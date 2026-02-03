Kripto Para

Ne FTX, Ne COVID: Analiste Göre Mevcut Durum Hepsinden Kötü!

Özet

  • Bitcoin düşüşü, kriptonun makro koruma anlatısını ciddi şekilde sorgulatıyor.
  • Altcoin piyasasında fiyatlardan çok inanç ve değerleme krizi öne çıkıyor.
  • Aşırı korku verileri, tarihsel olarak dip ve toparlanma ihtimalini işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasası, tecrübeli yatırımcıların bile “tarihin en karanlık dönemlerinden biri” olarak tanımladığı bir duygu durumuna sürüklenmiş durumda. Bitcoin’in 126 bin dolar seviyelerinden 77 bin dolara kadar sert şekilde geri çekilmesi, yalnızca fiyatları değil, piyasanın kolektif inancını da derinden sarstı. DeFi analisti Ignas’a göre mevcut atmosfer, 2018 ayı piyasası, COVID-19 çöküşü ve FTX krizinden bile daha baskılayıcı. Bu görüşün arkasında ise yalnızca teknik göstergeler değil, kriptonun temel anlatılarının sorgulanmaya başlaması yatıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’in Makro Koruma Anlatısı
2 Altcoin Piyasasında İnanç Krizi
3 Kapitülasyon, Korku ve Uzayan Depresyon

Bitcoin’in Makro Koruma Anlatısı

Bitcoin uzun süredir enflasyona ve geleneksel finans sistemine karşı bir “makro korunma aracı” olarak konumlandırılıyordu. Spot ETF onayları, regülasyon netliği ve kurumsal benimseme bu anlatının zirvesi olarak görülmüştü. Ancak tam da bu aşamada Bitcoin’in sert şekilde düşmesi, anlatının inandırıcılığını zedeledi. Ignas, diğer makro varlıklar yükselirken Bitcoin’in değer kaybetmesinin, “dijital altın” söylemini zayıflattığını vurguluyor.

Buna ek olarak kuantum bilgisayarların gelecekte yaratabileceği güvenlik riskleri, Bitcoin için varoluşsal tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. BlackRock gibi dev kurumların desteklediği anlatıya güvenen yatırımcılar, artık daha zor sorularla karşı karşıya. Benzer bir güven sorgulaması geçtiğimiz günlerde altın piyasasında da yaşandı; ABD tahvil getirileri yükselirken altının yatay seyretmesi, güvenli liman algısının küresel çapta yeniden tanımlandığını gösterdi. Bu durum, Bitcoin’in makro rolüne dair şüpheleri daha da artırıyor.

Altcoin Piyasasında İnanç Krizi

Altcoin cephesinde yaşananlar ise fiyat düşüşlerinin ötesinde bir inanç çöküşüne işaret ediyor. Ignas, önceki krizlerde yatırımcıların Ethereum ve büyük altcoinlere yeniden yöneldiğini, ancak bu döngüde aynı refleksin görülmediğini belirtiyor. Piyasa katılımcılarına göre birçok altcoin, temel değerinin çok üzerinde fiyatlanmış durumda.

Ethereum özelinde ise değerleme tartışmaları öne çıkıyor. Ağın yenilik hızının yavaşlaması ve rakip blokzincirlerin kurumsal alanlarda pay kapması, ETH’nin mevcut değerinin sorgulanmasına neden oluyor. Bu tabloya paralel olarak, ABD’de token yerine şirket hisselerine yapılan blokzincir yatırımlarının artması da dikkat çekiyor. Örneğin geçtiğimiz hafta açıklanan bir fintech satın alımında, teknolojiye yatırım yapılırken token ekonomisinin tamamen dışarıda bırakılması, mevcut token sahiplerini tedirgin etti.

Kapitülasyon, Korku ve Uzayan Depresyon

Teknik tarafta ise kapitülasyon sinyalleri netleşiyor. Analist Rain, son bir ayda 2 milyar doları aşan likidasyonların yaşandığını ve bunun geçmiş dip bölgelerle benzerlik taşıdığını söylüyor. CoinMarketCap verilerine göre Korku ve Açgözlülük Endeksi 15 seviyesinde, yani “aşırı korku” bölgesinde. Tarihsel olarak bu seviyeler, genellikle yataylaşma ve ardından toparlanma süreçlerinin habercisi oldu.

Ancak bu kez “depresyon evresinin” daha uzun sürebileceği düşünülüyor. Jeopolitik belirsizlikler, riskten kaçış eğilimini güçlendirirken, merkeziyetsizlik projelerine yönelik eleştiriler artıyor. Yine de Rain, temel kripto altyapılarının sağlam kaldığını ve geliştiricilerin bu sessiz dönemde çalışmaya devam ettiğini hatırlatıyor.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
