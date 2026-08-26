BlackRock alımları sürerken Bitcoin ve XRP’de kar satışları arttı

Kripto para piyasası 26 Ağustos Çarşamba sabahında dar bantta seyretti. Önceki günlerde görülen çok günlük yükselişin ardından toplam piyasa değeri 2,68 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, bireysel yatırımcı ve büyük cüzdan kaynaklı kar satışları ile kurumsal alımların aynı anda etkili olduğu bir görünüm öne çıktı.

ETF akımları ve kurumsal talep öne çıktı

ABD spot Bitcoin ETF’lerine günlük net giriş 314,37 milyon dolar oldu ve bu seride üst üste yedinci gün kayda geçti. Spot Ethereum ETF’leri ise 179,80 milyon dolar çekti. Bu grupta işlemlerin büyük bölümü BlackRock’ın ETHA fonunda toplandı. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer alıyor ve dijital varlık ürünleriyle kurumsal yatırımcı talebinde belirleyici aktörlerden biri olarak izleniyor.

ABD spot Bitcoin ETF’lerine 314,37 milyon dolarlık günlük net giriş olurken seri yedi güne çıktı, spot Ethereum ETF’leri ise 179,80 milyon dolar topladı.

Fon talebine, ABD Hazine Bakanlığı’nın geri alım operasyonlarını işlem başına 4 milyar dolara yükseltme planı ve stratejik Bitcoin rezervi ihtimaline ilişkin tartışmalar da eşlik etti. Buna karşın Bitcoin 80.000 dolar eşiğini zorlayıp 81.304 doları test ettikten sonra 78.456 dolar civarında tutundu.

XRP ise haftalık bazda yaklaşık yüzde 7 gerileyerek 1,41 dolara indi. Son dönemdeki yüzde 45’lik yükselişin ardından büyük yatırımcıların kar alması, fiyatı kısa vadede baskıladı.

Zincir üstü veriler kar satışını işaret etti

CryptoQuant verileri kısa vadede piyasada aşırı ısınma sinyali verdi. Bitcoin balinaları tek günde 614 milyon dolarlık kar gerçekleştirdi. Yatırımcıların gerçekleşmemiş kar marjı da Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 20,5’e çıktı.

Bitcoin ve XRP girişlerinin aynı anda borsalara yönelmesi, uzun vadeli yatırımcıların mevcut likiditeden yararlanarak varlıklarının bir bölümünü nakde çevirdiğine işaret etti. Buna rağmen CryptoQuant’ın boğa ayı döngü göstergesi yeşil renkli erken boğa bölgesine geçti. Toplam boğa skoru da bir haftada 30 puandan 80 puana yükseldi.

Bitcoin balinaları tek günde 614 milyon dolarlık kar gerçekleştirdi ve gerçekleşmemiş kar marjı yüzde 20,5 ile Haziran 2025’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Bernstein uzun vadeli Bitcoin hedefini yükseltti

Yatırım şirketi Bernstein, Bitcoin için uzun vadeli tahminlerini yukarı çekti. Analistler, ABD kamu borcu baskısı ve itibari para birimlerinde değer erozyonunun etkisiyle Bitcoin’in 2027 ortasında 150.000 dolara, 2029’da ise 300.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. İyimser senaryoda bu hedefler sırasıyla 200.000 dolar ve 500.000 dolar seviyesine çıkıyor. Şirket 2033 için 1 milyon dolarlık uzun vadeli hedefini de koruyor.

Aynı raporda MicroStrategy için hisse hedefi hızlanan sermaye ihracı nedeniyle 350 dolara indirildi. Buna rağmen Bernstein analistleri, genel çerçevede yeni bir küresel döngünün başlangıcına işaret ediyor.

BlackRock’ın IBIT fonu arzı emdi, XRP tarafında RLUSD izlendi

Borsalardaki görünür balina satışına karşın, BlackRock öncülüğündeki büyük fonlar piyasadaki arzı toplamayı sürdürdü. IBIT fonu üzerinden yapılan özel ayni takasların hacmi 5 milyar doları aştı. Temmuz ayında BlackRock’ın bu dönüşümler için alt limiti 25 milyon dolardan 1 milyon dolara indirmesi, daha fazla yatırımcının düzenlenmiş saklama yapısına geçmesini hızlandırdı. Bitwise da müşteri çıkışını önlemek için kendi limitini 100 milyon dolardan 3 milyon dolara çekti.

Mini sözlük: Ayni takas, yatırımcının varlığı nakde çevirmeden doğrudan fona devretmesi anlamına gelir. Bu yapı, özellikle büyük portföylerde vergi ve saklama planlaması açısından tercih edilebiliyor.

XRP tarafında ise Ripple’ın düzenlemeye tabi stabilcoini RLUSD destek unsuru olarak öne çıktı. RLUSD’nin piyasa değeri ve toplam arzı 2 milyar dolara yaklaşırken, yaklaşık 1 milyar dolarlık bölüm doğrudan XRPL üzerinde bulunuyor. Ağdaki stabilcoin faaliyetinin yüzde 90’ından fazlasını da RLUSD oluşturuyor. Şirketlerin XRPL’ye yönelen likiditesi, kısa vadeli spekülatif işlemlerin ötesinde ağ kullanımına dayalı talebin güçlendiğine işaret etti.