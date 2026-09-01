Shiba Inu borsalardaki rezervde 87 trilyon eşiğine yaklaştı

Shiba Inu’nun borsalardaki toplam rezervi 86,9973 trilyon SHIB seviyesine çıktı. Böylece gösterge, 87 trilyon SHIB eşiğine yaklaşık 2,7 milyar token uzaklıkta bulunuyor. Rezervin büyüklüğü dikkate alındığında bu fark sınırlı kalıyor.

Borsa rezervlerinde artış sürüyor

Son 24 saatte borsa rezervi %0,04 yükseldi. Bu eğilim korunursa SHIB rezervinin olağan dışı büyük transferler olmadan 87 trilyonun üzerine çıkması mümkün görünüyor. Ancak bu tablo, fiyat açısından tek başına olumlu bir işaret sayılmıyor.

Borsa rezervi, alım satıma açık cüzdanlarda tutulan varlık miktarını gösteriyor. Rezervin kalıcı biçimde artması, piyasada daha fazla arzın hazır beklediğine işaret edebilir. Tersine, düşen rezervler tokenların özel cüzdanlara çekildiğini gösterebilir. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve geniş yatırımcı kitlesine sahip bir meme coin olarak biliniyor.

Borsalardaki SHIB miktarının artması, piyasada satışa hazır arzın genişlediğine işaret edebilir. Rezervlerdeki yükselişin devam etmesi halinde fiyat üzerindeki baskı da güçlenebilir.

Girişler çıkışların önünde kaldı

Toplam girişler 271,53 milyar SHIB olurken, toplam çıkışlar 222,25 milyar SHIB düzeyinde kaldı. Net akış ise 34,47 milyar SHIB ile pozitif bölgede bulunuyor. Bu görünüm, kısa vadede token hareketinin borsalar lehine şekillendiğini ortaya koyuyor.

Bununla birlikte tüm göstergeler aynı yöne işaret etmiyor. Yedi günlük ortalama borsa çıkışı yaklaşık 502,1 milyon SHIB seviyesine indi ve %40,62 geriledi. Genel çıkışta %0,5, ortalama çıkışta ise %0,51 artış kaydedildi. Bu veriler, rezervleri hızla azaltabilecek güçlü bir çekim dalgasının şu aşamada oluşmadığını gösteriyor.

Fiyatta kritik bölge korunuyor

SHIB fiyatı 0.000005 dolardan gelen toparlanmanın ardından yaklaşık 0.00000518 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, 0.00000501 dolardaki kısa vadeli ortalamaya ve 0.00000498 dolardaki 100 günlük üssel hareketli ortalamaya yakın seyrediyor.

Bu sayede varlık yakın vadeli teknik desteğini korudu. Buna karşın yukarı yönlü ivme hala sınırlı kalıyor. Göreceli güç endeksi olan RSI yaklaşık 54 seviyesinde bulunuyor ve aşırı ısınmış bir piyasadan çok nötr ile sınırlı ölçüde olumlu bir momentuma işaret ediyor.

Mini sözlük: Üssel hareketli ortalama, son fiyatlara daha fazla ağırlık veren teknik bir ortalamadır. RSI ise fiyat hareketinin hızını ölçer; 50 civarı genelde dengeli görünüm, daha yüksek seviyeler ise artan alım iştahı anlamına gelebilir.

87 trilyon eşiği psikolojik önem taşıyor

Daha büyük teknik engel 0.00000570 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. SHIB’in bu seviyenin üzerine son dönemde yaptığı çıkış kalıcı olmadı ve fiyat kısa sürede geri çekildi.

Asıl belirleyici unsur, rezervin 87 trilyon eşiğini aştıktan sonra yükselmeyi sürdürüp sürdürmeyeceği ve SHIB fiyatının aynı anda 0.000005 dolar bölgesinden uzaklaşmakta zorlanıp zorlanmayacağı olacak.

Borsa rezervleri 87 trilyonun üzerine yerleşir ve girişler çıkışları aşmayı sürdürürse satış baskısının daha belirgin hale gelmesi ihtimali artabilir. Bu nedenle 87 trilyon seviyesi şimdilik psikolojik bir eşik niteliği taşısa da, piyasanın yönü açısından asıl izlenecek unsur eşik sonrası rezerv eğilimi olacak.