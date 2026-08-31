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Kripto Para

Kriptoda kurumsal alım dalgası başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • ₿ Strategy’nin Bitcoin Molası Bitti. Strategy iki aydan uzun süren aranın ardından 369,7 milyon dolarlık 4.603 BTC satın aldı.
  • 💰 Strategy'nin toplam Bitcoin rezervi 845.050 BTC'ye, gerçekleşmemiş kârı ise 2,602 milyar doların üzerine çıktı.
  • ♦️ BitMine 5,9 milyon ETH ile dolaşımdaki Ethereum arzının yüzde 4,9'una ulaştı.
  • 🏦 Strive 143 milyon dolarlık 1.800 BTC alarak toplam rezervini 23.156 BTC'ye yükseltti.
  • Bu veriler şirketlerin kripto para rezervlerini büyütme eğiliminin yeniden hızlandığına işaret ediyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Strategy, iki aydan uzun süren aranın ardından yeniden Bitcoin alımına başladı. Şirket 24-30 Ağustos haftasında 369,7 milyon dolar harcayarak 4.603 BTC satın aldı. Aynı dönemde Bitcoin hazinesi oluşturan Strive da 143 milyon dolarlık yeni alım gerçekleştirirken Ethereum tarafında BitMine, toplam ETH varlığını dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 5’ine çıkardı.

İçindekiler
1 Strategy 4.603 Bitcoin Daha Aldı
2 BitMine Ethereum Arzının Yüzde 5’ine Yaklaştı
3 Tom Lee Kurumsal Kripto Talebinde Artış Bekliyor
4 Strive da Bitcoin Rezervini Büyüttü

Strategy’nin son hamlesi, şirketlerin kripto para rezervlerini büyütme eğiliminin yeniden hızlandığına işaret etti.

Strategy 4.603 Bitcoin Daha Aldı

Michael Saylor tarafından açıklanan verilere göre Strategy, geçen hafta Bitcoin başına ortalama 80.318 dolar ödeyerek 4.603 BTC satın aldı. Toplam yatırım 369,7 milyon dolar oldu.

Bu işlem, şirketin 15-21 Haziran haftasında gerçekleştirdiği 520 BTC’lik alımdan bu yana yaptığı ilk Bitcoin alımı oldu.

Strategy’nin toplam Bitcoin rezervi böylece 845.050 BTC’ye ulaştı. Şirket bu Bitcoin’ler için toplam 63,73 milyar dolar ödedi ve ortalama maliyeti BTC başına 75.412 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’in 77.800 dolardan işlem gördüğü mevcut seviyeler dikkate alındığında Strategy’nin Bitcoin pozisyonundaki gerçekleşmemiş kâr 2,602 milyar doların üzerinde bulunuyor.

BitMine Ethereum Arzının Yüzde 5’ine Yaklaştı

Kurumsal taraftaki güçlü alımlar Ethereum cephesinde de devam etti. Dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi BitMine, geçen hafta 53.501 ETH daha satın alarak toplam rezervini 5.901.112 ETH’ye çıkardı.

Bu miktar, 120,7 milyon ETH’lik dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 4,9’una karşılık geliyor. Şirket böylece toplam Ethereum arzının yüzde 5’ini biriktirme hedefinin yüzde 98’ine ulaştı.

Şirketin dijital varlıkları, nakit, menkul kıymetler ve stratejik yatırımlarının toplam değeri ise 15,6 milyar dolar. Portföyde 5,9 milyon ETH’nin yanı sıra 211 BTC, 541 milyon dolar nakit ve menkul kıymet, Beast Industries’de 180 milyon dolarlık ve Aethir Holdings’de 81 milyon dolarlık yatırım bulunuyor.

BitMine, 30 Haziran 2025’te Ethereum hazine stratejisini başlatmasından bu yana 65 hafta boyunca kesintisiz ETH satın aldı.

Tom Lee Kurumsal Kripto Talebinde Artış Bekliyor

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, üçüncü çeyreğin son ayına girilirken Ethereum’un en iyi performans gösteren makro varlık olduğunu belirtti. Lee’ye göre ETH geçen cuma itibarıyla S&P 500’ü 5.430 baz puan geride bıraktı.

Lee, 30 Haziran’dan bu yana en iyi performans gösteren üç varlığın sırasıyla ETH, BTC ve SOL olduğunu ifade etti. Kripto paraların üçüncü çeyrekte diğer makro varlıklardan belirgin şekilde daha güçlü performans göstermesinin kurumsal yatırımcıların dijital varlık pozisyonlarını artırması için daha uygun bir ortam oluşturduğunu savundu.

Lee ayrıca eylül ortasında yapılması planlanan Clarity Act oylamasını, Güney Koreli yatırımcıların yeniden kripto para alımlarına başlamasını, sermayenin yapay zeka hisselerinden çıkmasını ve dört yıllık piyasa döngüsünde dip noktanın geride kalmış olabileceğini yılın son ayları için olumlu katalizörler arasında gösterdi.

Tokenizasyon ve agentic yapay zeka gelişmelerinin desteğiyle kurumsal kripto para alımlarının 2026 sonuna doğru önemli ölçüde artabileceğini de belirtti.

Lee, ETH/BTC oranının yükselmeye devam edeceği görüşünü yineledi. Geçmiş döngülerde Ethereum kullanımındaki büyümenin 2017-2018’de ICO’lar, 2020-2021’de NFT’ler ve 2025’te stablecoin’ler tarafından desteklendiğini hatırlatan Lee, mevcut döngüde Wall Street’in blockchain tabanlı tokenizasyon çalışmaları ile agentic AI kullanımının benzer bir etki yaratacağını düşünüyor.

Strive da Bitcoin Rezervini Büyüttü

Bitcoin hazine şirketi Strive da kurumsal alım dalgasına katıldı. CEO Matt Cole’un açıklamasına göre şirket 143 milyon dolar karşılığında 1.800 BTC satın aldı.

Strive’ın ortalama alım fiyatı Bitcoin başına 79.431 dolar oldu. Son işlemle birlikte şirketin toplam Bitcoin rezervi 23.156 BTC’ye yükseldi.

BitMine dünyanın en büyük Ethereum hazine şirketi konumunu korurken, toplam kripto rezervi açısından Strategy’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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