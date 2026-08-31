XRP Ledger’da işlem yoğunluğu arttı, toplam aktivite ise geriledi

XRP Ledger verileri, ağdaki faaliyetlerin aynı yönde ilerlemediğini gösteriyor. Bazı temel göstergeler yaklaşık %200 yükselirken, toplam aktiviteyi yansıtan başka ölçümlerde sert düşüşler görüldü. Bu tablo, ağ kullanımının genele yayılmak yerine daha dar bir alanda yoğunlaştığına işaret ediyor.

Öne çıkan ağ verileri

En dikkat çekici artış, aktif kullanıcı göstergesinde ortaya çıktı. Bu metrik %211 yükselerek yaklaşık 498.200 seviyesine ulaştı. Defter başına işlem sayısı da %191,3 artışla 191,68 oldu. Veriler, kapanan defterlere daha fazla işlemin sığdırıldığını ortaya koyuyor.

XRP Ledger verileri, bazı göstergelerde sert yükseliş görülmesine rağmen toplam aktivitenin daha dar bir alanda toplandığını ortaya koyuyor.

Ödeme tarafında ise daha sınırlı ama pozitif bir görünüm öne çıktı. Ödeme sayısı %5 artarak yaklaşık 540.700’e yükseldi. Buna karşın genel tablo aynı ölçüde güçlü kalmadı.

Başarılı işlemler %31,3 düşüşle 697.300’e geriledi. Toplam işlem sayısı da %42,7 azalarak 771.300 oldu. Yeni oluşturulan hesap sayısı %85,2 düşüşle 340’a indi. Aktif hesaplar ise %73,1 azalışla yaklaşık 3.800 seviyesine çekildi.

Gösterge Son durum Değişim Aktif kullanıcılar 498.200 %211 artış Defter başına işlem 191,68 %191,3 artış Toplam işlemler 771.300 %42,7 düşüş Yeni hesaplar 340 %85,2 düşüş

Ödeme hacmi ve ücretlerde sert gerileme

Verilerdeki bir başka ayrışma ödeme hacminde görüldü. Ödeme sayısı artmasına rağmen toplam ödeme hacmi %89,2 düşüşle yaklaşık 45,2 milyon XRP’ye indi. İşlem ücretleri de %79,3 geriledi. Bu nedenle, %200’e yaklaşan ya da bunu aşan sıçramalar ağdaki tüm göstergelerin aynı anda güçlendiği şeklinde okunmuyor.

Ödeme sayısı yükselse de toplam ödeme hacmi 45,2 milyon XRP’ye geriledi ve bu durum ağ etkinliğinin niteliğinde değişime işaret etti.

Fiyat görünümünde kritik eşik

Fiyat tarafında ise teknik görünüm ayrı bir önem taşıyor. XRP, ağın yerel varlığı olarak XRP Ledger üzerinde transfer ve işlem ücretlerinde kullanılıyor. Ağ verilerindeki karışık seyre rağmen fiyat yapısı, piyasanın daha doğrudan izlediği alanlardan biri olmaya devam ediyor.

XRP, ağustostaki kırılma hareketi sırasında yaklaşık 1,00 dolardan 1,70 dolara yükseldi. Varlık şimdi 1,37 dolar civarında işlem görüyor. Ayrıca 1,35 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Son fiyat hareketine işlem hacminde yaklaşık %103 artış eşlik etti. Bu durum kırılmayı desteklerken, uzun vadeli direnç bölgesi etrafındaki mücadelenin de güç kazandığını gösterdi. 1,35 dolar seviyesi korunursa daha geniş toparlanma yapısının geçerliliğini sürdürebileceği, bu durumda 1,45 ile 1,50 dolar aralığına doğru yeni bir hareketin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.