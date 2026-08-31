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Kripto Para

FBI ve Avustralya polisi uluslararası kripto aklama ağını çökertti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 FBI ve Avustralya polisi, uluslararası kripto aklama ağını çökertti.
  • 🔍 Perth'te gözaltına alınan iki kişi, 1.000'den fazla kuruma sızan operasyonla ilişkilendirildi.
  • 💻 Soruşturmacılar, 300 gigabayt veri ve 500.000 kullanıcı bilgisinin ele geçirildiğini açıkladı.
  • 🪙 Yetkililer, suç gelirlerinin kripto para ile taşındığını ve fonların cüzdan zincirleri üzerinden dolaştırıldığını belirtti.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’nin Avustralya Büyükelçiliği, FBI ve Avustralya Federal Polisi ortak yürütülen operasyonla uluslararası bir siber suç yapılanmasına hizmet verdiği öne sürülen kripto para aklama ağının dağıtıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında Batı Avustralya’nın Perth kentinde iki kişi gözaltına alındı.

İçindekiler
1 Tedarik zinciri saldırısı iddiası
2 Kripto varlıkların izinin sürüldüğü operasyon
3 Washington’dan dijital varlık sektörüne mesaj

Tedarik zinciri saldırısı iddiası

Yetkililer, 21 yaşındaki Reuben Ian Thomson ile 23 yaşındaki Louis Michael Gebler’in açık kaynaklı ve yaygın kullanılan yazılım geliştirme araçlarının kaynak koduna zararlı yazılım yerleştirdiğini ileri sürdü. Soruşturma makamlarına göre bu yöntem, klasik bir tedarik zinciri saldırısı niteliği taşıyor ve etkilenen yazılımı kullanan kurumların sistemlerine fark edilmeden erişim sağlanmasına imkan verdi.

Mini sözlük: Tedarik zinciri saldırısı, doğrudan hedef kuruma değil, onun kullandığı yazılım, hizmet veya altyapı sağlayıcısına sızılarak gerçekleştirilen siber saldırı türüdür. Bu yöntemde zararlı kod, güvenilir görülen bir güncelleme ya da araç üzerinden çok sayıda kuruma aynı anda ulaşabilir.

İddialara göre güvenlik açığı bulunan bu yazılımlar üzerinden dünya genelinde 1.000’den fazla kuruluşun altyapısına gizli erişim sağlandı. Yetkililer, bu süreçte 300 gigabayt kurumsal verinin ve 500.000 kullanıcı bilgisinin ele geçirildiğini belirtti.

BaşlıkAçıklama
GözaltıPerth’te 2 kişi
Etkilenen kuruluş1.000’den fazla
Ele geçirilen veri300 gigabayt
Kullanıcı bilgisi500.000 kayıt

Kripto varlıkların izinin sürüldüğü operasyon

Soruşturmacılar, ele geçirilen ağ erişimlerinin darknet forumlarında kripto para karşılığında satıldığını öne sürdü. Elde edilen gelirlerin ise merkeziyetsiz karıştırma hizmetleri ve çok sayıda cüzdandan oluşan zincirler üzerinden dolaştırıldığı, böylece fonların kaynağının gizlenmeye çalışıldığı aktarıldı. Aramalarda yüksek miktarda kripto varlığa ve bu varlıklarla satın alındığı belirtilen değerli mülklere el konuldu.

Avustralya’da bir mahkeme, Thomson hakkında 100.000 doların üzerindeki suç gelirleriyle bilerek işlem yapmak suçlamasını resmen yöneltti. Gebler’e ilişkin sürecin ise soruşturma kapsamında sürdüğü anlaşılıyor.

FBI Hukuk Ataşe Yardımcısı Daud Andish, bilgisayar ekranının arkasına saklanmanın artık hukukun erişemeyeceği bir alan yaratmadığını vurguladı.

Washington’dan dijital varlık sektörüne mesaj

ABD tarafı bu dosyayı, kolluk kuvvetlerinin kripto varlıkları ve diğer dijital değerleri dünya genelinde izleyip el koyabildiğini gösteren bir örnek olarak öne çıkarıyor. ABD’nin Avustralya’daki diplomatik temsilciliği, sınır aşan siber suç takibinin ve kripto para aklama kanallarının dağıtılmasının mevcut yönetimin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

ABD’nin Avustralya Büyükelçiliği, operasyonun uluslararası siber suç ağlarını hedef alan sınır ötesi iş birliğinin somut bir sonucu olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, soruşturmanın yasa dışı sermaye akışlarının takibinde coğrafi sınırların giderek daha az engel oluşturduğunu gösterdiğini değerlendiriyor. Bu yaklaşım, özellikle kripto para üzerinden hareket ettirilen fonların izlenmesi ve el konulması konusunda uluslararası kurumlar arasındaki koordinasyonun daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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