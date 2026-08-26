XRP’de fiyatı ETF’ler değil, balina alımları belirliyor

XRP’deki son geri çekilme, spot borsa yatırım fonlarının fiyatı doğrudan yönlendirdiği yönündeki yaygın kanıyı yeniden tartışmaya açtı. Veriler, ETF’lere para girişi hızlanırken XRP fiyatının aynı dönemde aşağı yöneldiğini gösterdi. Bu tablo, fonların fiyatı sürükleyen ana unsur olmaktan çok, kurumsal ilginin bir göstergesi olarak öne çıktığına işaret ediyor.

ETF girişleri artarken fiyat geriledi

24 Ağustos ile 25 Ağustos arasında spot XRP ETF’lerine günlük net girişler %72 arttı. Tutar 13,88 milyon dolardan 23,87 milyon dolara yükselirken, fonların toplam yönetilen varlığı 1,46 milyar dolarla yeni zirveye ulaştı. Buna karşın XRP çarşamba günü 1,3783 dolara geriledi ve son 24 saatte yaklaşık %4 değer kaybetti.

Bu ayrışma, ETF’lerin fiyatı tek başına yukarı taşımadığını ortaya koyuyor. Söz konusu fonlar oynaklığı yumuşatabilir, piyasaya daha istikrarlı bir taban sağlayabilir ve kurumsal talebi yansıtabilir. Ancak kısa vadeli fiyat hareketlerinde asıl yönün spot piyasadaki alım ve satımlarla belirlendiği görülüyor.

ETF’lere güçlü para girişi sürse de XRP fiyatındaki gerçek yön, spot piyasadaki alım satım dengesiyle şekilleniyor.

Asıl hareket zincir üstü tarafta oluştu

Fiyattaki son eğilimde belirleyici unsurun zincir üstü aktivite olduğu değerlendiriliyor. XRP’nin %40’ı aşan son yükselişinin arkasında, düzenli ve pasif ETF girişlerinden çok büyük ölçekli yatırımcıların hamleleri yer aldı. Özellikle 1 milyon ile 10 milyon XRP tutan cüzdanlar, geçen haftaki sert yükselişten hemen önce agresif birikime yöneldi.

Bu gruptaki cüzdanlar yaklaşık 500 milyon XRP topladı. Kripto piyasasında balina olarak anılan bu büyük yatırımcılar, yüksek miktarlı alım satımlarıyla fiyat üzerinde kısa vadede etkili olabiliyor. XRP’deki son kırılmanın da bu yoğun birikim süreciyle bağlantılı olduğu aktarılıyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Değerin çok yüksek seviyelere çıkması, piyasada aşırı alım koşullarının oluştuğuna ve kısa vadeli düzeltme riskinin arttığına işaret edebilir.

608 günlük düşüşün ardından kar satışı geldi

Balinaların birikimi, XRP’yi 608 gün süren sert düşüş eğiliminden çıkardı. Bu dönemde varlık, 3,01 dolar civarındaki zirvesinden 0,9939 dolardaki döngü dibine kadar gerileyerek %54,47 değer yitirdi. İki yıla yaklaşan birikim bandının aşılmasıyla fiyat 1,5219 dolara kadar yükseldi.

Bu sıçrama sonrasında günlük RSI göstergesi aşırı alım bölgesine girdi. Ardından gelen geri çekilmede piyasa psikolojisinin etkili olduğu görülüyor. Uzun süredir zararda bekleyen bireysel yatırımcıların, ilk güçlü tepki yükselişinde kar alımına yönelmesi satış baskısını artırdı.

Büyük cüzdanların alımları XRP’yi uzun süren düşüşten çıkarırken, bireysel yatırımcıların kar satışı sonraki geri çekilmeyi hızlandırdı.

Mevcut tabloda spot piyasadaki bireysel satış yoğunluğu, ETF işlem hacimlerinin önüne geçmiş durumda. Bu nedenle fonların rolü daha çok sessiz bir dengeleyici olarak kalırken, kısa vadeli fiyatlamada belirleyici ağırlığın doğrudan piyasadaki alım satım akışında toplandığı anlaşılıyor.