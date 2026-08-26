Kayıt Banner
STABILCOIN

Büyük bankalar stabilcoin planlarını hızlandırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Büyük bankalar stabilcoin planlarını yeniden gündemine aldı.
  • 🏦 JPMorgan kendi stabilcoin seçeneğini değerlendiriyor, ancak aktif ürün geliştirmiyor.
  • 🌍 12'den fazla finans kuruluşu, ilk etapta ABD dolarına odaklanan ortak bir stabilcoin girişimi üzerinde çalışıyor.
  • 🔗 39 eyalet bankacı birliğinin desteklediği yeni blokzincir platformu, yaklaşık 3.000 bankayı kapsıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Büyük bankalar, hızla büyüyen stabilcoin pazarına daha yakından bakmaya başladı. Finans sektöründeki bu yönelim, kripto şirketleri ve banka dışı kuruluşların geleneksel bankacılık alanında daha fazla pay alabileceğine yönelik kaygıların arttığı bir dönemde öne çıktı.

İçindekiler
1 Bankaların yaklaşımı değişiyor
2 Ortak stabilcoin girişimleri gündemde
3 Küçük bankalar da benzer adımlar atıyor

Bankaların yaklaşımı değişiyor

Bankalar daha önce kendi dijital dolarlarını çıkarma fikrine mesafeli duruyordu. Bazı yöneticiler, banka destekli dijital dolarlar için yeterli talep olup olmadığını sorgulamıştı. Sektör aynı zamanda, kripto şirketlerinin banka mevduatlarıyla rekabet edebilecek stabilcoin girişimlerine karşı uzun süre lobi faaliyeti yürüttü.

JPMorgan Chase, kendi stabilcoinini çıkarıp çıkaramayacağını son dönemde değerlendirdi. Görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu, bankanın aktif bir ürün geliştirmeye başlamadığı aktarıldı. JPMorgan Chase, ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak kurumsal ödemeler ve dijital varlık altyapısında uzun süredir çeşitli denemeler yürütüyor.

JPMorgan sözcüsü, bankanın şu anda stabilcoin çıkarma planı bulunmadığını, ancak müşteri talebi ile düzenleyici çerçevenin seyrine göre seçeneklerin değerlendirilebileceğini kaydetti.

Banka halihazırda JPM Coin adlı tokenleştirilmiş mevduat sistemini işletiyor. Bu yapı, blokzincir tabanlı ödemeleri kolaylaştırmak için tasarlandı. Stabilcoinden farklı olarak tokenleştirilmiş mevduat, geleneksel banka parasının dijital temsili niteliği taşıyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş mevduat, bankadaki mevduatın dijital ortamda temsil edilmesi anlamına gelir. Stabilcoinden temel farkı, doğrudan banka yükümlülüğü olarak yapılandırılması ve mevcut bankacılık sistemiyle daha sıkı bağlantı taşımasıdır.

Ortak stabilcoin girişimleri gündemde

Öte yandan Bank of America, Wells Fargo ve Santander’in de aralarında bulunduğu 12’den fazla finans kuruluşu, küresel ölçekte bir stabilcoin girişimi üzerinde ilerliyor. Planlanan projenin ilk aşamada ABD dolarına odaklanması, daha sonra ise euro ve G7 ülkelerinin diğer para birimlerine genişleyebilmesi değerlendiriliyor.

Bankalar, farklı bölgelerde hangi ticari kullanım alanlarının öne çıkabileceğini de inceliyor. Böylece tek tip bir ürün yerine, yerel ihtiyaçlara göre şekillenen çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kurum veya grupGirişimDurum
JPMorgan ChaseKendi stabilcoin seçeneğini değerlendirmeÖn inceleme aşaması
12’den fazla finans kuruluşuKüresel stabilcoin ortaklığıİlk odağın ABD doları olması planlanıyor
Eyalet bankacı birlikleri konsorsiyumuBanka sahipli blokzincir platformu39 birlik ve yaklaşık 3.000 banka katılıyor

Küçük bankalar da benzer adımlar atıyor

Daha küçük ölçekli finans kuruluşları da benzer projeleri araştırıyor. Salı günü eyalet bankacı birliklerinden oluşan bir konsorsiyum, bankalara ait bir blokzincir platformu kurma planını duyurdu. Girişimde şu anda yaklaşık 3.000 bankayı temsil eden 39 eyalet bankacı birliği yer alıyor.

Stabilcoin alanındaki hareketlilik, bankaların dijital varlıklara yönelmesinden çok, ödemelerin geleceğinde mevcut konumlarını koruma isteğiyle bağlantılı görünüyor.

Piyasadaki en büyük stabilcoinlerin toplam değeri yüz milyarlarca dolara ulaşmış durumda. Bu büyüklük, bankaların söz konusu alanı kripto şirketlerine ve diğer rakiplere bırakmak istememesinin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle bankalar açısından stabilcoin ihraç etmek ya da bu varlıkları desteklemek, kriptoyu benimsemekten çok ödeme sistemlerindeki rollerini savunmaya dönük bir adım niteliği taşıyabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Revolut euro destekli stabilcoin EURR’yi kullanıma sundu

Blockchain Association, GENIUS Act için daha net kurallar istedi

MiCA, Avrupa’da stabilcoin ihraçcılarını kurumsal saklamada kilitledi

HashKey, Hong Kong doları stabilcoin’i HKDAP dağıtımına başladı

Robinhood Chain rekor eşiği geçti

USDT mi USDC mi? İki dev stabilcoin arasındaki kritik farklar

Velocity, stabilcoin hazine altyapısı için 38 milyon dolar topladı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bernstein, Bitcoin için 2029’da 300 bin dolar hedefi açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bernstein, Bitcoin için 2029’da 300 bin dolar hedefi açıkladı
BITCOIN (BTC)
XRP’de fiyatı ETF’ler değil, balina alımları belirliyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?