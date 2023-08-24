Haftalardır yatırımcıların beklediği Jackson Hole toplantısı an itibari ile başladı. 24 Ağustos ile 26 Ağustos arasında gerçekleşecek olan toplantıda özellikle Bitcoin yatırımcılarını ilgilendiren en önemli konu Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması olacak. 25 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 10:05’te konuşacak olan Powell’ın ABD faiz oranlarıyla ilgili en ufak bir görüşü günlerdir volatilitesi düşük Bitcoin fiyatının hareketlenmesini tetikleyecektir.

Jackson Hole Beklentisi

Bitcoin fiyatı son günlerde belirli bir aralığa sıkışıp kalmışken ve ay içinde neredeyse %10’luk bir düşüş yaşanmışken tüm gözler az önce başlayan Jackson Hole toplantısına çevrildi. Geçen yıl yapılan açıklamalar Bitcoin ve diğer altcoinleri büyük ölçüde etkilemişti ve kripto varlıklar diğer yatırım araçlarının aksine enflasyon endişeleri ve faiz oranları gibi faktörlerden hızla etkilenebiliyor.

Bu toplantı ise Bitcoin ve altcoinler için kritik bir gelişme yaşanabilir. Özellikle Fed’in politika değişiklikleri ve ekonomik görünüme dair açıklamaları kripto piyasasında dalgalanmalara neden olabilir. Bitcoin yatırımcıları Fed’in kripto varlıklarla nasıl ilişkilendiklerini ve regülasyonların geleceğini anlamak için bu etkinliği dikkatle takip etmeli. Jackson Hole’dan çıkacak mesajlar kripto dünyasının geleceğini şekillendirebilir.

Ayrıca, Powell’a Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde gibi konuşmacılar da katılacak. Hem Nasdaq hem de S&P 500’ün kayıplarla dolu bir ayda kriptoya katılmasıyla birlikte, Jackson Hole geleneksel olarak riskleri azalttığı bir tutum sergileyebilir.

Jackson Hole Hakkında Bilgiler

Jackson Hole, Wyoming’de bulunan Grand Teton Dağları’nın eteklerindeki küçük bir kasaba olarak biliniyor. Ancak bu sakin kasaba aynı zamanda dünya ekonomisinin önemli bir odak noktası oldu. Her yıl Ağustos ayında düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu, merkez bankalar, ekonomistleri ve finans liderlerini bir araya getiriyor.

Bu etkinlik, ekonomik politika ve finansal istikrar konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Federal Rezerv Başkanı ve diğer merkez bankası yetkilileri, dünya ekonomisinin geleceğini şekillendirecek politika açıklamalarını genellikle bu sempozyumda yaparlar. Bu nedenle, Jackson Hole Sempozyumu, küresel ekonomik gelişmeleri ve finans piyasalarını yakından izleyen birçok kişi için kritik bir öneme sahip.