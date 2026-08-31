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HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid, Kraken ile ABD vadeli işlem pazarı için görüşüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperliquid, ABD’de sürekli vadeli işlemler sunmak için Kraken’in çatı şirketiyle görüşüyor.
  • 📌 Plan kapsamında kayıtlı yatırımcılar, Bitnomial üzerinden $HYPE ile bağlantılı ürünlere erişebilecek.
  • 🧩 Yapının devreye girmesi için ABD düzenleyicilerinin onayı gerekiyor.
  • 📊 Hyperliquid’in günlük işlem hacmi 4 milyar doların üzerine çıkıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Hyperliquid Labs, kripto para borsası Kraken’in çatı şirketi Payward ile ABD pazarına yönelik bir iş birliği için ileri aşamada görüşmeler yürütüyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre plan, Hyperliquid’in hızlı büyüyen sürekli vadeli işlem ürünlerini ABD’de düzenlemeye tabi bir platform üzerinden kullanıma sunmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 Planın merkezinde Bitnomial yer alıyor
2 ABD’deki erişim engeli aşılmaya çalışılıyor
3 Düzenlenmiş model emsal olabilir

Planın merkezinde Bitnomial yer alıyor

Görüşmeler kapsamında Payward’a bağlı Bitnomial, kayıtlı ABD’li yatırımcılara Hyperliquid blokzinciriyle bağlantılı varlıklara dayanan belirli kripto sürekli vadeli işlem sözleşmelerine erişim sağlayabilir. Ancak düzenlemenin hayata geçmesi için düzenleyici onay gerekiyor. Anlaşmanın mali koşulları ise açıklanmadı.

Payward, Kraken’in ana şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Bitnomial ise ABD’de türev ürün altyapısına sahip bir platform konumunda bulunuyor. Payward, Bitnomial satın alımını mayısta tamamlamıştı.

Payward’ın, önerilen yapının çerçevesini ortaya koyan bir planı ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na sunduğu belirtildi.

ABD’deki erişim engeli aşılmaya çalışılıyor

Olası anlaşma, Hyperliquid’in ABD pazarına doğrudan ilk adımı olabilir. Platformun ana işlem arayüzü şu anda ABD’li kullanıcıları kabul etmiyor. Bu nedenle kurulacak yapı, şirketin mevcut kısıtları aşarak ülke içindeki türev piyasası kurallarıyla uyumlu biçimde hizmet vermesinin yolu olarak görülüyor.

Hyperliquid’in karşı karşıya olduğu sorun yalnızca sunduğu ürünlerden kaynaklanmıyor. Protokolün teknik ve operasyonel yapısı da bu sınırlamada etkili. Şirketin işlem arayüzü, alttaki izinsiz blokzincir yapısından ayrı işletiliyor ve kullanım koşulları ABD’de bulunan kişi ve kurumları açık biçimde kapsam dışı bırakıyor.

Sözleşmesel kısıtlamalar, ana Hyperliquid arayüzüne erişimi “kısıtlı kişiler” için engelliyor. Bu tanım içinde ABD’de bulunan ya da ABD’de yerleşik kişi ve kurumlar da yer alıyor.

Düzenlenmiş model emsal olabilir

Planlanan yapı, yalnızca Hyperliquid için yeni bir pazar anlamına gelmeyebilir. ABD dışı kripto işlem platformlarının, ülkenin türev düzenlemelerinin dışına çıkmadan ABD’li kullanıcılara hizmet verebilmesi için örnek bir model de oluşturabilir.

Bu nokta özellikle önem taşıyor çünkü Bitnomial, ABD’de türev ürün işi yürütmek için gerekli düzenleyici altyapıya zaten sahip. Bu altyapı, Hyperliquid’in doğrudan erişemediği pazara daha kontrollü bir geçiş zemini sunabilir.

Hyperliquid’in ana arayüzü ABD’li kullanıcıları dışarıda bırakırken, Bitnomial üzerinden kurulacak bir yapı şirketin düzenlenmiş bir kanal aracılığıyla bu pazara ulaşmasını sağlayabilir.

Platformun günlük işlem hacmi 4 milyar doların üzerinde seyrediyor. Bu nedenle ABD’de onay alacak bir düzenleme, Hyperliquid için yalnızca coğrafi genişleme değil, aynı zamanda iş modelinin daha kurumsal bir çerçevede yeniden şekillenmesi anlamına da gelebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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