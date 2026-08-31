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RIPPLE (XRP)

XRP eylülde tarihsel zayıflığa rağmen yükseliş sinyali veriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, eylül ayındaki tarihsel zayıflığa rağmen yükseliş sinyali veriyor.
  • 📊 2018’den bu yana $XRP eylülü beş kez artıda kapattı ve ortalama getiri yüzde 12,19 oldu.
  • 💼 Spot XRP ETF’lerine haftalık 110,49 milyon dolar net giriş oldu ve yönetilen varlıklar 1,44 milyar dolara ulaştı.
  • 📅 15 Eylül’deki CLARITY Act oylaması ve 1 Eylül’deki 1 milyar XRP kilit açılışı yakından izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para piyasasında eylül ayı genellikle zayıf performansla anılsa da, XRP için farklı bir tablo öne çıkıyor. Teknik analist Xaif Crypto’nun paylaştığı verilere göre XRP, 2018’den bu yana sonbaharın ilk ayını beş kez artıda kapattı, üç kez ise düşüşle tamamladı. Bu dönemde ortalama getiri yüzde 12,19 oldu.

İçindekiler
1 Tarihsel veri ve eş zamanlı teknik görünüm
2 ETF girişleri ve düzenleme takvimi öne çıkıyor
3 CLARITY Act oylaması ve kilit açılışı izleniyor

Tarihsel veri ve eş zamanlı teknik görünüm

Bu görünüm, Bitcoin’in eylül öncesinde çoğu zaman düzeltme eğilimine girmesiyle belirgin bir karşıtlık oluşturuyor. Ağustosun son saatlerinde XRP, XLM ve Bitcoin’de aynı haftalık teknik yapının ortaya çıkması da piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Üç varlık da yerel dip seviyelerinden tepki aldı ve şimdi kritik geri kazanım bölgelerini test ediyor. XRP için öne çıkan destek seviyesi 1,35 dolar olurken, Bitcoin 77.600 dolar seviyesinde tutunmuş görünüyor. XLM, Stellar ağının yerel varlığı olarak sınır ötesi ödeme odaklı yapısıyla biliniyor.

VarlıkTeknik durumÖne çıkan seviye
XRPYerel dipten tepki aldı1,35 dolar destek
BitcoinYerel dipten toparlandı77.600 dolar
XLMBenzer haftalık yapı oluşturduNet seviye paylaşılmadı

Teknik analizde bu tür eş zamanlı yapıların yeni ay başlamadan hemen önce belirmesi, büyük sermayenin yukarı yönlü bir harekete hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanıyor.

Piyasada XRP, XLM ve Bitcoin’in aynı anda benzer haftalık görünüm üretmesi, yeni ay öncesinde dikkat çeken nadir bir senkronizasyona işaret ediyor.

ETF girişleri ve düzenleme takvimi öne çıkıyor

Grafiklerin dışında, ağustos sonundaki haber akışı da XRP lehine değerlendiriliyor. SoSoValue verilerine göre spot XRP ETF’lerine haftalık net giriş 110,49 milyon dolarla rekor kırdı. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise 1,44 milyar dolara ulaştı.

Goldman Sachs da 13F bildiriminde 86 milyon doların üzerinde XRP ETF pozisyonu tuttuğunu doğruladı. 13F, ABD’de büyük kurumsal yatırım yöneticilerinin belirli menkul kıymet varlıklarını düzenli olarak bildirdiği resmi dosyalama türü olarak biliniyor.

Mini sözlük: 13F, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kuralları kapsamında büyük yatırım yöneticilerinin hisse ve belirli menkul kıymet pozisyonlarını bildirdiği periyodik dosyalamadır. Bu belge, kurumsal pozisyonların yönüne dair sınırlı ama önemli bir görünüm sağlar.

SoSoValue verileri, spot XRP ETF’lerinde haftalık net girişin 110,49 milyon dolara çıktığını ve yönetilen varlıkların 1,44 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

CLARITY Act oylaması ve kilit açılışı izleniyor

15 Eylül’de Senato’da yapılması planlanan CLARITY Act oylaması da XRP açısından önemli başlıklardan biri olarak görülüyor. Tasarının kabul edilmesi durumunda XRP’nin dijital emtia statüsünün daha net biçimde tanımlanabileceği ve düzenleyici belirsizliğin azalabileceği değerlendiriliyor.

1 Eylül’de planlanan 1 milyar XRP’lik escrow kilit açılışının ise emir defterleri üzerinde güçlü bir satış baskısı yaratması beklenmiyor. Geçmiş uygulamalarda 600 milyon ila 800 milyon XRP’nin hızla yeni escrow sözleşmelerine geri konduğu görülmüştü.

Piyasadaki eş güdümlü hareket, kurumsal fon girişleri ve düzenleme takvimi bir araya geldiğinde, XRP’nin geçmişte eylülde gösterdiği ortalama yüzde 12,19’luk performansın yeniden test edilmesi ihtimali gündemde kalıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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