Ether fiyatı bir günde yüzde 8 yükseldi, spot Bitcoin ETF’lerinden 325 milyon dolarlık çıkış yaşandı

Ether son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 artış göstererek, Bitcoin’in yüzde 5’lik yükselişini geride bıraktı. Son bir haftaya bakıldığında Ether’in performansı Bitcoin’den 4 puan, son bir ayda ise 9 puan daha iyi gerçekleşti. Kripto piyasasında dikkatler, bu farkın hızlı şekilde açılmasına ve sermayenin rotasını Ether’e çevirmesine odaklandı.

Bitcoin ETF’lerinde çıkış, Ether fonlarında rekor giriş

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden 13 Nisan’da toplam 325,8 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu miktarın 229 milyon doları Fidelity tarafından yönetilen FBTC’den, 63 milyon doları ise ARK’nın ARKB fonundan kaynaklandı. Söz konusu çıkışlar, son dönemde Bitcoin’e talebin önemli bir kısmını oluşturan ETF hareketlerinde net bir soğumaya işaret etti.

Aynı süreçte Ether fonlarına günlük 7,7 milyon dolar, son yedi günde ise 187 milyon dolar giriş oldu. Bu rakam, 2026’da şimdiye kadar kaydedilen en güçlü haftalık giriş olarak öne çıktı ve üç hafta boyunca toplam 308 milyon doları bulan çıkışların ardından dönüş sinyali verdi. Ether fonlarına şimdiye kadar giren toplam sermaye rekor kırarak 11,68 milyar dolara ulaştı.

Fonların yöneldiği varlıkların değişimi, yatırımcıların kısa vadede Ether’e ilgisinin belirgin şekilde arttığını gösterdi. Bitcoin ise ETF’lerden çıkan fona rağmen fiyatında sağlam bir duruş sergiledi.

Ethereum’da işlem sayısı tırmanıyor, ekonomik hareketlilik yavaşladı

Ethereum ağındaki günlük işlem sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 41 artışla yaklaşık 3,6 milyona yükseldi. 10 Nisan’da 2,5 milyon seviyesinde olan bu rakam yükselişini hafta boyunca sürdürdü. Artemis verileri, büyük blokzincir ağları içinde bu dönemde en hızlı artışın Ethereum’da yaşandığını gösterdi. Ancak işlem hacminin hızla yükselmesine rağmen, benzer sıçramalar yalnızca daha küçük zincirler olan Sonic ve TON’da gözlendi.

Ağda kaydedilen hareketliliğin niteliği ise tartışma konusu oldu. Aynı dönemde Ethereum üzerindeki stabilcoin transfer hacmi yüzde 42,6 gerilerken, işlem ücretlerinde de yüzde 50 düşüş yaşandı. Bu tablo, artan işlem sayısının daha düşük işlem tutarları üzerinden gerçekleştiğine ve genel ekonomik hareketliliğin zayıfladığına işaret etti.

Bitcoin tarafında ise fiyat istikrarı dikkat çekiyor. Spot piyasada istikrarlı bir talep olduğu gözlenirken, ETF çıkışlarına rağmen Bitcoin’in güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi.

Glassnode tarafından yayımlanan haftalık rapor, Bitcoin’in ETF çıkışlarını kısa vadede absorbe etmeye devam ettiğini, temel talebin piyasa için destek oluşturmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Ether fonlarına yönelik talebin ve zincir üstü verilerin sürdürülebilir olup olmayacağı, yükselişin kalıcı bir rotasyona dönüşmesi açısından belirleyici olacak. Uzmanlar, Bitcoin’in konumunu koruyup koruyamayacağı ve Ether’e olan bu talebin geçici mi kalacağı sorularının önümüzdeki günlerde yanıt bulmasını bekliyor.

Geçmişte Ethereum’daki en büyük kullanıcı hareketliliği, stabilcoinlerin hacimlerinde patlama yaşanan 2025 yazında görülmüş ve ağın ekonomik kapasitesi rekor düzeye ulaşmıştı. Bu dönemde Ether fiyatı 4.000 dolara yaklaşmıştı.

Ancak mevcut veriler, bu hafta işlem sayısı yükselirken değer bazında zincirdeki aktivitenin gerilediğine işaret ediyor. Yani ağda hareket arttı fakat gönderilen toplam meblağ düştü. İki veri arasındaki dengenin kurulması, Ether rotasyonunun kalıcı bir dönüşüme dönüşüp dönüşmeyeceği açısından önümüzdeki dönemde belirleyici olacak.