XRP ETF’lerine haftalık 110,49 milyon dolar giriş oldu

XRP’de son fiyat rallisi hız keserken, borsa yatırım fonları tarafındaki para girişi güçlü seyrini koruyor. Son veriler, son haftalarda zayıf kalan fon akışlarının belirgin biçimde toparlandığını ve yeni sermayenin yeniden XRP odaklı ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

Fon akışlarında keskin toparlanma

SosoValue verilerine göre XRP ETF pazarında günlük girişler kısa sürede dikkat çekici ölçüde arttı. 14 Ağustos’ta sıfır seviyesinde bulunan günlük net giriş, 26 Ağustos’ta 28 milyon doların üzerine çıktı. Yaklaşık iki haftalık bu değişim, fon talebindeki toparlanmanın hızlandığına işaret etti.

Veriler, XRP fonlarının son bir haftada toplam 110,49 milyon dolar net giriş kaydettiğini ortaya koydu. Bu tutar, yıl başından bu yana görülen en yüksek haftalık giriş olarak öne çıktı. Böylece yatırımcı ilgisinin, fonların geçen yılın sonlarında piyasaya sürüldüğü dönemdeki seviyelere yaklaştığı görüldü.

XRP fonları son bir haftada 110,49 milyon dolar net giriş çekti ve bu rakam yılın en güçlü haftalık performansı olarak kayda geçti.

ETF, bir varlığın fiyatını doğrudan elde tutmadan takip etmeyi amaçlayan ve borsalarda işlem gören yatırım fonu yapısını ifade ediyor. XRP ETF’leri de yatırımcılara, varlığa dolaylı erişim sağlayan ürünler arasında yer alıyor.

Fiyat ivmesi zayıfladı

Fon tarafındaki bu canlanmaya karşın XRP fiyatı kısa vadede ivme kaybetti. Varlık son 24 saatte yaklaşık %1 gerileyerek 1,37 dolara indi. Geçen hafta görülen 1,60 dolarlık zirvenin ardından gelen bu düşüş, fiyat hareketinin ETF girişleriyle aynı hızda ilerlemediğini gösterdi.

Önceki aylarda sert dalgalanmalar ve yatırımcı temkinliliği öne çıkarken, son fiyat kırılımı ETF piyasasında belirgin bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Buna rağmen spot fiyatın yeniden eksi bölgeye dönmesi, kısa vadede temkinli görünümün tamamen ortadan kalkmadığını düşündürüyor.

Kurumsal ilgi yeniden güçlendi

Son haftadaki güçlü para girişi, özellikle kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden arttığına işaret ediyor. Fonlara yönelen yeni sermaye, XRP’ye bağlı yatırım ürünlerine talebin yalnızca geçici bir tepkiyle sınırlı kalmadığını, daha geniş bir toparlanma eğilimi taşıyabileceğini ortaya koyuyor.

Piyasadaki beklenti, ETF tarafında korunacak ivmenin XRP fiyatındaki yükseliş eğilimini yeniden destekleyebileceği yönünde şekilleniyor.

Yine de fiyat ile fon akışları arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. ETF pazarındaki güçlü tablo korunurken XRP’nin kısa vadede zayıf seyretmesi, yatırımcıların sonraki günlerde hem net girişleri hem de fiyatın 1,60 dolar bölgesine yaklaşma kapasitesini yakından izlemesine neden olabilir.