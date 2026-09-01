Petrol şoku piyasaları sarstı: Faiz artışı beklentileri güçlendi

Küresel piyasalar eylül ayına satış baskısıyla başladı. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş tahvil faizlerini yukarı taşırken, yatırımcıların merkez bankalarının bu ay yeni faiz artışlarına gideceği yönündeki beklentileri de güçlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında yaşanan kesintilerin sürmesiyle 92 doların üzerine çıktı. Deniz güvenliği danışmanlık şirketi Marisks’e göre bölgede tansiyon sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı’ndan geçen iki petrol süper tankerinin kısa aralıklarla kimliği belirsiz mermilerle vurulmasının ardından daha da yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki olası etkileri küresel tahvil piyasalarında satışları hızlandırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5’in üzerinde kalmaya devam etti. Böylece uzun vadeli faizler 2006’dan bu yana yüzde 5’in üzerinde en uzun süreli seyrini gerçekleştirdi.

Hisse senedi piyasalarında da risk iştahı zayıfladı. Yapay zeka bağlantılı hisselerin baskı altında kalmasıyla Nasdaq 100 vadeli kontratları yüzde 1,1, S&P 500 vadeli kontratları ise yüzde 0,6 geriledi. Dolar birçok önemli para birimi karşısında değer kazanırken altın iki haftanın en düşük seviyesine indi.

Japonya tahvil piyasasında da satışlar dikkat çekti. Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi bu yüzyılın en yüksek seviyesine çıktı. Hareket, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ın yenin yeniden zayıflaması üzerine Japonya Merkez Bankası’na para politikasını sıkılaştırma çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Euro Bölgesi’nde Enflasyon Üç Yılın Zirvesinde

Avrupa’da faiz beklentilerini güçlendiren bir diğer gelişme ise Euro Bölgesi enflasyonu oldu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin 1 Eylül’de açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları ağustosta yıllık yüzde 3,3 arttı.

Temmuz ayında yüzde 2,9 olan enflasyon böylece Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Açıklanan oran piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Enerji ve gıda gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4’e geriledi. Hizmet enflasyonu da yüzde 3 seviyesine indi.

İran ile yaşanan son gerilimler nedeniyle enerji maliyetlerinin yükselmesi ve Euro Bölgesi ekonomisinin beklentilerden daha dirençli seyretmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın 10 Eylül’de politika faizini 25 baz puan artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Finansal piyasalar bu adımı büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

Ülkeler bazında bakıldığında İtalya’da enflasyon yüzde 2,9’dan yüzde 3,2’ye, İspanya’da ise yüzde 4,5’e yükseldi. Almanya ve Fransa’da da ağustos ayında fiyat artışları hızlandı.

ECB cephesinden gelen açıklamalar da sıkılaştırma beklentilerini destekliyor. Bankanın mevduat faizi şu anda yüzde 2,25 seviyesinde bulunuyor. ECB Başekonomisti Philip Lane daha önce nötr faiz aralığının üst sınırını yaklaşık yüzde 2,5 olarak değerlendirmişti.

Bununla birlikte çekirdek enflasyondaki yavaşlama, faiz artışlarının piyasaların beklediği kadar hızlı devam etmeyebileceği görüşünü de güçlendiriyor. Analistlere göre enerji fiyatlarındaki şokun kalıcı hale gelmesi durumunda ise yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir faiz artışı yeniden gündeme gelebilir.