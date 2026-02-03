ETF’ler Son Durum: Son 2 Haftada Tablo Nasıl Değişti?

Kripto para piyasaları 2026’ya umutla girerken, son iki haftada yaşanan güçlü çıkışlar tabloyu tamamen tersine çevirdi. Dijital varlık yatırım ürünlerinden geçen hafta toplam 1,7 milyar dolarlık para çıkışı yaşanması, yıl başından bu yana elde edilen tüm kazanımların silinmesine yol açtı. CoinShares verilerine göre küresel bazda yıl başından bugüne fon akımları eksi 1 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu tablo, yatırımcı algısında ciddi bir bozulmaya işaret ederken, satış dalgasının arkasında birden fazla yapısal ve makro neden bulunuyor.

Fed, Balinalar ve Jeopolitik Riskler

CoinShares’in 2 Şubat tarihli raporuna göre, satış baskısının merkezinde üç ana unsur yer alıyor. Bunlardan ilki, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha şahin bir başkan atamasıyla birlikte para politikasına yönelik beklentilerin sert şekilde değişmesi oldu. Faiz indirimlerine dair umutların ötelenmesi, kripto gibi riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı.

İkinci unsur ise “balina” olarak adlandırılan büyük yatırımcıların dört yıllık döngüye bağlı likidasyon sürecini sürdürmesi. Önceki boğa dönemlerinde biriktirilen varlıkların piyasaya sürülmesi, zaten kırılgan olan piyasa yapısında arz baskısını artırdı. Üçüncü ve belki de en kritik faktör ise farklı coğrafyalarda tırmanan jeopolitik gerilimler oldu. Küresel belirsizlik ortamı, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken kripto piyasasında risk iştahını ciddi biçimde zayıflattı.

Bölgesel verilere bakıldığında en büyük çıkışın 1,65 milyar dolar ile ABD’de yaşandığı görülüyor. Kanada ve İsveç de ciddi çıkışlar kaydederken, İsviçre ve Almanya’daki sınırlı girişler genel tabloyu dengelemekten uzak kaldı. Bu durum, daha önce kurumsal benimsemenin güçlü olduğu Kuzey Amerika ve İskandinavya’da karamsarlığın yoğunlaştığını gösteriyor.

Bitcoin ve Ethereum’da Çözülme, Alternatif Ürünlerde Ayrışma

Satışların lokomotifi Bitcoin ve Ethereum oldu. Bitcoin yatırım ürünlerinden 1,32 milyar dolar, Ethereum’dan ise 308 milyon dolar çıkış yaşandı. XRP ve Solana gibi diğer büyük kripto varlıklar da bu dalgadan kaçamadı. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise short Bitcoin pozisyonlarına olan ilginin artması; yıl başından bu yana bu ürünlerdeki varlıklar yüzde 8’i aşan oranda büyüdü. Bu durum, yatırımcıların fiyatlarda yeni düşüşler beklediğini ortaya koyuyor.

Öte yandan piyasada sınırlı da olsa farklı bir haber akışı dikkat çekiyor. Aynı dönemde tokenize edilmiş değerli maden ürünlerine 15,5 milyon dolarlık giriş yaşandı. Özellikle zincir üzerindeki altın ve gümüş satışlarındaki artış, yatırımcıların volatil kripto varlıklar yerine daha defansif, hibrit enstrümanlara yöneldiğini gösteriyor. Bu gelişme, kripto piyasası içinde seçici bir sermaye rotasyonuna işaret etmesi açısından önemli.