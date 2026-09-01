XRP’nin borç kıyası, ABD için 638 dolarlık eşiği ortaya koydu

Kripto para analisti Steph Is Crypto, XRP’nin dolaşımdaki arzı ile büyük ekonomilerin kamu borçlarını karşılaştıran bir hesaplama paylaştı. Çalışmada, XRP’nin toplam dolaşımdaki miktarının belirli ülkelerin borç büyüklüğüne eşitlenmesi için gerekli teorik fiyat seviyeleri ele alındı. Hesaplamaya göre en düşük eşik Rusya için 6,29 dolar olurken, ABD için bu seviye 638 dolar olarak verildi.

XRP arzı ile kamu borcu karşılaştırıldı

Bu hesaplama, XRP için klasik bir fiyat tahmini sunmuyor. Analizde yalnızca kamu borcu tutarı, dolaşımdaki 62,74 milyar XRP’ye bölünerek varsayımsal bir eşik oluşturuldu. Buna göre Rusya’nın yaklaşık 394,5 milyar dolarlık borcuna denk gelen XRP fiyatı 6,29 dolar seviyesinde hesaplandı.

Steph Is Crypto, paylaştığı tabloda Rusya için 6,29 dolar, Euro Bölgesi için 258 dolar ve ABD için 638 dolar seviyelerinin, XRP’nin dolaşımdaki arzının ilgili borç stoklarına eşitlenmesiyle ortaya çıktığını aktardı.

Aynı yöntem Euro Bölgesi için uygulandığında sonuç çok daha yüksek çıktı. Yaklaşık 16,20 trilyon dolarlık borç büyüklüğü esas alındığında, XRP başına teorik değer 258 dolar düzeyine ulaşıyor. ABD tarafında ise yaklaşık 40,03 trilyon dolarlık federal borç, hesaplamada en yüksek seviyeyi oluşturdu.

Bölge Borç tutarı Teorik XRP fiyatı Rusya 394,5 milyar dolar 6,29 dolar Euro Bölgesi 16,20 trilyon dolar 258 dolar ABD 40,03 trilyon dolar 638 dolar

ABD için hesaplanan seviye 638 dolar oldu

Analizde en dikkat çekici rakam ABD için ortaya çıktı. 62,74 milyar adetlik dolaşımdaki XRP arzının toplam değerinin 40,03 trilyon dolara ulaşabilmesi için birim fiyatın 638 dolar olması gerekiyor. Bu yaklaşım, XRP’nin bu seviyeye çıkacağını değil, yalnızca borç büyüklüğü ile arz arasında kurulan matematiksel ilişkiyi gösteriyor.

Steph Is Crypto, bu karşılaştırmada ABD Hazine verileri, Eurostat ve Avrupa Merkez Bankası verileri, Rus mali otoriteleri ile XRPScan kaynaklarını kullandı. XRPScan, XRP Ledger üzerindeki arz ve hesap hareketlerini izlemek için başvurulan zincir verisi platformları arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Dolaşımdaki arz, piyasada alınıp satılabilen token miktarını ifade eder. Piyasa değeri ise fiyat ile dolaşımdaki arzın çarpımından oluşur; bu değer, elde hazır nakit bulunduğu anlamına gelmez.

Yorumlarda hesaplamanın anlamı tartışıldı

Paylaşım, sosyal medyada farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Claude Sinclair, Rusya için 6,29 dolar ile ABD için 638 dolar arasında oluşan büyük farkı sorgularken, XRP bu tür değerlere ulaşırsa varlığın gerçekten serbest dolaşımda kalıp kalmayacağını gündeme taşıdı.

Macro Bombastic, piyasa değerinin doğrudan devlet borcu ödemesinde kullanılabilecek nakdi temsil etmediğine dikkat çekerek, fiyat ile dolaşımdaki arz çarpımının teorik bir değer ürettiğini vurguladı.

CryptoStratagist ise çok yüksek XRP hedeflerine mesafeli yaklaştı. Yorumda, yatırımcıların gerçekçi bulunmayan uzun sıçrama senaryoları yerine daha sınırlı fiyat hedeflerine odaklanması gerektiği savunuldu. Kısa vadede 3,84 dolar, 5 dolar ve 10 dolar seviyeleri; daha uzun vadede ise 2028 için 25 dolar, 2029 için 50 dolar ve 2030 için 100 dolar hedefleri paylaşıldı.

Ortaya konan tablo, XRP’nin 638 dolara çıkacağına dair bir kanıt sunmuyor. Hesaplama, yalnızca mevcut dolaşımdaki arz ile belirtilen kamu borçları arasında kurulan teorik denklik üzerinden oluşturuldu; tartışma da esas olarak bu tür bir piyasa değerinin gerçek bir borç ödeme kapasitesine dönüşüp dönüşemeyeceği üzerinde yoğunlaştı.