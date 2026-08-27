HYPE, ETH ve LINK dirençleri aştı, XLM ivme kaybetti

Kripto para piyasasında son günlerde öne çıkan teknik görünüm, Hyperliquid, Ethereum ve Chainlink tarafında direnç seviyelerinin aşılmasıyla güç kazanırken, Stellar cephesinde aynı ivmenin korunamadığı görülüyor. Fiyat hareketleri, özellikle işlem hacmi ve hareketli ortalamalarla birlikte değerlendirildiğinde, üç varlıkta toparlanma eğiliminin öne çıktığı, XLM’de ise daha temkinli bir tablonun oluştuğu dikkati çekiyor.

Hyperliquid güçlü görünümünü koruyor

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenı HYPE, ağustos başlarında yaklaşık 55 dolardan başlattığı yükselişin ardından 81,30 dolar civarında işlem görüyor. 75 ile 76 dolar aralığındaki önceki direnç bölgesinin aşılması, teknik görünüm açısından en kritik gelişme olarak öne çıkıyor. Haziran ve temmuz boyunca birkaç kez satışla karşılanan bu bölgenin hızlı biçimde geçilmesi, alıcıların kontrolü ele aldığını gösterdi.

Fiyatın 77 doların üzerinde tutunması kısa vadede olumlu kabul ediliyor. Kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların mevcut fiyatın belirgin şekilde altında kalması da yükseliş ivmesinin farklı zaman dilimlerine yayıldığına işaret ediyor. Buna karşın göreceli güç endeksi 75,6 seviyesine yakın bulunuyor. Bu tablo, piyasanın aşırı alım bölgesine girdiğini ve kısa süreli bir geri çekilme ihtimalinin arttığını düşündürüyor.

HYPE için ilk önemli destek 75 ile 77 dolar bandında bulunuyor. Bu alanın kaybedilmesi durumunda 67 dolar gündeme gelebilir. Daha derin bir düzeltmede 60 ile 62 dolar aralığı izlenebilir. Yukarı yönlü senaryoda ise 84 doların aşılması, 90 dolar bölgesini yeniden hedef haline getirebilir.

HYPE’de 75 ile 76 dolar bandının aşılması, son haftalardaki en belirgin teknik kırılma olarak öne çıkarken, 77 dolar üzerindeki tutunma alıcıların gücünü koruduğunu gösteriyor.

Ethereum 2.400 dolar bölgesinde denge arıyor

Ethereum birkaç gün içinde 1.900 dolar civarından 2.451 dolara kadar yükselerek birden fazla direnç seviyesini geride bıraktı. Özellikle 2.145 dolar çevresindeki uzun vadeli hareketli ortalamanın yeniden aşılması, aylardır zayıf seyreden yapının güçlenmesi açısından önemli kabul ediliyor. 1.900 ile 1.950 dolar arasındaki sıkışık görünüm de bu hamleyle bozuldu.

Yükselişin artan hacimle desteklenmesi teknik açıdan hareketin güvenilirliğini artırıyor. Ancak Ethereum’da da RSI göstergesi 75,6 seviyesinde bulunuyor ve bu durum kısa vadede aşırı ısınma riskine işaret ediyor. Ayrıca 2.500 ile 2.550 dolar aralığında satış baskısının sürdüğü görülüyor.

Fiyatın 2.300 dolar üzerinde kalması mevcut ivmenin büyük bölümünü koruyabilir. Daha güçlü yapısal destek ise 2.130 ile 2.150 dolar bandında bulunuyor. Alıcıların 2.400 dolar çevresinde yeni bir taban oluşturması ve 2.550 doların aşılması halinde 2.700 ile 2.800 dolar aralığı gündeme gelebilir. Buna karşılık 2.145 doların altına dönüş, 2.000 dolar yönlü riskleri yeniden artırabilir.

Chainlink toparlanırken Stellar zayıf kaldı

Chainlink yaz döneminin büyük kısmını uzun vadeli direncin altında geçirdikten sonra dikkat çeken bir teknik kırılma üretti. LINK, son yükselişte 12,50 dolara kadar çıktıktan sonra 11,36 dolar civarında işlem görüyor. 9,68 dolardaki uzun vadeli ortalamanın üzerine yerleşmesi, piyasa yapısında belirgin bir değişime işaret ediyor. 9,50 ile 10 dolar aralığı geçilirken işlem hacmindeki artış da bu hareketi destekledi.

Bununla birlikte LINK’te RSI 72 seviyesinde bulunuyor ve hızlı yükseliş sonrası bir soluklanma olasılığı masada kalıyor. İlk önemli direnç 12 ile 12,50 dolar aralığında. Bu bölgenin aşılması halinde 13,50 ile 14 dolar bandı gündeme gelebilir. Aşağıda 10,50 dolar ilk destek olarak izlenirken, 9,70 ile 10 dolar aralığı daha kritik yapısal savunma bölgesi olarak öne çıkıyor.

Stellar tarafında ise görünüm daha dengeli ancak zayıf. XLM, 0,19 ile 0,20 dolar direnç bölgesinin üzerine yerleşemediği için son yükselişinde ivme kaybetti. Yakın dönemde 0,22 dolara yöneldikten sonra 0,1804 dolar civarına çekilen varlıkta, 0,1897 dolardaki uzun vadeli ortalama yeniden direnç işlevi gördü.

XLM’de ilk yükseliş dikkat çekici olsa da 0,19 ile 0,20 dolar bandının aşılamaması, diğer güçlü kırılmalardan ayrışan daha nötr bir toparlanma yapısına işaret ediyor.

XLM’nin 0,176 ile 0,180 dolar çevresindeki ara ortalamalar üzerinde kalması kısa vadede toparlanma ihtimalini canlı tutuyor. RSI göstergesinin 53 seviyesine gerilemesi, önceki aşırı ısınmanın büyük ölçüde dağıldığını ancak yükseliş momentumunun da zayıfladığını ortaya koyuyor. Yeni bir toparlanma denemesi için önce 0,19 doların, ardından 0,20 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Aksi durumda 0,165 ile 0,170 dolar aralığı yeniden baskı altına girebilir.