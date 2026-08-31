Bitcoin için alarm zilleri: Gözler ABD verileri ve Fed’de

Bitcoin, güçlenen dolar ve ABD’de yeniden yükselen faiz beklentilerinin baskısıyla 78.000 dolar civarında yatay seyrediyor. Kripto para piyasasında haftanın en önemli gündemini 4 Eylül’de açıklanacak ABD istihdam raporu oluştururken, spot Bitcoin ETF akışları, Rusya’nın dijital ruble hamlesi ve yaklaşan token kilit açılışları da yatırımcıların radarında bulunuyor.

Bitcoin CryptoAppsy verilerine göre şu an 78.700 dolar civarında işlem görüyor. Piyasa üzerindeki temel baskı unsurlarından bir diğeri ise doların güçlenmesi.

Altcoin piyasasında satışlar daha belirgin hissedildi. Solana ve Dogecoin yaklaşık yüzde 2 gerilerken Hyperliquid ve XRP de değer kaybetti. Ether, BNB, Zcash ve Tron ise büyük ölçüde yatay kaldı.

Bitcoin İçin Faiz Baskısı Yeniden Güçleniyor

Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da yaptığı konuşmanın ardından ABD Merkez Bankası’nın faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, ABD Hazine tahvili getirilerini ve doları yukarı taşıdı. Faiz beklentilerindeki değişim son dönemde spot Bitcoin ETF’lerinden kurumsal çıkışların görülmesine de neden oldu.

31 Ağustos bugün aynı zamanda ayın son işlem günü olduğu için yatırımcılar spot Bitcoin ETF’lerinin Ağustos ayındaki toplam fon akışlarını yakından takip ediyor.

Haftanın Kritik Verisi ABD İstihdam Raporu

Kripto para piyasasının bu haftaki en önemli makro gündem maddesi 4 Eylül’de açıklanacak ABD Ağustos ayı istihdam raporu olacak.

CoinDesk’e göre ekonomistler, Temmuz ayında 23.000 kişi azalan tarım dışı istihdamın Ağustos ayında 58.000 kişi artmasını bekliyor. İşsizlik oranının ise yüzde 4,2’den yüzde 4,1’e gerilemesi öngörülüyor.

Beklentilerin altında kalacak bir istihdam raporu, ABD’de yeni faiz artırımlarına yönelik beklentileri zayıflatarak tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. İstihdamdaki güçlü bir toparlanma ise daha yüksek faiz beklentilerini yeniden gündeme taşıyabilir.

Hafta boyunca başka önemli ABD verileri de açıklanacak. 1 Eylül’de Ağustos ayı imalat PMI verisi ile Temmuz JOLTS açık iş sayısı, 3 Eylül’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Ağustos hizmet PMI verisi takip edilecek.

Rusya Dijital Rublede Yeni Aşamaya Geçiyor

Kripto piyasasında haftanın diğer önemli gelişmelerinden biri Rusya’dan gelecek. Ülke, dijital ruble uygulamasının ilk büyük ölçekli aşamasını 1 Eylül’de başlatacak.

Aynı gün Rusya Merkez Bankası tarafından desteklenen ruble bazlı bir stablecoin için hazırlanan düzenlemelere yönelik kamuoyu görüşü toplama süresi de sona erecek.

Token piyasasında ise Sui, 1 Eylül’de dolaşımdaki arzının yüzde 0,33’üne karşılık gelen yaklaşık 10,23 milyon dolarlık tokenın kilidini açacak. Ethena’da 5 Eylül’de yaklaşık 28,39 milyon dolar değerinde ve dolaşımdaki arzın yüzde 1,92’sine denk gelen token piyasaya çıkacak.

Trump’ın Hamleleri Bitcoin İçin Ek Belirsizlik Yaratabilir

ABD’de Trump yönetiminin stratejik sektörlerdeki 31 şirkette pay sahibi olması piyasalarda siyasi ve hukuki riskleri artırıyor. Yönetim, Aralık 2025’ten bu yana yarı iletken, kritik mineral ve çelik şirketlerine yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yaptı.

Ancak Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Kongre’de dengelerin değişmesi halinde bu yatırımlar daha sıkı incelemeye alınabilir. Intel hissedarlarının hükümetin hisse alımının yasal dayanağına karşı açtığı dava da belirsizliği büyütüyor.

Bu gelişmeler doğrudan Bitcoin piyasasına yönelik olmasa da ABD’de siyasi riskin ve piyasa oynaklığının artması, dolar, tahvil getirileri ve risk iştahı üzerinden Bitcoin fiyatlamasını etkileyebilecek ek bir unsur olarak öne çıkıyor.