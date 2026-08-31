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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin dolar eşiğinde, yeni yükseliş beklentisi güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, ağustosu güçlü kapatırken 80 bin ile 81 bin dolar aralığına yöneldi.
  • 📈 DonAlt, son satışlara rağmen $BTC’de yeni bir yükseliş ayağının yakın olduğunu düşünüyor.
  • 🏢 Strategy, 24 Ağustos ile 30 Ağustos arasında 4.603 BTC satın aldı.
  • 📊 Bitcoin, üçüncü çeyrekte yüzde 32,48 getiriyle tarihsel ortalamasını geride bıraktı.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, ağustos ayını son yılların en güçlü performanslarından biriyle kapatırken, piyasa dikkatini 80 bin ile 81 bin dolar aralığına çevirdi. Gün içindeki sert satışlara rağmen kritik destek seviyelerinin korunması, kısa vadede yukarı yönlü yeni bir hareket olasılığını güçlendirdi.

İçindekiler
1 Fiyat hareketinde direnç bölgesi öne çıktı
2 Strategy alımları ve balina transferleri izlendi
3 Üçüncü çeyrek performansı tarihsel ortalamanın üstüne çıktı

Fiyat hareketinde direnç bölgesi öne çıktı

Öne çıkan kripto para analistlerinden DonAlt, 31 Ağustos tarihli X paylaşımında Bitcoin’de yakında yeni bir yükseliş ayağının gelebileceğini belirtiyor. Bu değerlendirme, Bitcoin’in ay içinde yaklaşık 64.700 dolar bölgesinden toparlanarak 78 bin dolar çevresinde dengelenmesinin ardından geldi.

DonAlt, son geri çekilmenin ardından görünümün yeniden yukarı döndüğünü ve piyasada bir yükseliş adımının daha gelebileceğini düşünüyor.

Bitcoin, ağustosun son bölümünde kısa süreliğine 80 bin doların üzerine çıktıktan sonra 77 bin dolar civarına çekildi. Buna karşın satış baskısı derinleşmedi. Fiyatın kısa sürede denge bulması, 78 bin doların altındaki bölgelerde alıcıların devrede kaldığına işaret etti.

Bitfinex, ABD Merkez Bankası yönetiminde görev yapan Kevin Warsh’ın daha sıkı para politikası tonuna yönelmesinin ardından Bitcoin’in gün içinde yaklaşık yüzde 6 gerilediğini aktardı. Buna rağmen varlık 77.100 dolar civarında tutundu ve daha geniş çaplı bir çözülme yaşanmadı.

GöstergeSeviye
Ay içi düşük bölge64.700 dolar
Kısa süreli zirve80 bin dolar üzeri
Desteklenen bölge77.100 dolar civarı
Test edilen direnç80 bin ile 81 bin dolar

Strategy alımları ve balina transferleri izlendi

Michael Saylor’ın yön verdiği Strategy, bilanço stratejisinin merkezine Bitcoin’i yerleştiren bir şirket olarak, 24 Ağustos ile 30 Ağustos arasında 4.603 BTC daha satın aldı. Şirket bu alım için yaklaşık 369,7 milyon dolar harcadı ve ortalama maliyet 80.318 dolar oldu.

Bu işlem, ay sonuna doğru oynaklık artarken kurumsal alımların sürdüğünü gösterdi. Büyük cüzdan hareketleri de aynı dönemde yüksek seyrini korudu. Whale Alert, 31 Ağustos’ta kimliği açıklanmayan iki cüzdan arasında yaklaşık 149,7 milyon dolar değerinde 1.922 BTC transfer edildiğini bildirdi.

Bu tür büyük zincir üstü transferler her zaman doğrudan alım ya da satış anlamına gelmiyor. İşlemler, dahili cüzdan düzenlemeleri, saklama hizmeti değişiklikleri veya farklı konumlandırma adımlarıyla da bağlantılı olabiliyor.

Üçüncü çeyrek performansı tarihsel ortalamanın üstüne çıktı

Bitcoin’in üçüncü çeyrek getirisi şu anda yaklaşık yüzde 32,48 düzeyinde bulunuyor. Bu oran, tarihsel üçüncü çeyrek ortalaması olan yüzde 7,94’ün belirgin biçimde üzerine çıktı. Verinin dikkat çekici tarafı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 14,09 kayıp görülmesinin hemen ardından gelmesi oldu.

Mike McGlone, ABD Merkez Bankası politikası, kripto piyasasındaki artan rekabet ve Bitcoin’in hisse senetleriyle güçlenen ilişkisi nedeniyle makro baskıların sürdüğüne dikkat çekiyor.

Buna karşın tüm analistler yeni ve kalıcı bir boğa döngüsünün başladığı görüşünü paylaşmıyor. Uzun süredir temkinli duruşuyla bilinen Mike McGlone, makroekonomik risklerin halen güçlü olduğunu savunuyor. Bu nedenle 80 bin ile 81 bin dolar bandı, yükseliş beklentisinin kalıcılığı açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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