XRP fiyatı 1,38 dolara yükseldi, kritik eşik yaklaşıyor

  • 🚀 XRP fiyatı 1,38 dolara çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştı.
  • 📉 Olumsuz sosyal duyarlılık devam ederken yükseliş hız kesmiyor.
  • 🔥 En kritik seviye 1,42-1,45 dolar direnç bandı olarak öne çıkıyor, aşağıda ise 1,35 dolar destek bölgesi korunmalı.
  • 📊 Sosyal medyada #XRP ilgisi azalırken fiyatın hacimli yükselişi dikkat çekiyor.
COINTURK

Kripto para piyasasında öne çıkan hareketliliklerden biri XRP’nin son günlerdeki yükselişi oldu. Fiyat istikrarlı alımlarla beraber yukarı tırmanırken, piyasa katılımcılarının genel tavrı olumsuz kalmaya devam ediyor. Son iki yılın en düşük sosyal duyarlılık seviyelerinden biri ölçülmesine rağmen, XRP fiyatında yukarı yönlü hareketlerin sürdüğü gözleniyor.

Negatif hava ve işlem hacmi arasındaki denge

XRP sosyal medyada son dönemin en karamsar hava içerisinden geçerken, fiyatlarda oluşan bu yükseliş dikkat çekiyor. Bu derece olumsuz algının geçmişte güçlü yükselişin hemen öncesinde görülmesi, yatırımcılar arasında bekleyişi artırmış durumda.

Teknik görünümde, fiyatın uzun bir süre konsolidasyon evresi yaşadığı ve çok yıllık bir karar aralığına yaklaştığı aktarılıyor. 1,32 dolardan başlayan yükseliş hareketi, 1,37 dolara uzanarak art arda daha yüksek dip seviyeleri oluşturuyor.

1,35 dolar seviyesinin üzerindeki çıkış, işlem hacminde belirgin artış ile destek buldu. Ardından gelen ilave alımlar, fiyatı 1,38 dolara taşırken, sonrasında fiyat hareketi sıkı bir aralıkta yatay seyrini sürdürüyor.

Kritik seviyeler ve olası senaryolar

XRP fiyatındaki bu yükselişle beraber piyasada alım yönlü baskının kısa vadeli spekülasyonlardan çok birikim amaçlı olduğu öne çıkıyor. Artan hacimle yukarı yönlü fiyat hareketi, genel olarak piyasada biriktirme eğilimine işaret ediyor.

Buna karşın, piyasa algısının son derece olumsuz seyretmesi, küçük yatırımcıların henüz iyimserliğe dönmediğini gösteriyor. Bu karşıt yapı, geçmişte benzer dönemlerde büyük hareketlerin tetiklenmesine yol açmıştı.

XRP halen önemli direnç seviyelerinin altında işlem görüyor. Dolayısıyla, piyasa yapısı kısa vadede olumlu sinyaller üretse de, uzun soluklu trendin tamamen değiştiğinden söz etmek için erken bir aşamadayız.

Farklı zaman dilimlerinde görülen sıkışma, piyasadaki belirsizliğin giderek arttığını ve belirleyici bir hareketin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

Kısa vadede 1,35 dolar seviyesi artık önemli bir destek konumunda bulunuyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalabilirse ivme korunabilir.

Yukarı yönlü yeni bir rallinin görülmesi için ise 1,42-1,45 dolar aralığının aşılması gerekiyor. Bu bölge aşıldığında daha güçlü bir yön tayini mümkün olabilir.

Tersine, fiyatın 1,33–1,30 dolar altına inmesi halinde piyasa görünümü zayıflayacaktır ve kısa vadeli riskler tekrar gündeme gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
