Ripple’dan dev tokenizasyon hamlesi: Goldman Sachs XRP pozisyonunu büyüttü

Ripple, finans kuruluşlarının tokenleştirilmiş varlıkları tek bir altyapı üzerinden ihraç etmesini, saklamasını ve yönetmesini sağlamak amacıyla blockchain altyapı şirketi SettleMint ile iş birliğine gidiyor. Hamle, Ripple’ın kurumsal tokenizasyon faaliyetlerini genişlettiği bir dönemde gelirken Goldman Sachs’ın spot XRP ETF’lerindeki pozisyonunun 87,4 milyon dolara yükselmesi de dikkat çekti.

CoinGape’in 1 Eylül tarihli haberine göre Ripple’ın kurumsal saklama hizmeti Ripple Custody, SettleMint’in Digital Asset Lifecycle Platform (DALP) çözümüyle entegre edilecek. Böylece bankalar ve diğer geleneksel finans kuruluşları tokenleştirilmiş varlıkların saklanması, ihracı, operasyonları ve yönetimi için ayrı sistemler kurmak zorunda kalmadan tüm süreçleri tek bir ortamdan yürütebilecek.

İş birliğinin özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki finans kuruluşları arasında tokenizasyon kullanımını artırması hedefleniyor.

Ripple Asya-Pasifik Genel Müdürü Fiona Murray, geleneksel finans şirketlerinin dijital varlıkları kullanmak istediğini ancak saklama, ihraç ve yönetim için birbirinden ayrı sistemler işletmek istemediğini belirtti. Yeni yapıda Ripple Custody varlıkların saklanması ve yönetiminden sorumlu olurken SettleMint varlıkların tüm yaşam döngüsünü yönetecek.

SettleMint CEO’su Adam Popat ise küresel sermaye piyasalarının zincir üzerine taşınabilmesi için dijital varlık saklama ve varlık yönetimi süreçlerinin tek bir sistem gibi çalışması gerektiğini ifade etti.

Ripple XRP Ledger Üzerindeki Tokenizasyon Faaliyetlerini Büyütüyor

Ripple son dönemde tokenizasyon alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik yatırımlarını artırırken gerçek dünya varlıklarının (RWA) XRP Ledger (XRPL) üzerinde tokenleştirilmesini de kurumsal faaliyetlerinin temel alanlarından biri olarak konumlandırıyor.

Bu gelişmelere paralel olarak kurumsal yatırımcıların XRP tarafındaki pozisyonları da büyüyor. Bloomberg Intelligence’ın ikinci çeyrek 13F bildirimlerine dayanan 1 Eylül tarihli bilgiye göre Goldman Sachs, ABD’deki kurumsal yatırımcılar arasında spot XRP ETF’lerinde en büyük pozisyona sahip kuruluş oldu.

Goldman Sachs’ın spot XRP ETF varlıklarının toplam değeri 87,4 milyon dolara ulaştı. Bankanın pozisyonu önceki çeyreğe göre 83,1 milyon dolar arttı.

Goldman Sachs’ı 16,6 milyon dolarla Jane Street Group, 16,2 milyon dolarla Millennium Management, 14,4 milyon dolarla Intesa Sanpaolo ve 8,1 milyon dolarla Marex UK Holdings takip etti.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart’a göre spot XRP ETF’lerine lansmandan bu yana gerçekleşen kümülatif net girişler de yaklaşık 1,8 milyar dolara ulaştı.

Ripple’ın dolar destekli stablecoin’i RLUSD tarafında da büyüme sürüyor. RLUSD’nin piyasa değeri kısa süre önce 2 milyar doların üzerine çıkarken, bunun 1 milyar dolardan fazlası XRP Ledger üzerinde ihraç edildi.