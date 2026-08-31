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Cardano (ADA)

Cardano’da yönetişim oylaması kritik eşikte kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano'da 2026 komite oylaması, son tarihe saatler kala kritik eşiğin altında kaldı.
  • 📊 DRep katılımı yüzde 66,3'e çıktı, stake havuzu operatörleri ise yüzde 39 seviyesinde kaldı.
  • 🛠️ Oylama başarısız kalırsa $ADA ekosisteminde Dijkstra ve Leios süreci yavaşlayabilir.
  • 🏭 Cardano, Brezilya merkezli tedarik zinciri platformunda 500 binden fazla kaydın kanıt katmanı oldu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano ekosisteminde 2026 Anayasal Komite güncellemesine ilişkin yönetişim oylaması son aşamaya yaklaşırken, gerekli katılım eşiği henüz tam olarak karşılanmadı. Intersect, oylamanın 1 Eylül günü TSİ karşılığı 21:44:51 UTC itibarıyla sona ereceğini açıkladı ve DRep’ler ile stake havuzu operatörlerine oylarını son tarihten önce kullanmaları çağrısında bulundu.

İçindekiler
1 Oylamada süre daralıyor
2 Dijkstra ve Leios süreci etkilenebilir
3 Cardano, tedarik zinciri doğrulama katmanında kullanıma açıldı

Oylamada süre daralıyor

Intersect’in paylaştığı güncel verilere göre DRep katılımı gerekli yüzde 67 eşiğine oldukça yaklaştı ve oran yüzde 66,3 seviyesine ulaştı. Buna karşılık stake havuzu operatörlerinde tablo daha geride kaldı. Bu grupta yüzde 51 eşik gerekirken mevcut katılım yüzde 39 düzeyinde bulunuyor.

Intersect, özellikle stake havuzu operatörlerinin katılımının belirleyici olacağını vurguladı. Kuruluş, bu yönetişim adımının kabul edilmemesi halinde mevcut komite üyelerinin görev sürelerinin dolacağını ve komitenin gerekli asgari üye sayısı olan beş kişinin altına ineceğini bildirdi.

Intersect, 1 Eylül’deki son tarihe kadar özellikle stake havuzu operatörlerinin daha güçlü katılım göstermemesi halinde komitenin asgari üye sayısının altına düşebileceğini kaydetti.

Böyle bir durumda Hazine Çekimi, Parametre Güncellemesi, Anayasa Güncellemesi ve Hard Fork Başlatma gibi yönetişim işlemleri onaylanamayacak. Bu tablo, ağın bir sonraki önemli teknik adımları arasında gösterilen Dijkstra hard fork sürecini ve Leios yükseltmesini de yavaşlatabilir.

Dijkstra ve Leios süreci etkilenebilir

Cardano’nun yol haritasında yer alan Dijkstra dönemi, ağın bir sonraki büyük protokol yükseltmesi olarak öne çıkıyor. Plan iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada Dijkstra defter dönemi devreye alınacak ve Ouroboros Linear Leios özelliği tam etkin biçimde sunulacak. Bu adımın 2026’nın son çeyreğinde hedeflendiği aktarılıyor. İkinci aşamada ise Ouroboros Peras, dönem içi bir hard fork ile etkinleştirilecek.

Mini sözlük: DRep, Cardano yönetişim modelinde delegelerin oy hakkını temsil eden yapıyı ifade eder. SPO ise ağı destekleyen stake havuzu operatörlerini tanımlar ve zincir üzerindeki karar süreçlerinde önemli rol oynar.

Yönetişim adımının başarısız kalması halinde yalnızca teknik takvim değil, anayasal süreçler de beklemeye alınabilir. Çünkü Dijkstra ve Leios için hem teknik hem de yönetişim tarafında eş zamanlı ilerleme gerekiyor.

Cardano, tedarik zinciri doğrulama katmanında kullanıma açıldı

Öte yandan Cardano, Blockforce’un izlenebilirlik platformunda herkese açık kanıt katmanı olarak devreye alındı. Sistem, Brezilya’nın en büyük moda gruplarıyla çalışıyor ve bugüne kadar 500 binden fazla tedarik zinciri kaydını zincire bağladı. Blockforce, tedarik zinciri süreçlerinde kayıt doğrulaması sağlayan bir altyapı sunuyor.

Platform mimarisi, gizlilik ile doğrulanabilirliği birbirinden ayırıyor; tedarik zincirinin her adımına ait kayıtlar izinli ağda kalırken, bu kayıtların kriptografik kanıtı Cardano’ya sabitleniyor.

Bu yapıda her tedarik zinciri adımına ilişkin kayıtlar yalnızca ilgili tarafların görebildiği izinli bir ağda tutuluyor. Cardano ağına ise sadece bu kayıtların kriptografik kanıtı yazılıyor. Böylece denetçiler, düzenleyiciler veya müşteriler, temel verileri görmeden bir kaydın gerçekliğini doğrulayabiliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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