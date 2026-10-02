Zayıf ABD istihdam verisi Bitcoin’i 86 bin doların üzerine taşıdı

Kripto para piyasası 2 Ekim 2026 Cuma akşamına, zayıflayan ABD istihdam verilerinin etkisiyle yükseliş eğiliminde girdi. Tarım dışı istihdam eylülde 29 bin arttı. Piyasa beklentisi 84 bin ile 90 bin artış yönündeydi. İşsizlik oranı ise %4,2 oldu. Toplam kripto para piyasa değeri 2,94 trilyon dolar ile 3,03 trilyon dolar aralığında seyretti.

Bitcoin ve ETF akımları öne çıktı

Makroekonomik verilerin ardından Bitcoin 86.688,47 dolar civarında işlem gördü ve son 24 saatte %3,38 yükseldi. Ethereum da uzun süredir devam eden yatay bandın üstüne çıkarak 2.749,47 dolara ulaştı. Günlük artış %1,69 olarak kaydedildi.

Kurumsal tarafta da hareketlilik dikkat çekti. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerine günlük net giriş 103 milyon dolar oldu. BlackRock’ın IBIT fonu 196 milyon dolar giriş aldı. Fidelity’nin FBTC fonundan ise 61 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Spot Ether ETF’lerinde günlük net çıkış 55 milyon dolar olarak ölçüldü. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak kripto ETF pazarında da belirleyici konumda bulunuyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, kripto piyasasının artık dar bir ilgi alanı olmaktan çıktığını ve trilyon dolarlık bir varlık sınıfına dönüştüğünü vurguladı.

Tether, USDT’yi Bitcoin ağına geri getiriyor

Piyasanın dikkatle izlediği gelişmelerden biri de Tether destekli Utexo’nun USDT’yi Bitcoin ağına taşıma planı oldu. Şirket, 7,5 milyon dolarlık tohum yatırım turunun ardından USDT’yi Bitcoin üzerinde RGB ve Lightning altyapısıyla devreye alacağını açıkladı. Finansman turuna Tether, Portal Ventures ve Big Brain Holdings eş liderlik etti.

Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, girişime açık destek verdi ve “Eve dönüyor” ifadesini kullandı.

Paolo Ardoino, USDT’nin Bitcoin’e dönüşünü “Eve dönüyor” sözleriyle duyurdu.

Utexo kurucu ortağı Viktor Ignatyuk, şirketin altyapıyı ABD ve Avrupa’daki banka saklama hizmetlerine entegre etmek için Morgan Stanley temsilcileriyle Washington’da stratejik görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Borsa ve cüzdan sağlayıcılarından da yoğun ilgi geldiği belirtildi.

Mini sözlük: RGB, Bitcoin üzerinde varlık çıkarımı ve transferi için geliştirilen bir ölçekleme yaklaşımıdır. Lightning ise Bitcoin işlemlerini daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlayan ikinci katman ödeme ağıdır.

Düzenleme ve şirket birleşmeleri gündemde

Washington tarafında düzenleme adımları da öne çıktı. SEC Komiseri Hester Peirce, SEC Başkanı Paul Atkins ve Komiser Mark Uyeda ile birlikte dijital varlık saklama kurallarında değişiklik önerdi. Taslak, yatırım danışmanları ile fonların eyalet lisanslı tröst şirketleriyle çalışmasına ve sıkı siber güvenlik şartları altında sınırlı öz saklamaya izin verilmesini öngörüyor. Ayrıca SEC ile CFTC’nin, ilerlemeyen CLARITY Act’in yerine geçecek ortak kurallar üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Şirket birleşmeleri cephesinde Armada Acquisition Corp. II hissedarları, Evernorth ile birleşmeyi onayladı. Birleşik şirketin hisselerinin 8 Ekim’de Nasdaq’ta XRPN koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirket bilançosunda 473 milyon XRP bulunacağı, bunun da yaklaşık 730 milyon dolar değer taşıdığı açıklandı. XRP bu gelişmelerin ardından 1,5444 dolara yükselerek %3,57 prim yaptı.

Solana’da RWA rekoru, türev piyasada sıkışma

Gerçek dünya varlıklarının zincir üstü temsiline dayanan RWA segmenti Solana ağında yeni zirveye ulaştı. Token Terminal verilerine göre tokenleştirilmiş hisseleri tutan benzersiz cüzdan sayısı 1,2 milyonu aştı. Eylülde 775 bin yeni adresin sisteme katılmasıyla Solana’nın bu alandaki zincir üstü faaliyet payı %95’e kadar çıktı. SOL fiyatı da 122,62 dolara yükselerek %4,18 değer kazandı.

Türev piyasada ise kısa pozisyonların tasfiyesi yükselişi hızlandırdı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam tasfiye 362,77 milyon dolara ulaştı. Bunun 269,87 milyon dolarlık bölümü kısa pozisyonlardan, 92,90 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan oluştu. Tasfiye edilen yatırımcı sayısı 79.443 olarak kaydedildi. Bitcoin hakimiyeti %59,10 seviyesinde bulunurken açık pozisyon büyüklüğü 653 bin BTC, yani yaklaşık 56 milyar dolar oldu.