyor.

Yakın zamanda Intercontinental Exchange, kripto borsası OKX’e yatırım yaparak burada tokenleştirilmiş hisse ve türev ürünleri geliştirme çalışmalarına girdi. Bir diğer büyük borsa Nasdaq ise tokenleştirilmiş hisse ticareti için yasal düzenlemelerden onay aldı ve bu kapsamda globalde hisse token dağıtımı için Kraken ile iş birliği yaptı.

New York Borsası Grup Başkanı Lynn Martin, dijitalleşme alanındaki bu adımlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Tokenizasyonun sermaye piyasalarını nasıl geliştirebileceğini araştırırken, yeni altyapıların yatırımcıların beklediği güven, şeffaflık ve koruma prensiplerini koruyacak şekilde oluşturulması kritik önem taşıyor.”

Securitize’in halka arz sürecine, Cantor Equitize Partners ile yaptığı ortak girişim üzerinden devam ettiği öğrenildi. Şirketin bu planı çerçevesinde mevcut ortaklıkların finansal performansa da olumlu yansıyabileceği değerlendiriliyor.