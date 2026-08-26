Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

ABD hükümeti, Alameda bağlantılı Bitcoin’lerin bir bölümünü taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD hükümeti, Alameda hesaplarından el konulan $BTC'nin küçük bir bölümünü taşıdı.
  • 📌 Arkham, 26 Ağustos'taki transferin satış olup olmadığını ve hedef adresi açıklamadı.
  • 📊 Mayıs ve temmuz aylarında da FTX ve Alameda bağlantılı varlıklar Coinbase Prime'a aktarılmıştı.
  • ⚖️ Ekim 2025'te 627,9 milyon dolarlık kısmi ödeme alındı ve mağdurlara dağıtım yapıldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD hükümeti, Alameda Research hesaplarından el konulan Bitcoin‘lerin küçük bir kısmını hareket ettirdi. İşlem, blokzincir analiz şirketi Arkham tarafından 26 Ağustos’ta tespit edildi. Aktarılan varlıkların, yaklaşık üç yıl önce Binance ve Binance.US üzerindeki Alameda hesaplarından el konulan fonlardan geldiği belirtildi.

İçindekiler
1 Transferin hedefi açıklanmadı
2 FTX ve Alameda bağlantılı varlıklarda hareketlilik sürüyor
3 El koyma sürecinin büyüklüğü dikkat çekiyor
4 Tazmin süreci devam ediyor

Transferin hedefi açıklanmadı

Arkham, son transferin bir satış anlamına gelip gelmediğine dair bir değerlendirme paylaşmadı. Uyarıda, taşınan Bitcoin’lerin hangi adrese gönderildiği de yer almadı. Bu nedenle işlemin amacı ve sonraki adımı netlik kazanmış değil.

Arkham, kamuya açık blokzincir verilerini inceleyerek cüzdan hareketlerini izleyen bir analiz şirketi olarak biliniyor. Şirketin paylaştığı veriler, özellikle büyük kamu kurumları ve iflas süreçleriyle bağlantılı kripto transferlerinde piyasanın yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

Arkham, son Bitcoin transferinin satış olduğunu söylemedi ve varlıkların gönderildiği adresi açıklamadı.

FTX ve Alameda bağlantılı varlıklarda hareketlilik sürüyor

Söz konusu işlem, son aylarda FTX ve Alameda bağlantılı el koyma dosyalarında görülen varlık hareketlerinin devamı niteliğinde öne çıktı. Arkham, mayıs ayında yaklaşık 1,9 milyon dolar değerindeki Alameda altcoin’lerinin Coinbase Prime’a taşındığını belirlemişti. Bu varlıklar arasında Render, Uniswap, The Sandbox, Mask Network ve Axie Infinity de bulunuyordu.

Temmuz ayında da hükümetle bağlantılı cüzdanlar, çeşitli ceza davalarıyla ilişkili el konulmuş varlıklar kapsamında 288 milyon doları aşan Bitcoin ve Ether’i Coinbase Prime’a aktarmıştı. Son transfer de benzer bir çerçevede değerlendiriliyor.

TarihVarlıkTutarHedef
MayısAlameda altcoin’leri1,9 milyon dolarCoinbase Prime
TemmuzBitcoin ve Ether288 milyon doların üzerindeCoinbase Prime
26 AğustosBitcoinKüçük miktarAçıklanmadı

El koyma sürecinin büyüklüğü dikkat çekiyor

Alameda varlıkları, FTX’in çöküşünün ardından başlatılan daha geniş kapsamlı bir müsadere sürecinin parçası durumunda. Arkham, 2024 yılında Binance ve Binance.US üzerindeki üç Alameda Research hesabında 300 milyon doların üzerinde varlığa el konulduğunu açıklamıştı. Bu dosyanın, FTX ve Alameda bağlantılı toplam 700 milyon doları aşan varlıkları kapsayan daha büyük bir süreç içinde yer aldığı kaydedildi.

El konulan portföyde o dönemde 102 milyon doların üzerinde Bitcoin ve Wrapped Bitcoin bulunuyordu. Wrapped Bitcoin, Bitcoin’i başka blokzincir ağlarında kullanılabilir hale getiren tokenize bir varlık olarak biliniyor.

Mini sözlük: Wrapped Bitcoin, Bitcoin’i farklı blokzincirlerde temsil eden tokenize bir versiyondur. Genellikle merkezi saklama modeliyle 1’e 1 desteklenir ve özellikle Ethereum tabanlı uygulamalarda kullanılır.

ABD hükümeti, FTX ve Alameda bağlantılı 700 milyon doları aşan varlığa yönelik daha geniş bir müsadere süreci yürütüyor.

Tazmin süreci devam ediyor

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried daha sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 11 milyar doları aşan varlığın müsaderesine hükmedildi. ABD Adalet Bakanlığı, Yargıç Lewis Kaplan’ın geri kazanılan fonların suç mağdurlarına ödeme yapılmasında kullanılmasına izin verdiğini açıkladı.

Bununla birlikte FTX bağlantılı varlıkların yönetimi sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı müfettiş raporuna göre, ABD Marshals Service Ekim 2025’te 627,9 milyon dolarlık bankalar arası uzlaşma ödemesi aldı. Bu tutarın, Alameda hakkındaki 11 milyar dolarlık müsadere kararına yönelik kısmi ödeme niteliği taşıdığı ve ardından mağdurlara ödemeler yapıldığı bildirildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bernstein, Bitcoin için 2029’da 300 bin dolar hedefi açıkladı

Bitcoin rallisi Satoshi Nakamoto’nun varlığını 85,8 milyar dolara taşıdı

BlackRock alımları sürerken Bitcoin ve XRP’de kar satışları arttı

Bitcoin’de zincir üstü verilerde kritik dönüş: Sermaye akışı başladı, hedef önce 150 bin sonra 300 bin dolar

Bitcoin için kritik gün: Piyasalar ABD’den gelecek veri yağmuruna kilitlendi

BlackRock’tan Bitcoin hamlesi: 25 milyon dolarlık eşik 1 milyona indi

Bitcoin 14 hafta sonra 80 bin doların üzerine çıktı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Büyük bankalar stabilcoin planlarını hızlandırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Büyük bankalar stabilcoin planlarını hızlandırdı
STABILCOIN
Bernstein, Bitcoin için 2029’da 300 bin dolar hedefi açıkladı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?