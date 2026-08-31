Ripple yöneticisi, BIP 110 destekçilerine sert tepki gösterdi

Ripple CTO emeritus David Schwartz, X platformunda BIP 110 destekçisi bir kullanıcıyla girdiği tartışmada, önerinin “eski zinciri düzeltme” iddiasını hedef aldı. Schwartz, bu yaklaşımın teknik bir ayrılıktan çok, Bitcoin yönetişiminde alınan sonucun kabul edilmemesi anlamına geldiğini savundu.

BLAKE2b çıkışı tartışmayı büyüttü

Tartışma, bir X kullanıcısının BLAKE2b hamlesini “BTC’ye saldırı” olarak nitelemesiyle başladı. Aynı kullanıcı, bu girişimi daha önce yaşanan Bitcoin Cash ve Bitcoin SV ayrılıklarıyla karşılaştırdı. Buradaki BLAKE2b, geliştirici Luke Dashjr’ın desteklediği ve Bitcoin’in madencilik yapısını SHA 256d yerine BLAKE2b algoritmasına taşıyan ayrık bir sert çatala işaret ediyor. Söz konusu ağın 1 Eylül’de devreye alınması planlanıyor.

Mini sözlük: BLAKE2b, kriptografik bir karma algoritmasıdır. Bu girişimde kullanım amacı, Bitcoin’in mevcut SHA 256d madenci tabanından ayrışarak yeni zincirin bağımsız bir iş ispatı yapısına geçmesini sağlamaktır.

BIP 110 destekçisi Loogart ise farklı bir iş ispatı modeli ve alternatif bir zincir kurma girişiminin neden saldırı sayıldığını sorguladı. Loogart, Bitcoin Core’un izlediği yönetime itiraz ettiklerini, çatallanma çağrısı aldıktan sonra farklı bir iş ispatı tercih ederek kendi zincirlerini oluşturmaya yöneldiklerini söyledi.

David Schwartz, “Hala saldırıyorsunuz demek doğru değil, yönetişime katılmayı bırakıp sonucu kabul etmeyince saldırı aşamasına geçtiniz” görüşünü dile getirdi.

“Eski zinciri düzeltme” ifadesine itiraz etti

Loogart buna karşılık, yenilgiyi reddetmediklerini, yalnızca eski zinciri düzeltme girişiminin başarısız olduğunu kabul ederek Bitcoin’i başka bir hatta sürdürmeye çalıştıklarını savundu. Açık diyalog, yumuşak çatal ve bunun sonuç vermemesi halinde gönüllü bir sert çatalın nasıl saldırı olarak görülebileceğini sordu.

Schwartz ise Loogart’ın yanıtındaki “eski zinciri düzeltme” ifadesini alıntılayarak asıl sorunun bu varsayımda yattığını vurguladı. Ona göre bu dil, mevcut Bitcoin zincirinin kusurlu olduğu ve ayrılan grubun bunu düzeltme yetkisini kendinde gördüğü düşüncesini taşıyor.

İlk girişim durmuştu

Bitcoin Knots cephesi, ilk denemesi kısa sürede duran BIP 110’un ardından haftalar içinde ikinci bir ayrık zincir girişimine hazırlanıyor. Yeni sürüm, mevcut Bitcoin madencilerine bağlı kalmamak için SHA 256d yerine BLAKE2b iş ispatını benimsiyor. Buna karşın şimdiye kadar büyük bir borsa, cüzdan sağlayıcısı ya da Lightning uygulaması bu yeni yapıya destek vereceğini açıklamadı.

BIP 110, Bitcoin blok alanının finansal olmayan veri kullanımı için geçici olarak sınırlandırılmasını öngören bir yumuşak çatal önerisiydi. Hedefte özellikle Ordinals, BRC 20 ve Runes kaynaklı yazıtlar, tokenler ve keyfi veri yükleri vardı.

Başlık BIP 110 Yeni BLAKE2b zinciri Yapı Yumuşak çatal önerisi Ayrık sert çatal Amaç Blok alanında finansal olmayan veriyi sınırlamak Mevcut Bitcoin madencilerinden bağımsızlaşmak İş ispatı Bitcoin’in mevcut yapısı BLAKE2b Durum Ağ iki blok ürettikten sonra durdu 1 Eylül için planlanıyor

Ağustos başındaki ilk ayrışmada BIP 110 düğümleri azınlık zincirine geçmiş, bu zincir sekiz saat içinde yalnızca iki blok üretebilmişti. Sürecin fiilen durmasıyla birlikte ilk çatal girişimi başarısız olmuştu.

BIP 110 destekçileri, kimsenin kendilerini izlemeye zorlanmadığını ve tüm sürecin gönüllü katılımla ilerlediğini savunuyor.