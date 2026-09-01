Kripto para piyasasında son günlerde öne çıkan teknik görünüm, Hyperliquid, XRP ve Solana cephesinde kritik eşiklerin test edildiğine işaret ediyor. Hyperliquid güçlü yükselişinin ardından 100 dolar hedefine yaklaşsa da son fiyat yapısı, bu seviyeye ulaşmak için yeni bir alım dalgasına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. XRP uzun vadeli destek sayılan 200 günlük ortalamayı sınarken, Solana ise 100 dolar bölgesini kısa vadede temel savunma hattına dönüştürmüş durumda.

Hyperliquid 100 dolar eşiğine yaklaştı

Hyperliquid, ağustos ortasında 60 doların altında işlem gördükten sonra kısa sürede yüzde 40’tan fazla yükseldi ve yaklaşık 87 dolara kadar çıktı. Varlık son durumda 80,83 dolar civarında seyrediyor. Günlük grafikte 20 günlük üstel hareketli ortalama 71,67 dolar, 50 günlük ortalama 63,21 dolar, 100 günlük ortalama 61,97 dolar ve 200 günlük ortalama 54,66 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, yükselişin daha geniş bir düşüş trendine karşı gelişmediğini ortaya koyuyor.

Buna karşın kısa vadede asıl belirleyici unsur momentum olmaya devam ediyor. 85 ile 87 dolar aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanda oluşan satış baskısı, son kırılma denemesini geciktirdi. RSI göstergesi kısa süre önce 70’in üzerine çıktıktan sonra 65 civarına geriledi. Göstergenin sert biçimde bozulmaması olumlu görülse de ilk çıkış ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor.

Hyperliquid’de 100 dolar hedefinin yeniden güçlü biçimde gündeme gelmesi için 87 doların üzerinde günlük kapanış ve buna eşlik eden hacim artışı öne çıkıyor.

İşlem hacmi tarafında da benzer bir tablo izleniyor. 60 ile 70 dolar bandının aşılması sırasında hacim belirgin biçimde artarken, fiyatın 80 ile 85 dolar arasında yatay seyrettiği bölümde hacim kademeli olarak düştü. Aşağıda ilk destek bölgesi 78 ile 80 dolar aralığında yer alıyor. Daha derin bir geri çekilme halinde fiyatın 71,67 dolardaki yükselen 20 günlük ortalamaya yaklaşması olası görünüyor.

XRP 200 günlük ortalamada yön arıyor

XRP, ağustos yükselişinin önemli bölümünü geri verdikten sonra günlük grafikte en dikkat çeken teknik seviyelerden birine geldi. Fiyat yaklaşık 1,37 dolarda bulunurken 200 günlük hareketli ortalama 1,35 dolara yakın seyrediyor. Bu farkın dar olması nedeniyle piyasa fiilen uzun vadeli desteği test ediyor.

XRP kısa süre önce yaklaşık 1,00 dolardan 1,70 dolara uzanan sert yükseliş sırasında 200 günlük ortalamayı yeniden kazanmıştı. Kar satışlarının devreye girmesiyle fiyat yeniden kırılma bölgesine döndü. Son mum yapısında 1,34 dolara kadar inen XRP’nin yeniden 1,36 doların üzerine çıkması, bu bölgede alıcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

XRP’de 1,35 dolar korunursa ilk etapta 1,40 dolar, ardından 1,45 ile 1,50 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.

RSI göstergesi ilk kırılma sırasında 80’in üzerine çıktıktan sonra 61 seviyesine indi. Böylece aşırı alım görünümü zayıflarken alıcıların yeniden tepki vermesi için daha geniş bir alan oluştu. Bu teknik seviyelerin yakından izlendiği bir dönemde, geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Buna rağmen 1,35 doların altında güçlü bir günlük kapanış, kısa vadeli görünümü zayıflatabilir. Böyle bir durumda 1,27 dolardaki 20 günlük üstel ortalama ile 1,21 dolara yakın 100 günlük ortalama bir sonraki önemli destek alanı olarak izlenebilir.

Solana 100 doları savunuyor

Solana, ağustostaki güçlü kırılmanın ardından 100 dolar seviyesini korumaya çalışıyor. Yaklaşık 75 dolardan başlayan hareket iki haftadan kısa sürede yüzde 45’e yaklaşan yükseliş getirdi ve fiyat 110 dolar civarını gördü. Son durumda SOL 102,70 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasada dikkat çeken unsur, düzeltmeye rağmen satıcıların 100 doların altında günlük kırılım üretememesi oldu. Son seansta fiyat gün içi 100,90 dolara kadar indikten sonra yeniden 102 doların üzerine çıktı. 100 doların hemen altında güçlü bir teknik yapı bulunmaması nedeniyle bu savunma daha da önem kazanıyor. Daha aşağıda 20 günlük üstel ortalama 90,80 dolar, 200 günlük hareketli ortalama ise 90,28 dolar civarında yer alıyor.

RSI göstergesi aşırı alım bölgesinden 69 seviyesine çekildi. Bu da Solana’nın göreli gücünü korurken ilk kırılma sırasındaki aşırı ivmeyi kaybettiğini gösteriyor. Hacimdeki gerileme de son düzeltmenin, yükselişi başlatan alım baskısına henüz denk bir satış üretmediğine işaret ediyor. Yukarı yönlü ilk engel 105 dolar, sonraki direnç ise 109 ile 110 dolar aralığında bulunuyor. 110 doların aşılması halinde 115 ile 120 dolar bandı gündeme gelebilir.