Bitcoin kritik eşiği geçti, 74.484 dolara tırmandı

Bitcoin, son sekiz gün içinde üç kez reddedildiği 73.000 dolar seviyesini aşarak dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Pazartesi akşamı fiyat 74.484 dolara kadar çıktı; bu seviye, İran ile artan gerilimden bu yana ulaşılan en yüksek nokta oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’la görüşmelere yeniden başlayabileceği yönünde verdiği sinyalin ardından, piyasada hareketlilik arttı.

Likidasyonlar ve piyasalardaki etkileri

Bitcoin’in hızlı yükselişiyle birlikte, kripto piyasalarında 180 bin yatırımcıyı etkileyen 534 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Özellikle short pozisyonlardan gelen zarar 430 milyon doları buldu. Bu durum, bir haftadan kısa sürede yaşanan ikinci büyük sıkışmaya işaret etti.

Aster borsasında bitcoin ve USDT paritesi üzerinden açılan 12,4 milyon dolarlık bir short pozisyon, en büyük tekil likidasyon olarak kayıtlara geçti. Toplamda bitcoin işlemlerinde 229 milyon dolar, ether işlemlerinde ise 136 milyon dolarlık pozisyon otomatik olarak kapandı. RAVE adlı daha küçük bir token, fiyatta yüzde 66 sıçrama ile 43 milyon dolar likidasyona yol açtı. Solana da 12 milyon dolarlık likidasyonla listeye eklendi.

Likidasyonların büyük bölümü 12 saatlik bir zaman aralığında yaşandı ve o süreçte 379 milyon dolar piyasadan silindi. Bu likidasyonların 327 milyon doları short pozisyonlardan geldi. Kısa/uzun pozisyon oranı yaklaşık dörtte bir olurken, piyasanın 73.000 doların üzerinde tutunmasını beklemediği ortaya çıktı.

Küresel etkiler ve yeni direnç seviyeleri

Son fiyat sıçramasıyla birlikte yalnızca bitcoin değil, ether başta olmak üzere birçok büyük kripto varlık da yeşile döndü. Ether fiyatı yüzde 7,7 artışla 2.366 dolara yükseldi ve haftalık bazda yüzde 12,4 prim yaptı. Solana yüzde 4,6’lık yükselişle 85,80 dolara ulaştı. Binance’in kendi coin’i BNB 615,80 dolardan işlem görürken, XRP yüzde 2,9 artışla 1,36 dolara çıktı.

Dünyadaki risk piyasaları da aynı hareketlilikten etkilendi. S&P 500 endeksi İran gerilimiyle kaybettiği tüm değerleri geri aldı. MSCI Tüm Dünya Endeksi ise üst üste sekizinci yükseliş gününe ilerlerken, bu performans Eylül ayından bu yana bir ilk olarak kayda geçti.

Emtia tarafında ise petrol fiyatları yüzde 1,3 düşerek 98 dolara geriledi. Tahvil getirileri ise bir baz puan azalarak 4,28’e indi. Bu düşüşte, taze görüşmelerin ateşkes süresi dolmadan başlama ihtimali ve petrol fiyatlarında gerileme etkili oldu.

Yükseliş sonrasında sıradaki direnç $79.000 seviyesinde bulunuyor. Analiz şirketi CryptoQuant, bu seviyenin özellikle piyasanın tekrar doğrudan satışla karşılaşabileceği nokta olabileceğini paylaştı. Bu nokta, son düşüşlerde alım yapan aktif yatırımcıların maliyetlerine denk geliyor.

Öte yandan Trump’ın, hafta sonu Pakistan’da yapılan görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından Hürmüz Boğazı’nda ABD donanmasını konuşlandırdığı aktarıldı. Buna rağmen ABD ile İran’ın yeni görüşme planları üzerine çalıştığı, uygulanan ablukayı ise piyasaların doğrudan bir tırmanıştan ziyade bir baskı aracı olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.