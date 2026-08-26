Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

RLUSD’nin piyasa değeri 2 milyar doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple'ın RLUSD stabilcoini 26 Ağustos'ta 2 milyar dolar piyasa değerini aştı.
  • 📈 Toplam arzın yaklaşık 1 milyarlık bölümü XRP Ledger üzerinde çıkarıldı.
  • 💸 Ripple, RLUSD'nin ödeme, likidite ve kurumsal kullanım alanlarında büyüdüğünü açıkladı.
  • ⚡ Aynı hafta içinde $XRP yaklaşık %50 yükseldi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ripple tarafından ihraç edilen stabilcoin RLUSD, kripto para piyasasında dikkat çeken bir eşiği geride bıraktı. CoinMarketCap verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri 26 Ağustos itibarıyla 2.091.648.295,05 dolara ulaştı. Son 24 saatteki artış ise %0,66 oldu.

İçindekiler
1 Arz ve ağ verileri öne çıktı
2 Ripple ekosisteminde ivme arttı

Arz ve ağ verileri öne çıktı

Aralık 2024’te kullanıma sunulan RLUSD, kısa süre içinde büyümesini sürdürdü. Ripple, toplam RLUSD arzının yaklaşık 1 milyarlık bölümünün XRP Ledger üzerinde ihraç edildiğini açıkladı. Bu tablo, ağdaki hareketliliğin stabilcoin etrafındaki işlemleri de desteklediğine işaret ediyor.

Ripple, RLUSD’yi gerçek dünya kullanımı ve kurumsal ihtiyaçlar gözetilerek geliştirdiğini, bu nedenle hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların ilgisinin arttığını vurguluyor.

Ripple, ABD merkezli bir finansal teknoloji şirketi olarak sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısı alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, RLUSD’nin büyümesini ödeme sistemleri, likidite yönetimi ve kurumsal kullanım alanlarında daha görünür hale gelmesine bağlıyor.

Ripple ekosisteminde ivme arttı

RLUSD’nin 2 milyar doları aşan piyasa değeri, Ripple ekosistemindeki daha geniş hareketlilikle aynı döneme denk geldi. Özellikle XRP fiyatındaki güçlü yükseliş, ekosisteme yönelik ilgiyi artıran başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

RLUSD’nin bu eşiğe ulaştığı hafta içinde XRP fiyatı da sert bir hareket gösterdi. Aynı haftanın sonunda XRP yaklaşık %50 yükseldi. Böylece stabilcoin tarafındaki büyüme ile XRP tarafındaki piyasa ivmesi aynı zaman diliminde öne çıktı.

GöstergeVeri
RLUSD piyasa değeri2.091.648.295,05 dolar
24 saatlik değişim%0,66
XRP Ledger üzerindeki RLUSD arzıYaklaşık 1 milyar
XRP’nin aynı haftadaki hareketiYaklaşık %50 artış

Piyasadaki son gelişmeler, RLUSD’nin yalnızca yeni bir stabilcoin olarak değil, Ripple’ın daha geniş ödeme ve likidite stratejisinin bir parçası olarak konumlandığını gösteriyor. Özellikle XRP Ledger üzerindeki arzın büyümesi, ağ kullanımının RLUSD etrafında yoğunlaşabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Ripple’ın paylaştığı verilere göre toplam arzın yaklaşık 1 milyarı XRP Ledger üzerinde bulunuyor ve bu durum ağdaki büyümenin RLUSD işlemlerine de yansıdığını ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de fiyatı ETF’ler değil, balina alımları belirliyor

SEC başvurusundaki ifade, Ripple’ın XRP dağıtım planını gündeme taşıdı

XRP ağındaki aktif adres sayısı iki haftada %654 arttı

XRP ağustosta son 5 yılın en güçlü yükselişini kaydetti

XRP’de 7 aylık direnç aşıldı, 1,55 dolar seviyesi öne çıktı

XRP’de 1,50 dolar direnci aşılırsa 1,80 dolar hedefi öne çıkıyor

XRP Ledger düğüm operatörleri için xrpld 3.3.0 güncellemesi öne çıktı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin rallisi Satoshi Nakamoto’nun varlığını 85,8 milyar dolara taşıdı
Bir Sonraki Yazı XRP’de fiyatı ETF’ler değil, balina alımları belirliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bernstein, Bitcoin için 2029’da 300 bin dolar hedefi açıkladı
BITCOIN (BTC)
XRP’de fiyatı ETF’ler değil, balina alımları belirliyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?