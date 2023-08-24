Kripto ticaret platformu Cypher, 1 milyon dolarlık saldırının etkilerinden kurtulmak için bir plan yayınladı ve kurtarma işleminin ilk aşamasında platform genelinde kayıpları “sosyalleştireceğini” belirtti. Planın ilk aşamasında Solana merkezli ticaret platformu sahip olduğu mevcut varlıklardan bir “orantılı itfa paketi” üretecek ve bu varlıklar kullanıcılar tarafından bir web arayüzü aracılığıyla çekilebilir hale gelecek.

Kullanıcılara Kar Payı Dağıtılacak

Platformun şu anda tüm mevduat sahiplerine geri ödeme yapmak için yeterli fonu bulunmadığından, bu ilk aşamada kayıplar belirli bir kişi veya grup tarafından karşılanmak yerine tüm hesaplara dağıtılacak. Kurtarma sürecinin ikinci aşamasında protokol, ilk DEX teklifi (IDO) yoluyla fon toplayacak ve bu fonlar denetimler ve daha fazla geliştirme için kullanılacak.

IDO ile aynı zamanda kullanıcılara protokol tarafından borçlu oldukları kalan varlıkları temsil eden bir “borç token’ı” verilecek. Bu borç token’ı kullanıcılara gelecekte Cypher tarafından üretilen USD Coin karlarını alma hakkı verecek ve protokolün istismardan kaynaklanan kayıplarının sonunda kullanıcılara geri ödenmesine olanak tanıyacak.

Öncelik Mali Kayıpları Önlemek

Ekip, “En önemli önceliğimiz, fonları etkilenen kullanıcılara yönlendirmek ve mali kayıplarını düzeltmeye olan bağlılığımızın altını çizmektir.” dedi. Bu fonlar geri ödendikten sonra ekip bir sorun haline gelmeden önce başka hataları keşfetmek amacıyla Cypher’ın yamalı sürümü üzerinde halka açık denetimler gerçekleştirmek üzere denetçiler OtterSec ve Mad Shield’i görevlendirecek.

Protokol ancak “titiz bir değerlendirmeden sonra her potansiyel güvenlik açığının ele alınmasını sağlayarak” devam etmeyi planlıyor. Plana göre bu süre zarfında uygulamanın akıllı sözleşmeleri dondurulmuş olarak kalacak.

1 milyon dolarlık Cypher saldırısı 8 Ağustos’ta meydana geldi. Güvenlik araştırmacıları ise henüz bunun nedenini belirleyemedi. Saldırıda boşaltılan yaklaşık 600.000 dolar değerindeki kripto varlık çeşitli merkezi borsalar tarafından donduruldu ve saldırganın bunu nakde çevirmesi engellendi. Cypher, borsalarla işbirliği yaparak ya da kolluk kuvvetleri tarafından çıkarılan el koyma emirleri yoluyla kullanıcılar için bu fonları kurtarmaya çalışacağını açıkladı.