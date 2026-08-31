Bitwise’ın XRP ETF’i dokuz ayda 500 milyon doları aştı

Bitwise, 31 Ağustos’ta yaptığı açıklamada XRP ETF’inin yönetim altındaki varlıklarının 500 milyon dolar eşiğini geçtiğini duyurdu. Fon, 20 Kasım 2025’te New York Borsası’nda işlem görmeye başlamıştı. Bitwise, kripto varlık odaklı yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor.

XRP ETF’lerinde öne çıkan büyüme

Dokuz ay içinde ulaşılan bu seviye, XRP’nin fiyat performansıyla karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici bir görünüm ortaya koydu. Verilere göre XRP fiyatı 2026’daki seviyelerine kıyasla %66 geriledi. Buna karşın fona yönelik sermaye girişi, dayanak varlıktaki değer kaybısının etkisini kısmen dengeledi.

Bitwise, X hesabında yaptığı paylaşımda, 14 yılın ardından XRP topluluğunun gücünü koruduğunu vurgularken, yatırımcıların XRP’ye daha geniş erişim sağlamasına katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Özellikle ağustos ortasında görülen yerel dip seviyenin ardından girişlerin hız kazandığı görüldü. Bu tablo, yatırımcı talebinin yalnızca fiyat hareketine bağlı kalmadığını, düzenlenmiş yatırım araçlarına erişimin de etkili olduğunu gösteriyor.

Rakip ürünlerde son durum

Franklin Templeton’ın XRP ETF’i de son dönemde öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Şirketin XRPZ kodlu fonu, 24 ile 28 Ağustos haftasında yaklaşık 28,7 milyon dolar çekti. Bu performans, Franklin Templeton’ı son dönemde ivme bakımından Bitwise’ın en belirgin rakibi haline getirdi.

Canary Capital’ın XRPC kodlu ürünü ise toplam büyüklük bakımından halen büyük fonlardan biri olmayı sürdürüyor. 2026’nın ilk dönemine ait veriler, XRP ETF grubunda en yüksek yönetilen varlığın Canary Capital’da olduğunu göstermişti. Daha güncel izleyici verileri ise XRP adedi ve toplam varlık tarafında Bitwise’ı öne yerleştiriyor.

Ürün Son öne çıkan veri Bitwise XRP ETF 500 milyon doların üzerinde yönetilen varlık Franklin Templeton XRPZ 24 ile 28 Ağustos haftasında 28,7 milyon dolar giriş Canary Capital XRPC Toplam büyüklükte büyük ürünler arasında Grayscale GXRP ve 21Shares TOXR Daha sınırlı ölçekte faaliyet gösteriyor

Toplam pazar büyüklüğü 1,53 milyar dolara ulaştı

Grayscale’ın GXRP ürünü ile 21Shares’in TOXR fonu, daha küçük ölçekli ürünler olarak konumlanıyor. Güncel bir ETF izleme verisine göre toplam XRP ETF pazarı yaklaşık 1,53 milyar dolarlık yönetilen varlığa ulaştı.

Aynı veri seti, Bitwise’ın elinde yaklaşık 364,8 milyon adet XRP bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bu görünüm, XRP ETF alanında rekabetin birkaç büyük ürün etrafında yoğunlaştığını, yeni sermaye girişlerinin ise pazar payı sıralamasını kısa sürede değiştirebildiğini ortaya koydu.