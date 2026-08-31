Strategy, 370 milyon dolarlık alımla Bitcoin birikimini artırdı

Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Strategy, yaklaşık iki aylık aranın ardından yeniden Bitcoin alımı yaptı. Şirket, son bir haftada 4.603 BTC satın alarak bilançosundaki toplam Bitcoin miktarını 845.050 BTC’ye çıkardı.

Son alımın büyüklüğü netleşti

Strategy, son alımın toplam değerini 370 milyon dolar olarak açıkladı. Zincir üstü veriler, bu Bitcoin’lerin ortalama 80.318 dolar seviyesinden toplandığını gösterdi. Böylece şirket, Bitcoin fiyatındaki yükselişin sürdüğü dönemde yeniden alıma dönmüş oldu.

Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda tuttuğu yüksek Bitcoin miktarıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirketin kurucularından Michael Saylor da kurumsal Bitcoin alımlarını savunan isimler arasında yer alıyor.

Strategy, son bir haftada 4.603 BTC ekleyerek toplam Bitcoin varlığını 845.050 BTC’ye yükseltti.

Nakit rezervleri ve STRC adımı

Şirket, Bitcoin alımına ek olarak nakit rezervlerini 29 milyon dolar artırdığını da duyurdu. Ayrıca STRC kodlu imtiyazlı hissesinden yaklaşık 152 milyon dolarlık geri alım gerçekleştirdi. Bu adımların ardından dolar rezervi 5,10 milyar dolara, nakit varlığı ise 1,61 milyar dolara ulaştı.

Michael Saylor, bu işlemler sonrasında şirketin dolar vadesinin 4,0 yıla çıktığını, STRC’nin BTC kredisi göstergesinin ise 56 baz puan seviyesinde bulunduğunu paylaştı.

Mini sözlük: Baz puan, finansal göstergelerde kullanılan ölçü birimidir. 1 baz puan, yüzde 0,01’e karşılık gelir; 56 baz puan ise yüzde 0,56 anlamına gelir.

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Piyasada farklı yorumlar öne çıktı

Son işlem, kripto para piyasasında farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Strategy’nin Bitcoin’i yükseliş döneminde ortalama 80.318 dolardan alması, Saylor’ın daha düşük seviyelerde satış yaptıktan sonra yeniden daha yüksek fiyattan alım yaptığı yönündeki tartışmaları canlandırdı.

Buna karşın şirketin yaklaşımı, kısa vadeli fiyat hareketinden çok uzun vadeli bilanço yönetimine dayalı bir strateji olarak görülüyor. Strategy’nin açıkladığı son rakamlar, şirketin Bitcoin birikimini sürdürürken nakit ve sermaye yapısını da aynı dönemde yeniden düzenlediğini ortaya koydu.

Şirket, Bitcoin alımıyla birlikte STRC yapısını desteklemeyi, dolar rezervini 5,10 milyar dolara ve nakit pozisyonunu 1,61 milyar dolara taşımayı hedefledi.