Kripto para piyasası, dün yeniden yükselişe geçti ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), anlık olarak 26.800 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendiren kripto analiz platformu Santiment, güncel verileri paylaştı ve piyasadaki son yükselişi ele aldı. Santiment verilerine göre portföyünde 10 ila 10.000 adet BTC tutan adresler, son 6 günde portföylerine 11.000’den fazla BTC daha ekledi.

Bitcoin (BTC), Yeniden Yükselişte

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in dün gün içerisinde kısa bir süreliğine de olsa 26.800 dolar fiyat seviyelerine yaklaşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, dünden bu yana yeniden yükselişe geçerek değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,07 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de geçen hafta sonundan bu yana yeniden artış gösterdi. Coinglass’ın verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 85 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Öte yandan BTC ve kripto para birimlerindeki yükselişlerin yanı sıra işlem hacimleri düşüşe geçti. Kripto para piyasasının 24 saatlik toplam işlem hacmi, CMC verilerine göre ortalama %8’lik bir düşüş ile 32,4 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasındaki Yükselişin Perde Arkası

BTC‘deki değer artışlarının etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de dünden bu yana yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasındaki yükseliş, gün içerisinde bazı kripto para birimlerinin çift haneli değer artışları kaydetmesine neden oldu.

Kripto para piyasasındaki son yükselişi değerlendiren kripto analiz platformu Santiment, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin, son günlerde birikimlerine önemli miktarlarda eklemeler yaptığını bildirdi. Santiment verilerine göre portföyünde 10 ila 10.000 adet arası BTC tutan adresler, son 6 günlük zaman dilimi içerisinde portföylerine toplamda 11.629 BTC daha ekledi. Ayrıca kripto analiz platformu, 10 ila 10.000 BTC tutan cüzdan sayısının mevcut durumda 156.660 olduğunu da ifadelerine ekledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.