Popüler Altcoin’in Büyük Zaferi! Ret Kararı Çıktı!

Özet

  • ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), popüler altcoin Dogecoin (DOGE) ile ilgili yapılan bir ticari marka başvurusunu geri çevirdi.
  • Ret kararı, markanın "jenerik" olduğu gerekçesiyle verilirken bu, Dogecoin'in ticari olarak markalaşmasının önüne geçebilecek emsal karar olabilir.
  • Dogecoin topluluğu genel olarak bu karardan memnun, fakat kararın nihai olmadığı ve gelecekte değişebileceği belirtiliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:30
24 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) kısa bir süre önce en büyük memecoin Dogecoin (DOGE) ile ilgili yapılan bir ticari marka başvurusunu geri çevirerek ret etti. Bu ret kararı, Dogecoin ekibinin bir süredir verdiği ticari marka mücadelesini kazanması bakımından oldukça önemli.

USPTO’nun Ret Kararının Detayları

Ticari Marka Yasası Bölümleri uyarınca başvurulan marka için ret kararında başvuru sahibinin hizmetleri için jenerik olduğu belirtiliyor. Bu durum yasal bir emsal oluşturabilir ve başkalarının ABD’de Dogecoin ile ilgili herhangi bir şeyi ticari marka haline getirmesinin önüne geçebilir. Dogecoin topluluğu uzun zamandır memecoin’in ticari olarak markalaşması konusundan endişe duyuyor ve bu karar memecoin’in merkeziyetsiz ilkesini koruyan olumlu bir sonuç olarak görülüyor.

Söz konusu marka başvurusunda, popüler Shiba Inu köpeği ve “D” harfini içeren altın dairesel bir madalyon tasarımını tescil ettirmeyi amaçlıyordu. Amaç, Blockchain teknolojisindeki eğitim konferanslarından dağıtık bilgi işlem platformları alanında yazılım geliştirmeye kadar uzanıyordu ancak, başvuru sadece “sadece tanımlayıcı” olduğu için değil, aynı zamanda jenerik olduğuna karar verildiği için de ret edildi.

ABD yasalarına göre jenerik terimler ayırt edicilik veya ikincil anlam kazanmış olsalar bile ticari marka olarak tescil edilemezler.

USPTO’nun Kararına Dogecoin Topluluğunun Takdirini Kazandı

Dogecoin topluluğu genel olarak USPTO’nun kararından duyduklarını memnuniyeti dile getiriyor. Topluluğun önde gelen üyelerinden RichDevX, kurumun ret kararını kutlarken, Dogecoin topluluğunun önde gelen üyelerinden diğer üyelerinden mishaboar, kurumun incelemeyi titizlikle yaptığını ve Dogecoin’in tarihini anladığını belirterek takdir etti.

Topluluğun iyimser bakış açısına rağmen, USPTO‘nun kararının henüz nihai olmadığını belirtmek önemlidir. Kurumun gelecekteki değerlendirmelerde bir hata yapma ihtimali her zaman vardır ve bu durum Dogecoin için bu son kazanımı için baltalama riski doğurabilir.

Karar hala gelecekteki değerlendirmelere ve yasal zorluklarla karşı karşıya. Bu da Dogecoin topluluğunun benzer ticari marka başvuruları konusunda uyanık kalması gerektiğini gösteriyor.

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