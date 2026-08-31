Cardano’da yönetişim oylaması kritik eşikte kaldı

Cardano ekosisteminde 2026 Anayasal Komite güncellemesine ilişkin yönetişim oylaması son aşamaya yaklaşırken, gerekli katılım eşiği henüz tam olarak karşılanmadı. Intersect, oylamanın 1 Eylül günü TSİ karşılığı 21:44:51 UTC itibarıyla sona ereceğini açıkladı ve DRep’ler ile stake havuzu operatörlerine oylarını son tarihten önce kullanmaları çağrısında bulundu.

Oylamada süre daralıyor

Intersect’in paylaştığı güncel verilere göre DRep katılımı gerekli yüzde 67 eşiğine oldukça yaklaştı ve oran yüzde 66,3 seviyesine ulaştı. Buna karşılık stake havuzu operatörlerinde tablo daha geride kaldı. Bu grupta yüzde 51 eşik gerekirken mevcut katılım yüzde 39 düzeyinde bulunuyor.

Intersect, özellikle stake havuzu operatörlerinin katılımının belirleyici olacağını vurguladı. Kuruluş, bu yönetişim adımının kabul edilmemesi halinde mevcut komite üyelerinin görev sürelerinin dolacağını ve komitenin gerekli asgari üye sayısı olan beş kişinin altına ineceğini bildirdi.

Intersect, 1 Eylül’deki son tarihe kadar özellikle stake havuzu operatörlerinin daha güçlü katılım göstermemesi halinde komitenin asgari üye sayısının altına düşebileceğini kaydetti.

Böyle bir durumda Hazine Çekimi, Parametre Güncellemesi, Anayasa Güncellemesi ve Hard Fork Başlatma gibi yönetişim işlemleri onaylanamayacak. Bu tablo, ağın bir sonraki önemli teknik adımları arasında gösterilen Dijkstra hard fork sürecini ve Leios yükseltmesini de yavaşlatabilir.

Dijkstra ve Leios süreci etkilenebilir

Cardano’nun yol haritasında yer alan Dijkstra dönemi, ağın bir sonraki büyük protokol yükseltmesi olarak öne çıkıyor. Plan iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada Dijkstra defter dönemi devreye alınacak ve Ouroboros Linear Leios özelliği tam etkin biçimde sunulacak. Bu adımın 2026’nın son çeyreğinde hedeflendiği aktarılıyor. İkinci aşamada ise Ouroboros Peras, dönem içi bir hard fork ile etkinleştirilecek.

Mini sözlük: DRep, Cardano yönetişim modelinde delegelerin oy hakkını temsil eden yapıyı ifade eder. SPO ise ağı destekleyen stake havuzu operatörlerini tanımlar ve zincir üzerindeki karar süreçlerinde önemli rol oynar.

Yönetişim adımının başarısız kalması halinde yalnızca teknik takvim değil, anayasal süreçler de beklemeye alınabilir. Çünkü Dijkstra ve Leios için hem teknik hem de yönetişim tarafında eş zamanlı ilerleme gerekiyor.

Cardano, tedarik zinciri doğrulama katmanında kullanıma açıldı

Öte yandan Cardano, Blockforce’un izlenebilirlik platformunda herkese açık kanıt katmanı olarak devreye alındı. Sistem, Brezilya’nın en büyük moda gruplarıyla çalışıyor ve bugüne kadar 500 binden fazla tedarik zinciri kaydını zincire bağladı. Blockforce, tedarik zinciri süreçlerinde kayıt doğrulaması sağlayan bir altyapı sunuyor.

Platform mimarisi, gizlilik ile doğrulanabilirliği birbirinden ayırıyor; tedarik zincirinin her adımına ait kayıtlar izinli ağda kalırken, bu kayıtların kriptografik kanıtı Cardano’ya sabitleniyor.

Bu yapıda her tedarik zinciri adımına ilişkin kayıtlar yalnızca ilgili tarafların görebildiği izinli bir ağda tutuluyor. Cardano ağına ise sadece bu kayıtların kriptografik kanıtı yazılıyor. Böylece denetçiler, düzenleyiciler veya müşteriler, temel verileri görmeden bir kaydın gerçekliğini doğrulayabiliyor.