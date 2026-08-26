ABD hükümeti, Alameda bağlantılı Bitcoin’lerin bir bölümünü taşıdı

ABD hükümeti, Alameda Research hesaplarından el konulan Bitcoin‘lerin küçük bir kısmını hareket ettirdi. İşlem, blokzincir analiz şirketi Arkham tarafından 26 Ağustos’ta tespit edildi. Aktarılan varlıkların, yaklaşık üç yıl önce Binance ve Binance.US üzerindeki Alameda hesaplarından el konulan fonlardan geldiği belirtildi.

Transferin hedefi açıklanmadı

Arkham, son transferin bir satış anlamına gelip gelmediğine dair bir değerlendirme paylaşmadı. Uyarıda, taşınan Bitcoin’lerin hangi adrese gönderildiği de yer almadı. Bu nedenle işlemin amacı ve sonraki adımı netlik kazanmış değil.

Arkham, kamuya açık blokzincir verilerini inceleyerek cüzdan hareketlerini izleyen bir analiz şirketi olarak biliniyor. Şirketin paylaştığı veriler, özellikle büyük kamu kurumları ve iflas süreçleriyle bağlantılı kripto transferlerinde piyasanın yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

Arkham, son Bitcoin transferinin satış olduğunu söylemedi ve varlıkların gönderildiği adresi açıklamadı.

FTX ve Alameda bağlantılı varlıklarda hareketlilik sürüyor

Söz konusu işlem, son aylarda FTX ve Alameda bağlantılı el koyma dosyalarında görülen varlık hareketlerinin devamı niteliğinde öne çıktı. Arkham, mayıs ayında yaklaşık 1,9 milyon dolar değerindeki Alameda altcoin’lerinin Coinbase Prime’a taşındığını belirlemişti. Bu varlıklar arasında Render, Uniswap, The Sandbox, Mask Network ve Axie Infinity de bulunuyordu.

Temmuz ayında da hükümetle bağlantılı cüzdanlar, çeşitli ceza davalarıyla ilişkili el konulmuş varlıklar kapsamında 288 milyon doları aşan Bitcoin ve Ether’i Coinbase Prime’a aktarmıştı. Son transfer de benzer bir çerçevede değerlendiriliyor.

Tarih Varlık Tutar Hedef Mayıs Alameda altcoin’leri 1,9 milyon dolar Coinbase Prime Temmuz Bitcoin ve Ether 288 milyon doların üzerinde Coinbase Prime 26 Ağustos Bitcoin Küçük miktar Açıklanmadı

El koyma sürecinin büyüklüğü dikkat çekiyor

Alameda varlıkları, FTX’in çöküşünün ardından başlatılan daha geniş kapsamlı bir müsadere sürecinin parçası durumunda. Arkham, 2024 yılında Binance ve Binance.US üzerindeki üç Alameda Research hesabında 300 milyon doların üzerinde varlığa el konulduğunu açıklamıştı. Bu dosyanın, FTX ve Alameda bağlantılı toplam 700 milyon doları aşan varlıkları kapsayan daha büyük bir süreç içinde yer aldığı kaydedildi.

El konulan portföyde o dönemde 102 milyon doların üzerinde Bitcoin ve Wrapped Bitcoin bulunuyordu. Wrapped Bitcoin, Bitcoin’i başka blokzincir ağlarında kullanılabilir hale getiren tokenize bir varlık olarak biliniyor.

Mini sözlük: Wrapped Bitcoin, Bitcoin’i farklı blokzincirlerde temsil eden tokenize bir versiyondur. Genellikle merkezi saklama modeliyle 1’e 1 desteklenir ve özellikle Ethereum tabanlı uygulamalarda kullanılır.

ABD hükümeti, FTX ve Alameda bağlantılı 700 milyon doları aşan varlığa yönelik daha geniş bir müsadere süreci yürütüyor.

Tazmin süreci devam ediyor

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried daha sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 11 milyar doları aşan varlığın müsaderesine hükmedildi. ABD Adalet Bakanlığı, Yargıç Lewis Kaplan’ın geri kazanılan fonların suç mağdurlarına ödeme yapılmasında kullanılmasına izin verdiğini açıkladı.

Bununla birlikte FTX bağlantılı varlıkların yönetimi sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı müfettiş raporuna göre, ABD Marshals Service Ekim 2025’te 627,9 milyon dolarlık bankalar arası uzlaşma ödemesi aldı. Bu tutarın, Alameda hakkındaki 11 milyar dolarlık müsadere kararına yönelik kısmi ödeme niteliği taşıdığı ve ardından mağdurlara ödemeler yapıldığı bildirildi.