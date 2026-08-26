Büyük bankalar stabilcoin planlarını hızlandırdı

Büyük bankalar, hızla büyüyen stabilcoin pazarına daha yakından bakmaya başladı. Finans sektöründeki bu yönelim, kripto şirketleri ve banka dışı kuruluşların geleneksel bankacılık alanında daha fazla pay alabileceğine yönelik kaygıların arttığı bir dönemde öne çıktı.

Bankaların yaklaşımı değişiyor

Bankalar daha önce kendi dijital dolarlarını çıkarma fikrine mesafeli duruyordu. Bazı yöneticiler, banka destekli dijital dolarlar için yeterli talep olup olmadığını sorgulamıştı. Sektör aynı zamanda, kripto şirketlerinin banka mevduatlarıyla rekabet edebilecek stabilcoin girişimlerine karşı uzun süre lobi faaliyeti yürüttü.

JPMorgan Chase, kendi stabilcoinini çıkarıp çıkaramayacağını son dönemde değerlendirdi. Görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu, bankanın aktif bir ürün geliştirmeye başlamadığı aktarıldı. JPMorgan Chase, ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak kurumsal ödemeler ve dijital varlık altyapısında uzun süredir çeşitli denemeler yürütüyor.

JPMorgan sözcüsü, bankanın şu anda stabilcoin çıkarma planı bulunmadığını, ancak müşteri talebi ile düzenleyici çerçevenin seyrine göre seçeneklerin değerlendirilebileceğini kaydetti.

Banka halihazırda JPM Coin adlı tokenleştirilmiş mevduat sistemini işletiyor. Bu yapı, blokzincir tabanlı ödemeleri kolaylaştırmak için tasarlandı. Stabilcoinden farklı olarak tokenleştirilmiş mevduat, geleneksel banka parasının dijital temsili niteliği taşıyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş mevduat, bankadaki mevduatın dijital ortamda temsil edilmesi anlamına gelir. Stabilcoinden temel farkı, doğrudan banka yükümlülüğü olarak yapılandırılması ve mevcut bankacılık sistemiyle daha sıkı bağlantı taşımasıdır.

Ortak stabilcoin girişimleri gündemde

Öte yandan Bank of America, Wells Fargo ve Santander’in de aralarında bulunduğu 12’den fazla finans kuruluşu, küresel ölçekte bir stabilcoin girişimi üzerinde ilerliyor. Planlanan projenin ilk aşamada ABD dolarına odaklanması, daha sonra ise euro ve G7 ülkelerinin diğer para birimlerine genişleyebilmesi değerlendiriliyor.

Bankalar, farklı bölgelerde hangi ticari kullanım alanlarının öne çıkabileceğini de inceliyor. Böylece tek tip bir ürün yerine, yerel ihtiyaçlara göre şekillenen çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kurum veya grup Girişim Durum JPMorgan Chase Kendi stabilcoin seçeneğini değerlendirme Ön inceleme aşaması 12’den fazla finans kuruluşu Küresel stabilcoin ortaklığı İlk odağın ABD doları olması planlanıyor Eyalet bankacı birlikleri konsorsiyumu Banka sahipli blokzincir platformu 39 birlik ve yaklaşık 3.000 banka katılıyor

Küçük bankalar da benzer adımlar atıyor

Daha küçük ölçekli finans kuruluşları da benzer projeleri araştırıyor. Salı günü eyalet bankacı birliklerinden oluşan bir konsorsiyum, bankalara ait bir blokzincir platformu kurma planını duyurdu. Girişimde şu anda yaklaşık 3.000 bankayı temsil eden 39 eyalet bankacı birliği yer alıyor.

Stabilcoin alanındaki hareketlilik, bankaların dijital varlıklara yönelmesinden çok, ödemelerin geleceğinde mevcut konumlarını koruma isteğiyle bağlantılı görünüyor.

Piyasadaki en büyük stabilcoinlerin toplam değeri yüz milyarlarca dolara ulaşmış durumda. Bu büyüklük, bankaların söz konusu alanı kripto şirketlerine ve diğer rakiplere bırakmak istememesinin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle bankalar açısından stabilcoin ihraç etmek ya da bu varlıkları desteklemek, kriptoyu benimsemekten çok ödeme sistemlerindeki rollerini savunmaya dönük bir adım niteliği taşıyabilir.