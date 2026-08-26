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BITCOIN (BTC)

Bernstein, Bitcoin için 2029’da 300 bin dolar hedefi açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bernstein, Bitcoin'in 2029'da 300 bin dolara çıkabileceğini açıkladı.
  • 📉 Charles Edwards, kuantum riski nedeniyle $BTC fiyatında yüzde 30'luk gizli iskonto oluştuğunu savundu.
  • 🛠️ Bitcoin Core geliştiricileri BIP 360 ve BIP 361 ile kuantum sonrası güvenlik seçeneklerini tartışıyor.
  • 📊 Glassnode, mevcut döngüde ilk kritik eşiğin 70 bin 920 dolar olduğunu gösteriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bernstein, yayımladığı yeni raporda Bitcoin‘in 2027 ortasında 150 bin dolara, 2029’da ise 300 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Yatırım bankası bu senaryoyu, devlet borcu kaynaklı baskıların artması ve kurumsal talebin güçlenmesiyle ilişkilendirdi.

İçindekiler
1 Kuantum riski fiyatlamada öne çıktı
2 Ethereum ve Bitcoin tarafında teknik hazırlıklar sürüyor
3 Orta vadede 70 bin 920 dolar direnci izleniyor

Kuantum riski fiyatlamada öne çıktı

Capriole Investments kurucusu Charles Edwards ise bu tarihi yükseliş senaryosunun ancak Bitcoin Core geliştiricilerinin kuantuma dayanıklı kriptografiyi zamanında devreye alması halinde gerçekçi olacağını savundu. Edwards, bu tehdide yönelik kaygıların Bitcoin fiyatında halihazırda yüzde 30 düzeyinde gizli bir risk iskontosu yarattığını öne sürdü.

Kurumsal fonların, Bernstein modelindeki sermaye girişlerinin ana kaynağını oluşturduğu belirtilirken, bu yatırımcı grubunun protokol güvenliğine karşı son derece hassas olduğu vurgulandı. Daha önce yapılan analizlerde, dolaşımdaki tüm BTC’nin yüzde 20 ila yüzde 30’unun Shor algoritmasına karşı doğrudan açık taşıdığı uyarısı yapılmıştı. Bu kapsama, açık anahtarı blokzincirde görülebilen erken dönem cüzdanlar ve Satoshi Nakamoto’ya atfedilen coin’ler de giriyor.

Charles Edwards, Bitcoin’deki uzun vadeli yükseliş senaryosunun kuantuma dayanıklı güvenlik adımları zamanında atılırsa korunabileceğini, aksi halde mevcut fiyat üzerinde baskı sürebileceğini aktarıyor.

Mini sözlük: Shor algoritması, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar ortaya çıktığında bazı mevcut açık anahtar şemalarını kırma potansiyeli taşıyan kuantum algoritması olarak biliniyor. Kuantum sonrası kriptografi ise bu tür hesaplama gücüne karşı daha dayanıklı imza ve adres yapıları geliştirmeyi amaçlıyor.

Ethereum ve Bitcoin tarafında teknik hazırlıklar sürüyor

Ethereum Foundation bu ay Layer 1 koruma planını güncelledi ve zafiyet taşıdığı değerlendirilen Poseidon2 yerine SHA 256 ile BLAKE tabanlı yapıları tercih etti. Söz konusu yükseltmenin 2029’a hedeflendiği kaydedildi. Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin çekirdek araştırma ve geliştirme çalışmalarını koordine eden ana kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Core geliştiricileri ise şu anda iki ayrı öneriyi tartışıyor. BIP 360, ML DSA algoritmasına dayalı kuantum sonrası adresler önerirken, daha radikal bir yaklaşım içeren BIP 361 yükseltmeden beş yıl sonra savunmasız eski coin’lerin zorunlu olarak dondurulmasını gündeme getiriyor. Galaxy Digital de Bitcoin Quantum Readiness girişimi kapsamında bu çalışmaları hızlandırmak için 5 milyon dolar ayırdı.

BaşlıkDetay
BIP 360ML DSA tabanlı kuantum sonrası adres önerisi
BIP 361Yükseltmeden 5 yıl sonra savunmasız eski coin’lerin dondurulması
Galaxy Digital desteği5 milyon dolar

Orta vadede 70 bin 920 dolar direnci izleniyor

Bernstein’ın üç yıllık bir süper döngü modeli kurduğu bu dönemde, Glassnode verileri Bitcoin’in orta vadeli görünümüne daha temkinli yaklaşıyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode’un MVRV fiyat bantlarına göre mevcut döngünün matematiksel olarak gerekçelendirilen tepe bölgesi 134 bin dolar ile 180 bin dolar arasında bulunuyor.

Bu hareketin başlayabilmesi için piyasanın önce 70 bin 920 dolar seviyesindeki temel direnci aşması gerekiyor. Bu bölge, mevcut pozisyonların ana maliyet tabanının yoğunlaştığı seviye olarak öne çıkarken, satıcıların da geleneksel olarak daha aktif hale geldiği alanlardan biri kabul ediliyor.

Glassnode verileri, mevcut döngüde 134 bin dolar ile 180 bin dolar aralığını tepe bölgesi olarak işaret ederken, ilk kritik eşiğin 70 bin 920 dolar seviyesinde bulunduğunu gösteriyor.

Bu çerçevede Bernstein’ın makroekonomik iyimserliği, kısa vadede 71 bin dolar civarındaki zincir üstü dirençle karşı karşıya kalıyor. Daha uzun vadede 300 bin dolara uzanan senaryonun ise Bitcoin ağının geniş çaplı kriptografik reforma hazır olup olmayacağına bağlı kalacağı değerlendiriliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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