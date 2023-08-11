Shiba Inu fiyatı, ağın 2. katman protokolü Shibarium’un piyasaya sürülmesine ilişkin beklentilerin artmasıyla fiyat yeniden yeşile döndü. İkinci en büyük meme coin, yatırımcıların en çok beklenen yükseltme öncesinde pozisyonlarını rezerve etmeleriyle desteklenerek %2,5 artışla 0,00001 doların biraz üzerine çıktı.

SHIB 0,00001 doların üzerinde tutunur ve üst azalan trend çizgisini geçmeyi sürdürürse, bu trendin tersine dönmesi, sırasıyla 0,000015 dolar ve 0,00002 dolar hedeflerine doğru hareket edebilir.

Shibarium Lansmanı ve Ralli

Yatırımcılar, sık sık yaşanan gecikmeler ve zamana dayalı teslim tarihlerinden ziyade kaliteye öncelik verdiğini söyleyen bir geliştirici ekibi nedeniyle geçen yıldan bu yana Shibarium’un piyasaya sürülmesini bekliyorlardı. Son birkaç hafta içinde, konuyla ilgili tartışmalar yoğunlaştı – gerçek lansmanın köşede olduğuna dair bir duyuru ile tetiklendi.

Bildirildiği üzere, yeni Shibarium protokolü SHIB ekosistemi için bir oyun değiştirici olacaktır, özellikle de test ağında 250.000’den fazla günlük işlem raporları ile. Test protokolü toplamda en az 25 milyon işlem gerçekleştirmiştir.

Shiba Inu’ya yönelik bu artan ilgi, birincil zincirde işlenen işlem sayısında önemli bir artışa neden oldu. Santiment’e göre, hacim 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde 160 milyon dolar değerine ulaştı, ancak yazım sırasında yaklaşık 32 milyon dolara gerilemişti.

Shiba Fiyatı Son Durum

Grafikler incelendiğinde Shiba Inu’nun önce 0,000015 dolara ve daha sonra 0,000016 dolara yükselebileceği işaret ediliyor olabilir. SHIB long’larının artmasını isteyen yatırımcılar, fiyat 0,00001 doların üzerinde kaldığı ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) geçerli satın alma sinyalini sürdürdüğü sürece bunu yapabilirler.

Shiba Inu fiyatı, 50 günlük EMA (kırmızı), 100 günlük EMA (mavi) ve 200 günlük EMA (mor) dahil olmak üzere tüm ana hareketli ortalamaların üzerinde seyrettiğinden, yükseliş kapsamı güçlü bir şekilde temellendirilmiştir.

SHIB ve ekosistemdeki diğer token’ları, Polygon (MATIC) gibi Ethereum katman 2 blok zincirlerinde olduğu gibi zincir dışı daha fazla işlem yapmak üzere dönüştürecek olan Shibarium’un lansmanını çevreleyen heyecan, SHIB’i 0,000015 dolar ve 0,00002 dolar hedefleri son derece korumacı görünerek daha yükseklere taşıyabilir. Yatırımcılar, Shiba Inu fiyatının üst düşen trend çizgisi direncini kırdığından ve üzerine yerleştiğinden emin olmalıdır, çünkü bu, yatırımcıların yaklaşan ralliye olan güvenini artırabilir.

Mevcut piyasa seviyesinden 0,00001 dolarlık düşüşler göz ardı edilemez, bu nedenle 200 günlük EMA tarafından sağlanan destek alanlarını 0,0000095 dolar ve 100 günlük EMA’yı 0,0000085 dolar olarak göz önünde bulundurmak akıllıca olabilir. Kayıpların artması, sırasıyla 0,0000071 dolar ve 0,000006 dolar ile Temmuz ve Haziran aylarının en düşük seviyelerine doğru bir satış anlamına gelebilir.

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