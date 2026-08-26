RLUSD’nin piyasa değeri 2 milyar doları aştı

Ripple tarafından ihraç edilen stabilcoin RLUSD, kripto para piyasasında dikkat çeken bir eşiği geride bıraktı. CoinMarketCap verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri 26 Ağustos itibarıyla 2.091.648.295,05 dolara ulaştı. Son 24 saatteki artış ise %0,66 oldu.

Arz ve ağ verileri öne çıktı

Aralık 2024’te kullanıma sunulan RLUSD, kısa süre içinde büyümesini sürdürdü. Ripple, toplam RLUSD arzının yaklaşık 1 milyarlık bölümünün XRP Ledger üzerinde ihraç edildiğini açıkladı. Bu tablo, ağdaki hareketliliğin stabilcoin etrafındaki işlemleri de desteklediğine işaret ediyor.

Ripple, RLUSD’yi gerçek dünya kullanımı ve kurumsal ihtiyaçlar gözetilerek geliştirdiğini, bu nedenle hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların ilgisinin arttığını vurguluyor.

Ripple, ABD merkezli bir finansal teknoloji şirketi olarak sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısı alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, RLUSD’nin büyümesini ödeme sistemleri, likidite yönetimi ve kurumsal kullanım alanlarında daha görünür hale gelmesine bağlıyor.

Ripple ekosisteminde ivme arttı

RLUSD’nin 2 milyar doları aşan piyasa değeri, Ripple ekosistemindeki daha geniş hareketlilikle aynı döneme denk geldi. Özellikle XRP fiyatındaki güçlü yükseliş, ekosisteme yönelik ilgiyi artıran başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

RLUSD’nin bu eşiğe ulaştığı hafta içinde XRP fiyatı da sert bir hareket gösterdi. Aynı haftanın sonunda XRP yaklaşık %50 yükseldi. Böylece stabilcoin tarafındaki büyüme ile XRP tarafındaki piyasa ivmesi aynı zaman diliminde öne çıktı.

Gösterge Veri RLUSD piyasa değeri 2.091.648.295,05 dolar 24 saatlik değişim %0,66 XRP Ledger üzerindeki RLUSD arzı Yaklaşık 1 milyar XRP’nin aynı haftadaki hareketi Yaklaşık %50 artış

Piyasadaki son gelişmeler, RLUSD’nin yalnızca yeni bir stabilcoin olarak değil, Ripple’ın daha geniş ödeme ve likidite stratejisinin bir parçası olarak konumlandığını gösteriyor. Özellikle XRP Ledger üzerindeki arzın büyümesi, ağ kullanımının RLUSD etrafında yoğunlaşabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Ripple’ın paylaştığı verilere göre toplam arzın yaklaşık 1 milyarı XRP Ledger üzerinde bulunuyor ve bu durum ağdaki büyümenin RLUSD işlemlerine de yansıdığını ortaya koyuyor.