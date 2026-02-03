Piyasa Nefes Aldı Ama Dikkat: Bitcoin’de Tepki Alımları Ralli Belirtisi Mi?

Kripto para piyasaları haftanın sonuna doğru yaşanan sert satış dalgasının ardından sınırlı bir toparlanma sergiledi. Bitcoin ve önde gelen altcoin’ler, özellikle pazartesi gecesi gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ancak analistler, bu yükselişin kalıcı bir trend başlangıcından ziyade teknik bir tepki hareketi olabileceği konusunda temkinli duruşlarını koruyor.

Teknik Tepki mi, Yeni Bir Başlangıç mı?

Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 4,2 yükselerek 78 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gün içinde 75 bin dolara kadar gerilediği görülmüştü. Ethereum ise yüzde 5,8’lik artışla 2.300 dolar bandına yaklaştı. Diğer büyük altcoin’lerde de benzer şekilde sınırlı yükselişler yaşansa da fiyatlar hâlâ son düşüş öncesindeki seviyelerin belirgin şekilde altında seyrediyor.

Piyasa uzmanlarına göre bu toparlanmanın arkasında güçlü bir temel hikâye bulunmuyor. Kronos Research CIO’su Vincent Liu, yükselişin daha çok likidasyon sonrası kısa pozisyon kapatmaları ve aşırı satım koşullarının dengelenmesiyle ilişkili olduğunu belirtiyor. Liu’ya göre Bitcoin ve Ethereum, likiditenin öncelikle büyük varlıklara yönelmesi nedeniyle ilk toparlanan kripto paralar oluyor. Ancak spot piyasalarda güçlü bir para girişi ve makroekonomik koşullarda iyileşme görülmeden bu hareketin kalıcı olması zor.

Son günlerdeki sert satışın temel nedeni olarak ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin şahin beklentilerin yeniden fiyatlanması öne çıkıyor. Faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine dair sinyaller ve Fed başkanlığına yönelik belirsizlikler, riskli varlıklardan kaçışı hızlandırmıştı. Bu süreçte kripto paralar da hisse senetleriyle birlikte baskı altına girdi.

Makro Gelişmeler ve Diğer Haberler

Presto Research’ten Rick Maeda, kripto piyasasındaki toparlanmanın kriptoya özgü bir gelişmeden ziyade genel risk iştahındaki geçici iyileşmeyle bağlantılı olduğunu ifade ediyor. ABD borsalarında görülen toparlanma ve güçlü gelen bazı ekonomik veriler, yatırımcıların kısa vadeli olarak yeniden risk almasına neden oldu. Ancak doların güçlü seyri ve tahvil faizlerinin yüksek kalması, bu yükselişin kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan piyasalar sadece fiyat hareketlerine odaklanmış değil. Geçtiğimiz günlerde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik fon akışlarının yeniden zayıfladığına dair veriler dikkat çekti. ETF’ler, önceki aylarda Bitcoin fiyatını destekleyen önemli bir unsur olmuştu. Analistler, bu kanaldan güçlü ve sürekli girişler görülmeden piyasanın kalıcı bir yükseliş trendine girmesinin zor olduğunu vurguluyor.

Yakın vadede yatırımcıların gözü ABD’den gelecek istihdam verilerinde olacak. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam raporu, faiz beklentileri üzerinde belirleyici olabilir. Zayıf veriler, dolar ve tahvil faizlerini baskılayarak kripto paralar için kısa vadeli bir rahatlama sağlayabilir.

Sonuç olarak mevcut fiyat hareketleri, kripto piyasasında panik satışlarının ardından gelen doğal bir soluklanma olarak okunabilir. Ancak hem makroekonomik belirsizlikler hem de spot piyasalarda güçlü talep eksikliği, yatırımcıların temkinli kalmasını gerektiriyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde dalgalı ve yön arayışının sürdüğü bir piyasa yapısı görmek şaşırtıcı olmayacaktır.