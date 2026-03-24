Dev Yatırımcı Destekli ParaFi’den 125 Milyon Dolarlık Yeni Kripto Girişim Fonu

ABD merkezli dijital varlık yöneticisi ParaFi, kurucusu olduğu KKR’dan tanınan Henry Kravis’in de yatırımcısı olduğu yeni fonu için 125 milyon dolar topladı. Şirket son yıllarda kripto para ve finansal teknoloji odaklı girişimlere yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor.

Yeni Fon Büyük Kurumsal Girişimleri Hedefliyor

ParaFi’nin kurucusu Ben Forman, 2018’de KKR’dan ayrılarak şirketi hayata geçirmişti. Forman, başta stabilcoin projeleri, tokenizasyon süreçleri ve doğrudan zincir üzerinde çalışan finansal ürünler geliştiren girişimlerin odakta olacağını aktardı. Bu alanlarda faaliyet gösteren genç şirketlere destek sağlamak, fona katılan yatırımcıların ilgisini çekti.

ParaFi bugüne kadar Polymarket, Bitwise, Kyber Network ve Anchorage gibi kripto sektöründe önemli isimlerle iş birliği yaptı. Özellikle kurumsal yatırımcıların blockchain tabanlı finansal altyapılar konusunda artan ilgisi, firmanın stratejisinde belirleyici oluyor.

Şirketin mevcut yatırım stratejileri kapsamında yıl başından bu yana 325 milyon dolarlık kaynak topladı. Toplamda yönetilen portföy büyüklüğü ise 2 milyar dolara ulaşıyor.

Piyasa Zorlu Dönemden Geçerken Dikkat Çeken Yatırım

Kripto piyasasındaki dalgalanmalara rağmen bu fonun devreye alınması dikkat çekiyor. Son dönemde Bitcoin, ocak ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 26’dan fazla düşmüştü. CoinDesk 20 endeksine göre ise genel piyasa değerinin üçte biri bu süreçte silindi.

Yatırımcılarda kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade, uzun vadeli blockchain tabanlı finansal altyapılara odaklanma eğilimi belirginleşmeye başladı. ParaFi, zorlu piyasa koşullarına rağmen bu tür altyapı girişimleri için finansman sağlamayı sürdürüyor.

Ben Forman, yatırımcıların artık kısa vadede gerçekleşen fiyat oynaklıklarını ikinci plana attığını ve uzun vadeli blockchain tabanlı finans altyapısına yönelik fırsatları değerlendirmeye başladıklarını ifade etti.

Bu strateji özellikle büyük kurumsal oyunculara ve finansal teknoloji odaklı yenilikçi şirketlere destek sunmayı içeriyor. Fonun topladığı kaynağın, blockchain ekosisteminde büyümeyi hızlandıracak projelere yönlendirileceği belirtiliyor.