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SHIBA INU (SHIB)

SHIB çıkışları %79 arttı, 0.000005 dolar desteği öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsa çıkışları son 24 saatte %79 arttı.
  • 📉 Yaklaşık 447.7 milyar SHIB çıkışı, 134.95 milyar SHIB girişini geride bıraktı.
  • 🪙 $SHIB’de fiyat 0.000005 dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor.
  • 📊 0.00000620 dolardaki son zirvenin ardından 0.0000055 ile 0.0000057 dolar bölgesi yeniden izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu’da borsa akışları son 24 saatte belirgin biçimde değişti. Merkezi borsalardan çıkan SHIB miktarı yaklaşık %79 artarken, fiyat da yeniden 0.000005 dolar bölgesini test etti. Bu tablo, tokenin kritik bir eşikte bulunduğuna işaret ediyor.

İçindekiler
1 Borsa çıkışları girişleri belirgin farkla aştı
2 Ek göstergeler de aynı yöne işaret etti
3 Fiyatta 0.000005 dolar seviyesi izleniyor

Borsa çıkışları girişleri belirgin farkla aştı

Güncel veriler, borsalardan toplam 447.7 milyar SHIB çıktığını, buna karşılık borsalara giren miktarın 134.95 milyar SHIB’de kaldığını gösteriyor. Böylece net akış eksi 312.75 milyar SHIB oldu. Borsalardaki arzın azalması, spot piyasada satışa hazır token sayısını düşürebileceği için fiyat açısından genellikle olumlu değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, borsalardan çekilen varlıkların tek başına uzun vadeli birikim yapıldığını kanıtlamadığı da görülüyor. Yine de çıkışların yatırma işlemlerini açık farkla geride bırakması, kısa vadede likit arzın zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Son 24 saatte yaklaşık 447.7 milyar SHIB borsalardan çıkarken, girişler 134.95 milyar SHIB’de kaldı. Net akışın eksi 312.75 milyar SHIB olması, borsalardaki anlık satış baskısının hafifleyebileceğini gösteriyor.

Ek göstergeler de aynı yöne işaret etti

Diğer zincir üstü göstergeler de bu değişimi destekledi. Yedi günlük hareketli ortalamada ortalama borsa çıkışları %127.82 artarak yaklaşık 940.84 milyon SHIB’ye ulaştı. Çekim yapan adres sayısı %1.16 yükselirken, en büyük 10 işlemle bağlantılı çıkışlar da %2.84 artış kaydetti.

Aynı dönemde borsa rezervleri %0.36 gerileyerek yaklaşık 86.95 trilyon SHIB seviyesine indi. Bu rezervlerin ABD doları cinsinden değeri ise %1.53 azaldı. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle topluluk odaklı yapısıyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor.

Fiyatta 0.000005 dolar seviyesi izleniyor

SHIB, haber akışındaki verilere göre yaklaşık 0.00000505 dolardan işlem görüyor. Token, 0.00000620 dolara kadar görülen yükselişin ardından geri çekildi ve şimdi psikolojik açıdan önemli kabul edilen 0.000005 dolar çevresinde tutunmaya çalışıyor. Ayrıca 0.00000497 ile 0.00000499 dolar aralığında dikkat çeken bir destek bölgesi bulunuyor.

Momentum tarafında ise daha dengeli bir görünüm var. RSI göstergesi 52 seviyesine yakın seyrederken, bu durum yön konusunda nötr bir tabloya işaret ediyor. Öte yandan SHIB, 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000570 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı son denemesinde başaramadı.

0.000005 dolar çevresindeki tutunma korunur ve borsa çıkışları sürerse, 0.0000055 ile 0.0000057 dolar arasındaki direnç bölgesine yeniden yönelim ihtimali güç kazanabilir.

Mevcut akış verileri, kısa vadede alıcıların satıcılara kıyasla daha avantajlı bir konuma geçtiğini gösteriyor. Yaklaşık 448 milyar SHIB’in borsalardan çıkmasına karşılık 135 milyar SHIB’in borsalara girmesi, piyasanın yakından izlediği arz dengesinde dikkat çekici bir değişim yarattı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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