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RIPPLE (XRP)

Ripple yöneticisi, BIP 110 destekçilerine sert tepki gösterdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, BIP 110 destekçilerinin Bitcoin’den ayrılma gerekçesine sert tepki gösterdi.
  • 🧩 Tartışma, 1 Eylül’de başlaması planlanan yeni BLAKE2b zinciri etrafında büyüdü.
  • 📉 İlk BIP 110 ayrışması sekiz saatte iki blok ürettikten sonra durdu ve $BTC dışında kaldı.
  • 🔎 Yeni zincir için şimdiye kadar büyük borsa, cüzdan veya Lightning desteği açıklanmadı.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple CTO emeritus David Schwartz, X platformunda BIP 110 destekçisi bir kullanıcıyla girdiği tartışmada, önerinin “eski zinciri düzeltme” iddiasını hedef aldı. Schwartz, bu yaklaşımın teknik bir ayrılıktan çok, Bitcoin yönetişiminde alınan sonucun kabul edilmemesi anlamına geldiğini savundu.

İçindekiler
1 BLAKE2b çıkışı tartışmayı büyüttü
2 “Eski zinciri düzeltme” ifadesine itiraz etti
3 İlk girişim durmuştu

BLAKE2b çıkışı tartışmayı büyüttü

Tartışma, bir X kullanıcısının BLAKE2b hamlesini “BTC’ye saldırı” olarak nitelemesiyle başladı. Aynı kullanıcı, bu girişimi daha önce yaşanan Bitcoin Cash ve Bitcoin SV ayrılıklarıyla karşılaştırdı. Buradaki BLAKE2b, geliştirici Luke Dashjr’ın desteklediği ve Bitcoin’in madencilik yapısını SHA 256d yerine BLAKE2b algoritmasına taşıyan ayrık bir sert çatala işaret ediyor. Söz konusu ağın 1 Eylül’de devreye alınması planlanıyor.

Mini sözlük: BLAKE2b, kriptografik bir karma algoritmasıdır. Bu girişimde kullanım amacı, Bitcoin’in mevcut SHA 256d madenci tabanından ayrışarak yeni zincirin bağımsız bir iş ispatı yapısına geçmesini sağlamaktır.

BIP 110 destekçisi Loogart ise farklı bir iş ispatı modeli ve alternatif bir zincir kurma girişiminin neden saldırı sayıldığını sorguladı. Loogart, Bitcoin Core’un izlediği yönetime itiraz ettiklerini, çatallanma çağrısı aldıktan sonra farklı bir iş ispatı tercih ederek kendi zincirlerini oluşturmaya yöneldiklerini söyledi.

David Schwartz, “Hala saldırıyorsunuz demek doğru değil, yönetişime katılmayı bırakıp sonucu kabul etmeyince saldırı aşamasına geçtiniz” görüşünü dile getirdi.

“Eski zinciri düzeltme” ifadesine itiraz etti

Loogart buna karşılık, yenilgiyi reddetmediklerini, yalnızca eski zinciri düzeltme girişiminin başarısız olduğunu kabul ederek Bitcoin’i başka bir hatta sürdürmeye çalıştıklarını savundu. Açık diyalog, yumuşak çatal ve bunun sonuç vermemesi halinde gönüllü bir sert çatalın nasıl saldırı olarak görülebileceğini sordu.

Schwartz ise Loogart’ın yanıtındaki “eski zinciri düzeltme” ifadesini alıntılayarak asıl sorunun bu varsayımda yattığını vurguladı. Ona göre bu dil, mevcut Bitcoin zincirinin kusurlu olduğu ve ayrılan grubun bunu düzeltme yetkisini kendinde gördüğü düşüncesini taşıyor.

İlk girişim durmuştu

Bitcoin Knots cephesi, ilk denemesi kısa sürede duran BIP 110’un ardından haftalar içinde ikinci bir ayrık zincir girişimine hazırlanıyor. Yeni sürüm, mevcut Bitcoin madencilerine bağlı kalmamak için SHA 256d yerine BLAKE2b iş ispatını benimsiyor. Buna karşın şimdiye kadar büyük bir borsa, cüzdan sağlayıcısı ya da Lightning uygulaması bu yeni yapıya destek vereceğini açıklamadı.

BIP 110, Bitcoin blok alanının finansal olmayan veri kullanımı için geçici olarak sınırlandırılmasını öngören bir yumuşak çatal önerisiydi. Hedefte özellikle Ordinals, BRC 20 ve Runes kaynaklı yazıtlar, tokenler ve keyfi veri yükleri vardı.

BaşlıkBIP 110Yeni BLAKE2b zinciri
YapıYumuşak çatal önerisiAyrık sert çatal
AmaçBlok alanında finansal olmayan veriyi sınırlamakMevcut Bitcoin madencilerinden bağımsızlaşmak
İş ispatıBitcoin’in mevcut yapısıBLAKE2b
DurumAğ iki blok ürettikten sonra durdu1 Eylül için planlanıyor

Ağustos başındaki ilk ayrışmada BIP 110 düğümleri azınlık zincirine geçmiş, bu zincir sekiz saat içinde yalnızca iki blok üretebilmişti. Sürecin fiilen durmasıyla birlikte ilk çatal girişimi başarısız olmuştu.

BIP 110 destekçileri, kimsenin kendilerini izlemeye zorlanmadığını ve tüm sürecin gönüllü katılımla ilerlediğini savunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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