XRP eylülde tarihsel zayıflığa rağmen yükseliş sinyali veriyor

Kripto para piyasasında eylül ayı genellikle zayıf performansla anılsa da, XRP için farklı bir tablo öne çıkıyor. Teknik analist Xaif Crypto’nun paylaştığı verilere göre XRP, 2018’den bu yana sonbaharın ilk ayını beş kez artıda kapattı, üç kez ise düşüşle tamamladı. Bu dönemde ortalama getiri yüzde 12,19 oldu.

Tarihsel veri ve eş zamanlı teknik görünüm

Bu görünüm, Bitcoin’in eylül öncesinde çoğu zaman düzeltme eğilimine girmesiyle belirgin bir karşıtlık oluşturuyor. Ağustosun son saatlerinde XRP, XLM ve Bitcoin’de aynı haftalık teknik yapının ortaya çıkması da piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Üç varlık da yerel dip seviyelerinden tepki aldı ve şimdi kritik geri kazanım bölgelerini test ediyor. XRP için öne çıkan destek seviyesi 1,35 dolar olurken, Bitcoin 77.600 dolar seviyesinde tutunmuş görünüyor. XLM, Stellar ağının yerel varlığı olarak sınır ötesi ödeme odaklı yapısıyla biliniyor.

Varlık Teknik durum Öne çıkan seviye XRP Yerel dipten tepki aldı 1,35 dolar destek Bitcoin Yerel dipten toparlandı 77.600 dolar XLM Benzer haftalık yapı oluşturdu Net seviye paylaşılmadı

Teknik analizde bu tür eş zamanlı yapıların yeni ay başlamadan hemen önce belirmesi, büyük sermayenin yukarı yönlü bir harekete hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanıyor.

Piyasada XRP, XLM ve Bitcoin’in aynı anda benzer haftalık görünüm üretmesi, yeni ay öncesinde dikkat çeken nadir bir senkronizasyona işaret ediyor.

ETF girişleri ve düzenleme takvimi öne çıkıyor

Grafiklerin dışında, ağustos sonundaki haber akışı da XRP lehine değerlendiriliyor. SoSoValue verilerine göre spot XRP ETF’lerine haftalık net giriş 110,49 milyon dolarla rekor kırdı. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise 1,44 milyar dolara ulaştı.

Goldman Sachs da 13F bildiriminde 86 milyon doların üzerinde XRP ETF pozisyonu tuttuğunu doğruladı. 13F, ABD’de büyük kurumsal yatırım yöneticilerinin belirli menkul kıymet varlıklarını düzenli olarak bildirdiği resmi dosyalama türü olarak biliniyor.

Mini sözlük: 13F, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kuralları kapsamında büyük yatırım yöneticilerinin hisse ve belirli menkul kıymet pozisyonlarını bildirdiği periyodik dosyalamadır. Bu belge, kurumsal pozisyonların yönüne dair sınırlı ama önemli bir görünüm sağlar.

SoSoValue verileri, spot XRP ETF’lerinde haftalık net girişin 110,49 milyon dolara çıktığını ve yönetilen varlıkların 1,44 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

CLARITY Act oylaması ve kilit açılışı izleniyor

15 Eylül’de Senato’da yapılması planlanan CLARITY Act oylaması da XRP açısından önemli başlıklardan biri olarak görülüyor. Tasarının kabul edilmesi durumunda XRP’nin dijital emtia statüsünün daha net biçimde tanımlanabileceği ve düzenleyici belirsizliğin azalabileceği değerlendiriliyor.

1 Eylül’de planlanan 1 milyar XRP’lik escrow kilit açılışının ise emir defterleri üzerinde güçlü bir satış baskısı yaratması beklenmiyor. Geçmiş uygulamalarda 600 milyon ila 800 milyon XRP’nin hızla yeni escrow sözleşmelerine geri konduğu görülmüştü.

Piyasadaki eş güdümlü hareket, kurumsal fon girişleri ve düzenleme takvimi bir araya geldiğinde, XRP’nin geçmişte eylülde gösterdiği ortalama yüzde 12,19’luk performansın yeniden test edilmesi ihtimali gündemde kalıyor.