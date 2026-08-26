Bitcoin rallisi Satoshi Nakamoto’nun varlığını 85,8 milyar dolara taşıdı

Bitcoin son yedi günde yaklaşık %22 yükseldi. Fiyat, 17 Ağustos’ta gördüğü 62.679 dolar seviyesinden salı günü 81.265 dolara kadar çıktı. Bu hareket, ağın takma adlı yaratıcısı kabul edilen Satoshi Nakamoto’ya atfedilen cüzdanların toplam değerini de belirgin biçimde artırdı.

Satoshi’nin cüzdanlarındaki artış

Arkham Intelligence verilerine göre Satoshi Nakamoto’ya bağlı olduğu düşünülen yaklaşık 22 bin adreste toplam 1,096 milyon Bitcoin bulunuyor. Blokzincir verileri bu bakiyelerin tam büyüklüğü konusunda kesinlik sunmasa da, söz konusu varlıklar Bitcoin fiyatındaki son yükselişle birlikte yeniden gündeme geldi. Arkham Intelligence, blokzincir verilerini izleyen ve cüzdan hareketlerini eşleştirmeye odaklanan bir analiz platformu olarak biliniyor.

Satoshi Nakamoto’ya atfedilen yaklaşık 1,096 milyon Bitcoin’in değeri, Bitcoin’in 78.280 dolardaki fiyatına göre 85,82 milyar dolara ulaştı.

Mevcut hesaplamaya göre bu bakiyelerin değeri 85,82 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’deki son yükseliş başlamadan önce bu tutar yaklaşık 71 milyar dolar düzeyindeydi. Fiyatın 81 bin dolar eşiğini aştığı son zirvede ise toplam değer yaklaşık 87 milyar dolara kadar çıktı.

Gösterge Seviye 17 Ağustos dip seviyesi 62.679 dolar Salı günü zirvesi 81.265 dolar Güncel fiyat 78.280 dolar Satoshi varlıklarının güncel değeri 85,82 milyar dolar

Bu coin’lerin yıllardır hareket ettirilmemiş olması, Satoshi Nakamoto’yu potansiyel olarak en büyük bireysel Bitcoin sahiplerinden biri konumunda tutuyor. Buna rağmen bu adreslerin tamamının tek bir kişiye ait olup olmadığı konusunda piyasa tarafında uzun süredir temkinli bir yaklaşım korunuyor.

Uyuyan cüzdanlar yeniden hareketlendi

Son haftalarda uzun süredir işlem görmeyen bazı eski Bitcoin cüzdanlarında hareketlilik yaşandı. Bu cüzdanların bir bölümü, Satoshi Nakamoto’nun topluluk içinde aktif olduğu ilk yıllara kadar uzanıyor. En son işlemde, Mayıs 2012’den bu yana dokunulmamış 40 BTC tek seferde taşındı.

Galaxy Research, söz konusu cüzdanın 40 BTC’yi 28 Mayıs 2012’de aldığını ve yaklaşık 14,2 yıl boyunca herhangi bir transfer yapmadığını bildirdi. Araştırma ekibi alıcı tarafı Almanya merkezli kripto saklama hizmeti sağlayıcısı Boerse Stuttgart Digital olarak tespit etti. Veritabanında göndericiye ilişkin bir eşleştirme ise yer almadı.

Galaxy Research, 2012’den beri hareketsiz duran 40 BTC’nin transfer anında yaklaşık 3,14 milyon dolar değer taşıdığını hesapladı.

Getiri dikkat çekti

Söz konusu 40 BTC ilk alındığında Bitcoin başına fiyat yaklaşık 5 dolardı. Bu da toplam bakiyenin o tarihte yalnızca 200 dolar civarında olduğu anlamına geliyor. Bitcoin’in yıllar içindeki yükselişi sonrasında aynı varlığın transfer sırasındaki değeri yaklaşık 3,14 milyon dolara ulaştı.

Galaxy Research, bu işlemde gerçekleşen karı yaklaşık 3,16 milyon dolar olarak hesapladı. Bu tutar, %1.535.911 oranında bir getiriye işaret ediyor.